Entró a una tienda Goodwill de segunda mano y encontró un tesoro: pagó centavos por objetos que valen cientos de dólares

Christopher Kidney ingresó a una tienda Goodwill de Kentucky sin imaginar que terminaría con objetos deportivos valorados en cientos de dólares. El hallazgo incluyó tarjetas autografiadas, una pelota firmada por Yogi Berra y un libro con el autógrafo de Honus Wagner.

Tarjetas autografiadas por menos de 20 dólares

Según lo compartió en Reddit, Kidney encontró el lote completo de tarjetas por menos de US$20 y lo vendió en más de US$500. Entre los objetos descubiertos en la tienda de segunda mano había tarjetas firmadas por figuras del béisbol como CC Sabathia, Don Mattingly y Chuck Knoblauch.

El lote incluía tarjetas firmadas por figuras del béisbol como CC Sabathia, Don Mattingly y Chuck Knoblauch MagicianHappy7098/Reddit

Además, el fanático también encontró:

Una tarjeta del Super Bowl XLII firmada por Plaxico Burress , recordado por su actuación en los New York Giants de la NFL .

firmada por , recordado por su actuación en los . Una pelota firmada por Yogi Berra, legendario receptor que ingresó al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en 1972.

De acuerdo con Newsweek, todas las piezas fueron autentificadas y adquiridas por coleccionistas privados que eligieron permanecer en el anonimato.

La historia de las tarjetas de béisbol encontradas en Goodwill

Las tarjetas coleccionables tienen más de un siglo de historia y siguen generando interés entre coleccionistas. Surgieron en el siglo XIX y se popularizaron a comienzos del siglo XX con el set T206 de la American Tobacco Company.

“Tengo buen ojo para los recuerdos deportivos”, dijo Kidney a Newsweek. “Cuando vi los nombres en las tarjetas, pude notar que eran reales por la marca”. Y sus instintos fueron acertados.

En los años 80, el pasatiempo vivió su auge con la entrada de nuevos fabricantes. Aunque hoy su popularidad no es la misma, estas piezas todavía despiertan pasiones y tienen mucho valor.

El mercado actual de tarjetas de béisbol muestra una tendencia estable entre quienes valoran la historia del deporte. A pesar de la digitalización, el coleccionismo físico mantiene su nicho entre aficionados exigentes.

La pieza más valiosa podría ser una pelota firmada por Yogi Berra, leyenda del béisbol y miembro del Salón de la Fama MagicianHappy7098/Reddit

Un libro firmado por Honus Wagner por US$1,59

Kidney tuvo otra sorpresa en la misma tienda cuando encontró una firma del legendario Honus Wagner. El libro, firmado en 1949 por uno de los mejores jugadores de la historia, estaba en la estantería por solo US$1,59.

El coleccionista de Flemingsburg se mostró emocionado y atribuyó el hallazgo a una especie de intervención familiar. Su abuelo había trabajado para equipos como los Reds, los Giants y los Cardinals.

El recuerdo tiene un valor sentimental adicional para Kidney, quien lo considera una conexión con su historia personal en Kentucky y su vínculo familiar con el béisbol profesional.

Repercusión en redes sociales por el hallazgo en Kentucky

La historia ganó gran atención cuando Kidney la compartió en Reddit. El hombre publicó su experiencia bajo el título “Increíble, todavía estoy temblando” y recibió más de 1500 votos positivos.

Entre los comentarios, varios usuarios lo felicitaron y lo instaron a autenticar las piezas. Uno incluso mencionó que su hermano, vendedor de recuerdos deportivos, estaba feliz pero también celoso.

“Gracias a Dios que en tu Goodwill no hay un tasador en la tienda que los hubiera etiquetado con precios cercanos a los de eBay”, comentó otro usuario.

Kidney también agradeció a su entorno más cercano. Mencionó a su esposa Ashley y a sus amigos Brad y Christopher Davisson como parte importante de su vida.

El hallazgo fue compartido en Reddit con el título “Increíble, todavía estoy temblando” y superó los 1500 votos positivos MagicianHappy7098/Reddit

Goodwill y otros hallazgos virales

La tienda Goodwill fue escenario de otros descubrimientos recientes que también se volvieron virales. En New Jersey, un comprador encontró una pintura por US$3,99 que tenía una nota emocional dedicada a una graduación.

En otro caso, una mujer compartió en redes un adorno que parecía contener cenizas humanas. Estos episodios muestran que las tiendas de segunda mano a veces esconden más de lo que parece.