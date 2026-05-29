Costco, Amazon y Walmart: cuánto gana en promedio un empleado en las principales cadenas de EE.UU.
Los informes de las empresas ante los organismos de regulación permitieron comparar los salarios
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La industria del comercio minorista en Estados Unidos ocupa a uno de cada diez trabajadores en la actualidad. Para obtener una visión sobre los ingresos en el rubro y determinar qué cadenas pagan mejor a sus empleados, un análisis sobre las declaraciones oficiales que las empresas presentaron ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en 2025 permite comparar el panorama en empresas como Walmart, Amazon y Costco.
Costco es la cadena que mejor paga en EE.UU.
Costco encabeza la lista de los comercios con las remuneraciones medias más altas entre las 28 empresas analizadas por Business Insider, con una compensación media para los trabajadores en tiendas de US$49.186 el año pasado. La firma emplea a 336.700 personas a nivel global, de las cuales 222.000 se encuentran en EE.UU.
El dato de los empleados a tiempo completo en Costco muestra una cifra de ingresos superior, que alcanza los US$66.262. La empresa indica que más de un tercio de su personal se compone de trabajadores bajo esquemas de tiempo parcial, temporales o estacionales.
Este nivel de pago marca una diferencia respecto a otros minoristas como The Home Depot y Lowe’s. En el primero, el empleado medio, que realiza tareas por hora en el país norteamericano, percibió US$37.881 en 2025. En el segundo, la cifra para un trabajador a tiempo completo fue de US$37.371.
Las cadenas de EE.UU. que mejores salarios pagan
El análisis de Business Insider consideró a 28 cadenas en EE.UU. y detalló el sueldo de un trabajador promedio en 2025. La lista está compuesta por:
- Costco: US$49.186
- Amazon: US$40.206
- Genuine Parts Company: US$38.901
- Home Depot: US$37.881
- Lowe’s: US$37.371
- Domino’s: US$36.776
- Kroger: US$34.552
- O’Reilly Auto Parts: US$33.054
- Best Buy: US$32.018
- Walmart: US$30.520
- Target: US$27.506
- BJ’s Wholesale Club: US$26.797
- Lululemon: US$26.179
- Williams-Sonoma: US$24.943
- Tractor Supply Co.: US$24.376
- McDonald’s: US$19.020
- Dollar General: US$18.876
- Chipotle: US$17.446
- GameStop: US$17.376
- Starbucks: US$17.279
- Dollar Tree: US$16.214
- Yum Brands (empresa matriz de Taco Bell): US$15.346
- TJX (empresa matriz de T.J. Maxx y Marshalls): US$14.994
- Ulta Beauty: US$11.883
- Dick’s Sporting Goods: US$11.259
- Restaurant Brands International (dueño de Burger King): US$11.075
- Burlington: US$10.827
- Ross Stores: US$10.059
Walmart pagó 30.500 dólares promedio a sus empleados en 2025
De acuerdo con los datos recopilados por Business Insider, Walmart tiene la posición de empleador privado con la mayor cantidad de personal en EE.UU. y en el mundo, con un total de 2,1 millones de personas asociadas bajo esquemas de tiempo completo, parcial, temporal y estacional.
Según los datos, el trabajador promedio de esta cadena en el país norteamericano percibió una remuneración de 30.520 dólares durante el último año.
En comparación con otros competidores del sector de tiendas minoristas, el salario de Walmart supera de manera nominal los registros de cadenas como Target, donde el empleado promedio, que realiza labores de forma parcial, ganó US$27.506 en 2025.
Asimismo, los ingresos en Walmart se encuentran por encima de los niveles de BJ’s Wholesale Club, que reportó un ingreso medio de US$26.797 anuales para sus 35.000 trabajadores en 2025.
Amazon paga mejores salarios que Walmart, según el informe
Amazon presenta una estructura de ingresos que varía según el alcance geográfico y el tipo de jornada. Según el informe de Business Insider, el empleado medio, que incluye trabajadores a tiempo completo, parcial y permanentes, obtuvo US$40.206 en el último ciclo.
Sin embargo, al centrarse exclusivamente en el personal a tiempo completo dentro de EE.UU., la cifra de ganancias se eleva a US$53.211. La compañía también comunicó que el salario por hora para las funciones en los centros de cumplimiento supera los US$30 si se integran en el cálculo los beneficios de atención de salud y otras prestaciones.
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