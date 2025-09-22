Equipo Mundo gana su tercera Laver Cup con victoria final de Fritz

El equipo Mundo conquistó el domingo su tercer título de la Laver Cup al derrotar al de Europa por un global de 15-9 con un triunfo final del estadounidense Taylor Fritz frente al alemán Alexander Zverev.

Fritz, número cinco de la ATP, superó a Zverev (3º) por 6-3 y 7-6 (7/4) apoyado por su público del Chase Center de San Francisco (California, Estados Unidos).

El californiano ya había logrado otra crucial victoria el sábado frente al español Carlos Alcaraz, líder del combinado europeo y número uno mundial.

El triunfo de Fritz permitió que el equipo Mundo, capitaneado por primera vez por Andre Agassi, superara los 13 puntos requeridos para proclamarse campeón del torneo fundado por Roger Federer.

El palmarés del evento, sin embargo, sigue dominado por el combinado europeo con cinco triunfos en las ocho ediciones disputadas desde su inauguración en 2017.

gbv/ag