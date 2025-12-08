En qué ciudades de EE.UU. jugará Colombia sus partidos del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 ya definió todos los grupos que disputarán la primera fase de la copa. En el caso del Grupo K la selección de Colombia se enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un equipo del repechaje intercontinental que se jugará el marzo del próximo año. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un mejor tercero.

Dónde jugará Colombia sus partidos del Mundial 2026 en EE.UU.

Colombia jugará el cierre de la fase de grupos contra Portugal el sábado 27 de junio de 2026 en la ciudad de Miami en el estadio Hard Rock.

El encuentro será a las 19.30 hs del Este de Estados Unidos. Este será el único estadio de Estados Unidos que pisará la selección colombiana en la fase de grupos, destacó FIFA.

Colombia se prepara para sus primeros tres partidos en el Mundial 2026 (X @FCFSeleccionCol)

El Hard Rock Stadium fue inaugurado en 1987 y puede albergar aproximadamente a 65 mil personas. Se trata de una de las sedes más antiguas de la Copa del Mundo, y donde recientemente se llevó a cabo el Mundial de Clubes de 2025.

Será uno de los estadios donde se jugarán siete partidos en total durante el torneo: serán cuatro en fase de grupos, uno de dieciseisavos, otro de cuartos y el del tercer puesto. El tercer y último partido de Colombia será en esta sede.

Donde jugará Colombia sus primeros partidos por la fase de grupos

El debut de Colombia será el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, a las 13.00 hs (tiempo del Este).

El segundo partido será ante un rival del repechaje (RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia), el martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara, a las 13.00 hs (tiempo del Este).

El Estadio Azteca, donde se albergaron varias finales de Mundial, fue inaugurado en 1966 y cuenta con una capacidad para 83 mil personas, según la página oficial de FIFA.

El calendario de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026 AFP

Después de su debut, Colombia se mantendrá en el mismo país, pero cambiará de sede. Le tocará ir a Guadalajara, al estadio ubicado en Zapopan, Jalisco, que cuenta prácticamente con la mitad de capacidad que el Azteca. Tiene un límite de 48 mil ubicaciones y se inauguró en 2010.

Todas las sedes del Mundial 2026

La Copa Mundial tendrá lugar por primera vez en tres países en 2026, con Canadá, México y EE.UU. de anfitriones. Los equipos jugarán en 16 sedes que mostrarán lo mejor del fútbol, destacó FIFA.

Estadios de Canadá

Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores .

cuenta con una capacidad de . BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas.

Estadios de México

Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas .

tiene capacidad para . Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores .

con capacidad para . Estadio Monterrey: presenta una capacidad para 53.500 personas.

Estados Unidos

Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas.

tiene capacidad para Estadio de Boston : capacidad de 65 mil hinchas .

: capacidad de . Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores .

presenta una capacidad para . Estadio de Houston : posee una capacidad de 72.220 personas .

: posee una capacidad de . Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas .

presenta capacidad de . Estadio de Los Ángeles ﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores .

﻿: cuenta con capacidad para . Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas .

dispone de una capacidad de . Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas.

capacidad para Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos .

presenta una capacidad para . Estadio del Área de la Bahía de San Francisco ﻿: cuenta con capacidad para 71 mil personas.

﻿: cuenta con capacidad para Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil almas.

Colombia está en el Grupo K con Uzbekistán, un equipo del repechaje (Jamaica/Nueva Caledonia/República del Congo); y Portugal (Photo by Raul BRAVO / AFP) RAUL BRAVO - AFP

El fixture de Colombia en el Mundial 2026