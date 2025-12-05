En qué canal de EE.UU. pasan el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 está cada vez más cerca. En pocos días se conocerá cómo quedarán conformados los 12 grupos con las 48 selecciones que disputarán la edición más grande en la historia del torneo masculino.

A qué hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos

El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre, en el Centro Kennedy de Washington D. C., a las 12:00 hs (ET).

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por Fox Sports (inglés) y Telemundo (español). También estará disponible por streaming en Fubo, FIFA+ y en el canal de YouTube de la FIFA.

Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026 de FIFA

La FIFA confirmó la conformación de los bombos con 42 selecciones ya clasificadas, mientras que los seis cupos restantes se definirán en 2026 mediante el repechaje europeo y el intercontinental.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

Los cuatro bombos se arman con el anfitrión en el bombo 1 (en este caso son tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá), y se comienzan a integrar por orden de mayor a menor, según el ranking mundial de FIFA, para dejar los lugares disponibles de la repesca en el bombo 4.

Los bombos quedaron definidos de la siguiente manera para el sorteo:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

El sorteo comenzará con todos los equipos del bombo 1, con excepción de los anfitriones, que ya tienen su posición predefinida, y que se distribuirán a lo largo de los 12 Grupos.

Posteriormente, se sortearán las escuadras de los bombos 2, 3 y 4, hasta que estén todos completos.

Cómo se jugarán los repechajes para definir a los últimos equipos para el Mundial 2026

Aún faltan por definirse seis plazas para completar a las 48 selecciones que lucharán para llevarse la Copa Mundial 2026, de las cuales cuatro se disputarán en los equipos de Europa y dos más para los combinados de cinco federaciones distintas, entre ellas Concacaf y Conmebol.

El Mundial 2026 se realizará en Estados Unidos, México y Canadá; en la última edición, en Qatar 2022, la Argentina levantó el trofeo FABRICE COFFRINI� - AFP�

Repechaje de UEFA:

En total, 16 equipos pelearán por cuatro pases para el Mundial 2026

El sorteo para definir los grupos para el repechaje europeo se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre, para generar ocho semifinales y cuatro finales, todas se disputarán en marzo próximo

Los encuentros serán de eliminación directa, por los que los ganadores de las semifinales pasan directo a disputar las finales de cada ruta

Para cada partido final, se hará un sorteo para definir cuál de los dos equipos será el local

Las semifinales se jugarán el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo de 2026

Repechaje intercontinental: