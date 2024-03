En Semana Santa 2024: cómo es y cuánto cuesta la nueva biblia que ofrece Donald Trump a US$60

Escuchar

Donald Trump, el expresidente y ya casi estipulado candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales 2024, afianza su perfil religioso y, en medio de la Semana Santa, promociona la venta de una biblia de US$60, que viene junto a ejemplares de la Constitución y otros documentos fundacionales de los Estados Unidos. El político consideró esta combinación como fundamental para que se concrete la consigna de su famoso lema “Make America Great Again”.

Así, el exmandatario sumó un ítem más a su larga lista de productos bajo su marca, que incluye las zapatillas Never Surrender, recientemente lanzadas al mercado. En tanto que también tiene una situación financiera complicada, ya que se enfrenta a cuatro casos penales y una serie de demandas civiles, además de la obligación de pagar una fianza de US$175 millones mientras apela su caso de fraude civil en Nueva York.

“God Bless the USA Bible”: cómo es y cuánto cuesta la nueva biblia de Donald Trump

Titulada “God Bless the USA Bible” –en alusión a la canción del cantante country Lee Greenwood que suena cuando el republicano sube al escenario en sus actos–, la biblia publicada a US$59,99 no es exactamente un producto de Trump, sino que el expresidente recibe algunas regalías de las compras por su promoción, según comentaron desde su entorno a The New York Times.

“Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa, y yo tengo muchas. Es mi libro favorito”, afirmó Donald Trump https://godblesstheusabible.com/

“Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa, y yo tengo muchas. Es mi libro favorito”, afirmó Trump en la promoción, que además viene acompañada de una Biblia del Rey Jacobo y una versión manuscrita del estribillo de la canción de Greenwood, así como ejemplares de la Constitución, la Carta de Derechos, la Declaración de Independencia y el Juramento a la Bandera.

Esta combinación entre teología y documentos políticos fundamentales de Estados Unidos fue destacada por el expresidente, quien la consideró clave para la concreción de su consigna de campaña “Make America Great Again”. “La religión y el cristianismo son los grandes ausentes de este país”, sostuvo Trump, y agregó: “Debemos hacer que Estados Unidos vuelva a rezar”.

¿Dónde comprar la biblia de Trump?

La biblia de Trump está disponible en la web oficial de God Bless the USA Bible, donde se aclara que una vez realizado el pedido, la entrega puede llegar a demorar entre cuatro y seis semanas, debido al “alto volumen de pedidos”. “Esta Biblia, fácil de leer, con letra grande y diseño delgado, lo invita a explorar la Palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento”, destaca la publicación.

La entrega de God Bless the USA Bible puede demorar entre cuatro y seis semanas https://godblesstheusabible.com/

Según se puede ver en la plataforma oficial, el “nombre, la semejanza y la imagen” de Trump se están utilizando “bajo licencia pagada de CIC Ventures LLC”, la misma empresa que interviene en la venta de sus zapatillas Never Surrender, de US$399, que fueron lanzadas el mes pasado en una convención de calzado deportivo en Filadelfia.

La presentación de este nuevo producto no es casual: se da en un contexto en el que el expresidente intenta volver a la carga en la carrera por la presidencia de EE.UU. y focaliza parte de su campaña en lo que denomina una cruzada para defender de la izquierda los valores cristianos. Según The New York Times, el mes pasado, en una convención de medios religiosos, dijo que los demócratas querían “derribar cruces”.