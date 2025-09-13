En qué canal de EE.UU. pasan la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford y cómo ver online
El evento estará disponible en una sola plataforma y no tendrá costo adicional
- 4 minutos de lectura'
Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford. En este evento se decidirá quién será el nuevo campeón de peso supermediano y el resultado tendrá un gran impacto en las carreras de ambos boxeadores. A continuación, se explican los detalles de cómo ver el combate en vivo.
Cómo ver la pelea de “Canelo” Álvarez vs. Crawford en EE.UU.
La pelea entre Álvarez y Crawford se transmitirá en la plataforma Netflix, ya que el servicio de streaming adquirió los derechos del evento.
El combate será este sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21.00 (hora del Este). La página del servicio de streaming incluso muestra una cuenta regresiva con los segundos que faltan para la pelea.
Mientras esperan a que llegue el momento de coronar al nuevo campeón de peso supermediano, los fanáticos del boxeo pueden mirar on demand Countdown: Canelo vs. Crawford (Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford).
Este documental (que está disponible en el catálogo de Netflix desde el 4 de septiembre) siguió a Terence Crawford y a Saúl Álvarez para capturar su vida cotidiana. De esta forma, los espectadores podrán ver cómo se prepararon física y emocionalmente para la pelea de este fin de semana.
Countdown: Canelo vs. Crawford cuenta con dos episodios de 45 minutos cada uno y en ellos los deportistas también reflexionaron sobre sus carreras profesionales y los desafíos que enfrentaron.
¿Hay que pagar un extra para ver la pelea de Canelo Álvarez y Crawford?
Por lo general, este tipo de peleas estelares suelen transmitirse en la modalidad de pago por evento (PPV, por las siglas en inglés de “pay per view”). Sin embargo, Netflix explicó que el combate entre “Canelo” y Crawford no tendrá ningún costo adicional a la suscripción de su servicio.
Esto quiere decir que los suscriptores solo tienen que ingresar al evento desde la página de inicio de Netflix para disfrutar la pelea. El servicio de streaming agregó que sus usuarios pueden programar un recordatorio para que se les notifique en cuanto inicie la transmisión.
De acuerdo con Netflix, que un evento como este no tenga un costo extra es inusual en el mundo de los deportes de contacto. Según la plataforma, los PPV suelen tener un precio de hasta US$80.
Por ejemplo, cuando Saúl Álvarez luchó contra William Scull el 3 de mayo de 2025, el evento se transmitió de forma exclusiva en DAZN PPV y tuvo un costo de US$59,99.
Netflix anunció que el público podrá elegir entre ver la pelea en inglés o en español, según su preferencia personal. En inglés, la narración correrá a cargo de:
- Heidi Androl
- Jon Anik
- Michael Buffer
- Jim Gray
- Max Kellerman
- Skipper Kelp
- Joe Martinez
- Andre Ward
Mientras que el equipo hispanohablante contará con figuras como:
- Carlos Aguilar
- Ernesto Amador
- Lindsay Casinelli
- Abner Mares
- Raúl Márquez
- Claudia Trejos
Dónde y cuándo ver la última conferencia de prensa de Crawford y “Canelo”
El último evento antes de la gran pelea será la conferencia de prensa que sucederá el jueves 11 de septiembre a las 21.00 hs (ET).
Esta presentación se transmitirá en vivo desde la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. La pelea se llevará a cabo en la misma ciudad, pero su sede será el Allegiant Stadium.
Los fanáticos podrán escuchar las últimas palabras que Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford intercambiarán antes de enfrentarse en el cuadrilátero en la plataforma de Tudum en Netflix, así como en el canal de YouTube de Netflix.
Otras noticias de Deportes USA
Según la inteligencia artificial. Quién ganará la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
En Las Vegas. Canelo Álvarez revela por qué no pudo lograr que su pelea con Crawford se transmita por televisión para los latinos
Contratos millonarios. Cuánto dinero se lleva el ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
- 1
Así es la antigua casa de Ricky Martin en Los Ángeles que salió a la venta por US$49 millones
- 2
Monedas de 25 centavos valiosas: los “quarter dollars” de EE.UU. que superan miles de dólares en subastas
- 3
Frío y lluvia en Florida: cómo estará la temperatura este fin de semana en medio de la temporada de huracanes
- 4
El truco que usa el ICE para espiar migrantes: un sistema de torres falsas de celulares