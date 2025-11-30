Qué dicen las reglas del sorteo del Mundial 2026 sobre los posibles rivales de la selección de México

Faltan pocos días para que se lleve a cabo el sorteo para definir a los 12 grupos que conformarán el Mundial 2026, ya con los bombos listos para la tómbola. México, al ser uno de los anfitriones, no puede jugar ni contra Estados Unidos ni Canadá en la primera ronda, pero podría tener rivales de cuidado en el arranque del torneo.

Cuáles son los posibles rivales de México para el Mundial 2026, según las reglas del sorteo

Recientemente, la FIFA dio a conocer que ya están formados los bombos para que se realice el sorteo de cara al Mundial de 2026.

México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas de serie, en tanto el resto de selecciones de la Concacaf quedan en el bombo 4 del Mundial 2026 Olympics - Olympics

De acuerdo con las reglas de la federación, el primer bombo está encabezado por los anfitriones de la copa: México, Estados Unidos y Canadá, seguidos por el resto de los 39 equipos clasificados hasta el momento tras las eliminatorias mundialistas de todo el planeta, ordenados según el ranking del organismo.

El procedimiento es que, México quedará al frente del Grupo A, mientras que Canadá quedará como cabecilla del Grupo B y Estados Unidos en el D. Tras el sorteo, el grupo del cuadro azteca quedaría con otros tres rivales, uno del Bombo 2, uno del 3 y uno más del Bombo 4.

Ni México, ni Canadá o Estados Unidos se pueden enfrentar en la primera fase de la Copa Mundial 2026, ni a otro de los países que quedaron en el Bombo 1, previo al sorteo de la FIFA.

Cada Grupo para el certamen del siguiente año, quedará conformado (incluido el de los tres anfitriones) con una selección de cada Bombo, para al final establecer 12 Grupos con cuatro escuadras cada uno.

Con base en lo anterior, los posibles rivales de México en la primera ronda del Mundial 2026 serían:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Uzbekistán

Costa de Marfil

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Cómo quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa Mundial 2026

La FIFA confirmó que ya hay 42 países clasificados (aún faltan seis que se definirán en el repechaje intercontinental y de Europa), con los cuales ya se armaron cuatro bombos, con los que se realizará el sorteo del Mundial 2026.

Equipos clasificados al Mundial 2026 (FIFA)

Los bombos quedaron de la siguiente manera:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todos los equipos que conforman el Bombo 1, y que se distribuirán a lo largo de los 12 Grupos. Posteriormente, se sortearán a las escuadras del Bombo 2, 3 y 4.

Cuándo se realiza y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

El evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., a las 12.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con la FIFA.

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

El sorteo se podrá seguir en vivo desde la Unión Americana y el resto del planeta a través de la página oficial de la federación, y las redes sociales de la Copa del Mundo.