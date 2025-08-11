Entre playas y parques: las zonas más populares para vivir de EE.UU. por su buena ubicación y accesibilidad
Según las cifras, cada vez más personas buscan mudarse a ciudades en el medio oeste y noreste del país
- 4 minutos de lectura'
El sitio inmobiliario Realtor reveló cuáles son las ciudades más populares para vivir en Estados Unidos en 2025. Los integrantes del top 10 mostraron que existe una tendencia en el país de mudarse hacia las regiones del noreste y medio oeste, la cual está definida por factores como el estilo de vida deseado, el clima y el costo de las viviendas.
Cuáles son las 10 zonas más populares para vivir en EE.UU.
Cada año, Realtor publica un listado con los códigos postales más buscados en su plataforma. Para determinar cuáles son los lugares que más llaman la atención de quienes desean comprar una casa, se tomaron en cuenta dos factores: cuántas vistas recibió el inmueble mientras estaba a la venta y el número de días que estuvo disponible antes de ser vendido.
Bajo esos criterios, las 10 zonas más populares para vivir en Estados Unidos en 2025 son:
- Beverly, Massachusetts (01915)
- Marlton, Nueva Jersey (08053)
- Leominster, Massachusetts (01453)
- Ballwin, Missouri (63021)
- Wayne, Nueva Jersey (07470)
- Strongsville, Ohio (44149)
- Trumbull, Connecticut (06611)
- Cumberland, Rhode Island (02864)
- South Windsor, Connecticut (06074)
- Bexley, Ohio (43209)
De acuerdo con la plataforma, la ciudad de Beverly en Massachusetts consiguió la primera posición en el ranking por una combinación de factores.
Al ubicarse dentro del área metropolitana de Boston y al contar con áreas verdes y playas, Beverly es una opción para quienes desean vivir en un ambiente más relajado, pero a una distancia accesible de los centros urbanos.
En promedio, las casas en esa ciudad solo pasan 16 días en el mercado antes de ser compradas. Aunque los precios de las propiedades en esta ciudad suelen ser más altos que la media nacional, suelen ser más bajos que el costo promedio de los hogares en Boston.
Por qué esos lugares se destacaron entre los compradores
El listado de las zonas más populares para vivir en EE.UU. destacó que la mayoría de las ciudades se encuentran al noreste y medio oeste del país. Algunos estados de esas áreas (como Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio y Connecticut) incluso aparecieron dos veces en el ranking.
Realtor señaló que, por tercer año consecutivo, las ciudades al sur y al oeste de Estados Unidos no lograron ingresar a la lista.
NCHStats es un centro de estadísticas que en julio de 2025 publicó un análisis sobre las razones por las que cada vez más personas se mudan al noreste y medio oeste del país.
Según NCHStats, entre los motivos principales por los que estas áreas han ganado popularidad frente a los estados del sur se encuentran:
- Clima: frente al aumento de temperaturas provocado por el calentamiento global, las personas han preferido vivir en estados donde el calor no es tan extremo.
- Costos de vivienda: mientras los precios para adquirir una casa han aumentado en todo el país (sobre todo en los estados sureños), las zonas rurales y suburbanas en el medio oeste se han mantenido un poco más accesibles.
Cuánto cuestan las casas en las zonas más populares para vivir
De acuerdo con los datos obtenidos por Realtor, los precios promedio de las casas en las ciudades más buscadas son:
- Beverly, Massachusetts: US$719.000
- Marlton, Nueva Jersey: US$530.000
- Leominster, Massachusetts: US$457.000
- Ballwin, Missouri: US$377.000
- Wayne, Nueva Jersey: US$686.000
- Strongsville, Ohio: US$416.000
- Trumbull, Connecticut: US$661.000
- Cumberland, Rhode Island: US$580.000
- South Windsor, Connecticut: US$449.000
- Bexley, Ohio: US$470.000
Como punto de comparación, el precio promedio de una casa en Estados Unidos en junio de 2025 es de US$441.000.
Realtor destacó que el factor que parece ser más decisivo al momento de comprar una casa en EE.UU. es encontrar un equilibrio entre un ritmo de vida suburbano más lento, pero sin perder acceso a los centros económicos de cada estado. Incluso aunque eso signifique gastar más que el promedio.
Otras noticias de Agenda EEUU
Incluido un Golden Sahara II. Museo de autos de Chicago cierra sus puertas: se subastan 295 vehículos de colección
De Texas a Florida. Los seis estados que restringieron los alimentos disponibles en SNAP
Adiós a otra tienda histórica de California. La icónica cadena que cierra un local tras 20 años de funcionamiento
- 1
Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: hubo un ganador de US$3 millones en California
- 2
Miss Universo: los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia
- 3
Nuevo crédito de impuestos de horas extras en Nueva York: cómo registrarse para recibir el reembolso
- 4
En Florida y Texas: las ciudades donde más bajaron los precios para comprar una casa en EE.UU.