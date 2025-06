En Utah: así es la tienda para comprar ropa por menos de US$5 que muy pocos conocen

Ubicada en el corazón de Utah, Zallzo Brands for Less se transformó en un secreto bien guardado entre quienes buscan ropa de calidad a precios bajos. Con artículos desde US$1,99 y un máximo que rara vez supera los US$5, esta tienda de liquidación en Murray redefine la forma de comprar sin gastar de más.

Una joya escondida para comprar ropa barata en Utah

En el 621 W 3900 S, en la ciudad de Murray, funciona Zallzo Brands for Less, un comercio que aún pasa desapercibido para muchos, aunque su popularidad crece entre los compradores que valoran las verdaderas ofertas. Su propuesta se basa en liquidaciones y devoluciones, lo que le permite ofrecer prendas nuevas y seminuevas a valores que oscilan entre US$1,99 y US$4,99.

Zallzo

Aunque su estética es simple, la tienda destaca por su sistema de precios diarios: cada día de la semana se asigna un valor fijo a todos los productos. Por ejemplo, los lunes, todo cuesta US$4,99; los martes, US$3,99; y así sucesivamente. La propia tienda explica esta modalidad en sus videos de TikTok @zallzobrandsforless, con el objetivo de motivar visitas frecuentes y asegurar una renovación constante de productos.

Además de ropa, también hay accesorios, calzado y artículos para el hogar. Aunque una gran parte del público es latino, el local atrae a clientes de distintos puntos de la ciudad. Muchos de ellos llegaron tras ver publicaciones en redes sociales y decidieron comprobar por sí mismos si era cierto lo que se prometía: precios bajos sin resignar calidad.

Qué se puede conseguir y a qué precio

La tienda ofrece prendas para todas las edades y estilos. En sus estantes es posible encontrar jeans, camisas, vestidos, joggers, camperas, calzado y más. Todos los productos provienen de lotes de liquidación de grandes marcas o de devoluciones sin uso; en muchos casos, conservan incluso las etiquetas originales.

Los precios, que pocas veces superan los US$5, varían según el día y el stock disponible. Según se muestra en los videos de la tienda en TikTok @zallzobrandsforless, los viernes suele llegar nueva mercadería, lo que genera filas antes de abrir. Por ejemplo, un par de pantalones que en otro comercio cuesta US$40, aquí puede conseguirse por apenas US$3,99 si se elige el martes adecuado.

Los precios en Zallzo suelen encontrarse por debajo de los US$5 Freepik

Zallzo no cuenta con sitio web ni catálogo en línea; toda la experiencia se vive en persona o a través de sus redes sociales, cómo Instagram, Facebook, o TikTok. Los clientes deben buscar entre grandes cantidades de ropa, algo que muchos definen como “la búsqueda del tesoro”, ya que nunca se sabe qué talles o marcas aparecerán. Lejos de incomodar, esta dinámica se convirtió en uno de los grandes atractivos de la tienda.

Una tendencia que crece en Estados Unidos

El caso de Zallzo no es único. Las tiendas de liquidación ganan terreno en varias ciudades del país. En Salt Lake City, por ejemplo, existen opciones similares como Bin Town Bargains, donde los precios no superan los US$6, y Big Deal Outlet, que combina ropa y artículos para el hogar a bajo costo, según lo indicado por la página yelp.

Este fenómeno refleja un cambio en los hábitos de consumo. Frente a la inflación y el aumento del costo de vida, muchas personas buscan alternativas económicas. Estos locales funcionan con un modelo directo: compran lotes de devoluciones o excedentes de inventario, los exponen sin clasificaciones detalladas y los venden a valores fijos muy bajos.

Precios completamente accesibles Freepik

A su vez, el entusiasmo por encontrar gangas se volvió una motivación extra. Hallar una prenda de marca por una fracción de su precio original genera satisfacción y fidelidad; por eso, cada vez más personas comparten sus descubrimientos en redes sociales, lo que amplifica el alcance de estos negocios.

Comprar de segunda mano está de moda

Lo que en otro momento fue visto como una necesidad, hoy representa una decisión vinculada al cuidado del medioambiente y al ahorro. Comprar ropa de segunda mano o de liquidación dejó de asociarse con la escasez para convertirse en una forma de consumo responsable. Marcas de renombre como Balenciaga, Sandro o Patagonia ya impulsan programas de reventa para extender el ciclo de vida de sus productos y fomentar la economía circular.

Los consumidores más jóvenes lideran esta transformación. Buscan precios accesibles y, al mismo tiempo, quieren ser parte de un modelo más sostenible. Darle un nuevo uso a una prenda ya no es marginal, ahora es una tendencia global.

En este contexto, espacios como Zallzo Brands for Less logran conjugar lo económico con lo consciente. Ofrecen variedad, precios justos y la posibilidad de participar, muchas veces sin saberlo, de un sistema que prioriza el aprovechamiento de recursos. Así, comprar allí no solo implica ahorrar, también refleja un compromiso con valores que ganan cada vez más peso entre los nuevos consumidores.