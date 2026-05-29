Costco, Amazon y Walmart: cuánto gana en promedio un empleado en las principales cadenas de EE.UU.

La industria del comercio minorista en Estados Unidos ocupa a uno de cada diez trabajadores en la actualidad. Para obtener una visión sobre los ingresos en el rubro y determinar qué cadenas pagan mejor a sus empleados, un análisis sobre las declaraciones oficiales que las empresas presentaron ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en 2025 permite comparar el panorama en empresas como Walmart, Amazon y Costco.

Costco es la cadena que mejor paga en EE.UU.

Costco encabeza la lista de los comercios con las remuneraciones medias más altas entre las 28 empresas analizadas por Business Insider, con una compensación media para los trabajadores en tiendas de US$49.186 el año pasado. La firma emplea a 336.700 personas a nivel global, de las cuales 222.000 se encuentran en EE.UU.

Según el informe, Costco fue la empresa de comercio minorista que mejores salarios pagó a sus empleados en 2025 Google Maps

El dato de los empleados a tiempo completo en Costco muestra una cifra de ingresos superior, que alcanza los US$66.262. La empresa indica que más de un tercio de su personal se compone de trabajadores bajo esquemas de tiempo parcial, temporales o estacionales.

Este nivel de pago marca una diferencia respecto a otros minoristas como The Home Depot y Lowe’s. En el primero, el empleado medio, que realiza tareas por hora en el país norteamericano, percibió US$37.881 en 2025. En el segundo, la cifra para un trabajador a tiempo completo fue de US$37.371.

Las cadenas de EE.UU. que mejores salarios pagan

El análisis de Business Insider consideró a 28 cadenas en EE.UU. y detalló el sueldo de un trabajador promedio en 2025. La lista está compuesta por:

Costco : US$49.186

: US$49.186 Amazon : US$40.206

: US$40.206 Genuine Parts Company : US$38.901

: US$38.901 Home Depot : US$37.881

: US$37.881 Lowe’s : US$37.371

: US$37.371 Domino’s : US$36.776

: US$36.776 Kroger : US$34.552

: US$34.552 O’Reilly Auto Parts : US$33.054

: US$33.054 Best Buy : US$32.018

: US$32.018 Walmart : US$30.520

: US$30.520 Target : US$27.506

: US$27.506 BJ’s Wholesale Club : US$26.797

: US$26.797 Lululemon : US$26.179

: US$26.179 Williams-Sonoma : US$24.943

: US$24.943 Tractor Supply Co. : US$24.376

: US$24.376 McDonald’s : US$19.020

: US$19.020 Dollar General : US$18.876

: US$18.876 Chipotle : US$17.446

: US$17.446 GameStop : US$17.376

: US$17.376 Starbucks : US$17.279

: US$17.279 Dollar Tree : US$16.214

: US$16.214 Yum Brands (empresa matriz de Taco Bell ): US$15.346

(empresa matriz de ): US$15.346 TJX (empresa matriz de T.J. Maxx y Marshalls ): US$14.994

(empresa matriz de y ): US$14.994 Ulta Beauty : US$11.883

: US$11.883 Dick’s Sporting Goods : US$11.259

: US$11.259 Restaurant Brands International (dueño de Burger King ): US$11.075

(dueño de ): US$11.075 Burlington : US$10.827

: US$10.827 Ross Stores: US$10.059

Una influencer contó las ventajas y desventajas de trabajar en Target

Walmart pagó 30.500 dólares promedio a sus empleados en 2025

De acuerdo con los datos recopilados por Business Insider, Walmart tiene la posición de empleador privado con la mayor cantidad de personal en EE.UU. y en el mundo, con un total de 2,1 millones de personas asociadas bajo esquemas de tiempo completo, parcial, temporal y estacional.

Según los datos, el trabajador promedio de esta cadena en el país norteamericano percibió una remuneración de 30.520 dólares durante el último año.

En 2025, el sueldo de un trabajador promedio de Walmart en EE.UU. fue de 30.500 dólares Tripadvisor

En comparación con otros competidores del sector de tiendas minoristas, el salario de Walmart supera de manera nominal los registros de cadenas como Target, donde el empleado promedio, que realiza labores de forma parcial, ganó US$27.506 en 2025.

Asimismo, los ingresos en Walmart se encuentran por encima de los niveles de BJ’s Wholesale Club, que reportó un ingreso medio de US$26.797 anuales para sus 35.000 trabajadores en 2025.

Amazon paga mejores salarios que Walmart, según el informe

Amazon presenta una estructura de ingresos que varía según el alcance geográfico y el tipo de jornada. Según el informe de Business Insider, el empleado medio, que incluye trabajadores a tiempo completo, parcial y permanentes, obtuvo US$40.206 en el último ciclo.

Sin embargo, al centrarse exclusivamente en el personal a tiempo completo dentro de EE.UU., la cifra de ganancias se eleva a US$53.211. La compañía también comunicó que el salario por hora para las funciones en los centros de cumplimiento supera los US$30 si se integran en el cálculo los beneficios de atención de salud y otras prestaciones.