“Now Hiring!”: Target abre nuevas tiendas en EE.UU. en 2026 y ya hay puestos disponibles en distintas ciudades

La cadena de supermercados Target anunció en mayo nuevas aperturas en Estados Unidos para 2026 y confirmó que ya existen búsquedas laborales activas en distintos puntos del país. La empresa difundió que incorpora nuevos empleados e indicó que dentro de la organización existen “oportunidades infinitas de crecimiento profesional”.

Las nuevas tiendas de Target que abrirán en 2026

La corporación informó futuras aperturas de tiendas programadas para 2026. En todos esos casos, su sitio ya exhibe un cuadro con la leyenda “Now Hiring!”, utilizada para identificar vacantes disponibles.

El sitio oficial ya identifica varias futuras tiendas con el aviso “Now Hiring!”

Los establecimientos incluidos en esa fase son:

En Nueva Jersey , la empresa instalará un nuevo local en 381 Route 440, Jersey City .

, la empresa instalará un nuevo local en 381 . En University City Olive Blvd, Missouri, la compañía también confirmó una apertura con dirección en 8645 Olive Blvd, St. Louis .

la compañía también confirmó una apertura con dirección en . Myrtle Grove, en Carolina del Norte , incorporará una sucursal ubicada en 5623 Carolina Beach Road, Wilmington .

, incorporará una sucursal ubicada en . En Selma, Carolina del Norte , el futuro establecimiento funcionará en 551 Saint Mark Avenue .

, el futuro establecimiento funcionará en . Arizona además sumará un local en Buckeye Verrado, donde el comercio estará situado en 1355 N Verrado Way, Buckeye .

además sumará un local en Buckeye Verrado, donde el comercio estará situado en . Casa Grande Promenade, también en Arizona, contará con una nueva tienda en 951 N Promenade Pkwy, Casa Grande.

El portal de carreras también invita a explorar ofertas según la ubicación más cercana de cada postulante. Target remarcó que mantiene búsquedas en distintos sectores operativos vinculados a sus establecimientos y centros logísticos.

Qué ciudades tendrán nuevas tiendas de Target durante el verano de 2026

Otra parte de las inauguraciones se concretará durante el verano boreal de 2026. Las ubicaciones confirmadas para esa etapa son:

En Perris, California , la futura sucursal funcionará en 1688 N Perris Blvd, Bldg L .

, la futura sucursal funcionará en . Target también abrirá un establecimiento en Logan, Utah, ubicado en 1300 Main Street, #100 .

ubicado en . En Springfield East, Massachusetts , el nuevo punto de venta estará situado en 1655 Boston Rd, Ste 100 .

, el nuevo punto de venta estará situado en . Frankfort, Kentucky , sumará un local en 3000 Vandalay Drive .

, sumará un local en . En Forney, Texas , la inauguración será sobre 11520 E. US 80 .

, la inauguración será sobre . En Arizona, uno de los proyectos corresponde a Mesa US 60 and Signal Butte, donde el comercio operará en 1517 S Signal Butte Road.

La empresa destacó oportunidades de crecimiento y búsquedas activas en sus futuras sucursales Target

Seneca , en Carolina del Sur , contará con una nueva tienda en 1810 Sandifer Blvd .

, en , contará con una nueva tienda en . Otra de las aperturas ocurrirá en Lake Nona, Florida , en la dirección 6065 Lake Nona Blvd .

, en la dirección . Brookings, Dakota del Sur , incorporará un nuevo establecimiento localizado en 801 Lefevre Drive .

, incorporará un nuevo establecimiento localizado en . En Firestone, Colorado , el futuro espacio comercial estará emplazado en 4358 City Centre Road .

, el futuro espacio comercial estará emplazado en . Por último, Little Elm, Texas, tendrá una sede en 26550 E. University Dr.

La entidad señaló que las personas interesadas pueden revisar las posiciones abiertas y completar la postulación mediante la plataforma oficial de empleo.

La presencia de Target EE.UU.

La compañía se define como una cadena de venta minorista de mercancías generales con presencia en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Actualmente opera más de 2000 sucursales en territorio estadounidense y emplea a más de 400.000 personas.

Target abrirá tiendas y contratará nuevos empleados en EE.UU. Target

La empresa también indicó que posee 66 instalaciones de suministro y más de 20 oficinas globales de abastecimiento.