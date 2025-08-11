Entre playas y parques: las zonas más populares para vivir de EE.UU. por su buena ubicación y accesibilidad

El sitio inmobiliario Realtor reveló cuáles son las ciudades más populares para vivir en Estados Unidos en 2025. Los integrantes del top 10 mostraron que existe una tendencia en el país de mudarse hacia las regiones del noreste y medio oeste, la cual está definida por factores como el estilo de vida deseado, el clima y el costo de las viviendas.

Cuáles son las 10 zonas más populares para vivir en EE.UU.

Cada año, Realtor publica un listado con los códigos postales más buscados en su plataforma. Para determinar cuáles son los lugares que más llaman la atención de quienes desean comprar una casa, se tomaron en cuenta dos factores: cuántas vistas recibió el inmueble mientras estaba a la venta y el número de días que estuvo disponible antes de ser vendido.

Beverly, Massachusetts es famosa por la abundancia de áreas naturales y por su cercanía a la playa (Wikimedia Commons, Elizabeth B. Thomsen) Elizabeth B. Thomsen

Bajo esos criterios, las 10 zonas más populares para vivir en Estados Unidos en 2025 son:

Beverly , Massachusetts (01915)

, Massachusetts (01915) Marlton , Nueva Jersey (08053)

, Nueva Jersey (08053) Leominster , Massachusetts (01453)

, Massachusetts (01453) Ballwin , Missouri (63021)

, Missouri (63021) Wayne , Nueva Jersey (07470)

, Nueva Jersey (07470) Strongsville , Ohio (44149)

, Ohio (44149) Trumbull , Connecticut (06611)

, Connecticut (06611) Cumberland , Rhode Island (02864)

, Rhode Island (02864) South Windsor , Connecticut (06074)

, Connecticut (06074) Bexley, Ohio (43209)

De acuerdo con la plataforma, la ciudad de Beverly en Massachusetts consiguió la primera posición en el ranking por una combinación de factores.

Al ubicarse dentro del área metropolitana de Boston y al contar con áreas verdes y playas, Beverly es una opción para quienes desean vivir en un ambiente más relajado, pero a una distancia accesible de los centros urbanos.

En promedio, las casas en esa ciudad solo pasan 16 días en el mercado antes de ser compradas. Aunque los precios de las propiedades en esta ciudad suelen ser más altos que la media nacional, suelen ser más bajos que el costo promedio de los hogares en Boston.

Por qué esos lugares se destacaron entre los compradores

El listado de las zonas más populares para vivir en EE.UU. destacó que la mayoría de las ciudades se encuentran al noreste y medio oeste del país. Algunos estados de esas áreas (como Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio y Connecticut) incluso aparecieron dos veces en el ranking.

Las ciudades con mayor demanda en el sitio inmobiliario se encuentran al noreste y medio oeste del país (Realtor)

Realtor señaló que, por tercer año consecutivo, las ciudades al sur y al oeste de Estados Unidos no lograron ingresar a la lista.

NCHStats es un centro de estadísticas que en julio de 2025 publicó un análisis sobre las razones por las que cada vez más personas se mudan al noreste y medio oeste del país.

Según NCHStats, entre los motivos principales por los que estas áreas han ganado popularidad frente a los estados del sur se encuentran:

Clima : frente al aumento de temperaturas provocado por el calentamiento global, las personas han preferido vivir en estados donde el calor no es tan extremo .

: frente al aumento de temperaturas provocado por el calentamiento global, las personas han preferido vivir en estados donde . Costos de vivienda: mientras los precios para adquirir una casa han aumentado en todo el país (sobre todo en los estados sureños), las zonas rurales y suburbanas en el medio oeste se han mantenido un poco más accesibles.

Cuánto cuestan las casas en las zonas más populares para vivir

De acuerdo con los datos obtenidos por Realtor, los precios promedio de las casas en las ciudades más buscadas son:

El costo promedio de una casa en EE.UU. en 2025 es de US$441.000 (Unsplash/Tierra Mallorca)

Beverly, Massachusetts: US$719.000

Marlton, Nueva Jersey: US$530.000

Leominster, Massachusetts: US$457.000

Ballwin, Missouri: US$377.000

Wayne, Nueva Jersey: US$686.000

Strongsville, Ohio: US$416.000

Trumbull, Connecticut: US$661.000

Cumberland, Rhode Island: US$580.000

South Windsor, Connecticut: US$449.000

Bexley, Ohio: US$470.000

Como punto de comparación, el precio promedio de una casa en Estados Unidos en junio de 2025 es de US$441.000.

Realtor destacó que el factor que parece ser más decisivo al momento de comprar una casa en EE.UU. es encontrar un equilibrio entre un ritmo de vida suburbano más lento, pero sin perder acceso a los centros económicos de cada estado. Incluso aunque eso signifique gastar más que el promedio.