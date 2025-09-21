Equipo Mundo puede sellar el triunfo en la Laver Cup en duelo entre Cerúndolo y Alcaraz

El tenista argentino Francisco Cerúndolo enfrentaba este domingo al español Carlos Alcaraz con la posibilidad de sellar el triunfo del equipo Mundo frente a Europa en la jornada final de la Laver Cup.

El combinado mundial dominaba por un marcador global de 12-6 después de que este domingo se registrara una victoria por cada bando en San Francisco (Estados Unidos).

Cada triunfo del domingo otorga tres puntos y el primer combinado que llegue a 13 alzará el trofeo de la octava edición de este evento impulsado por Roger Federer.

De esta forma, el equipo Mundo puede conquistar el trofeo si Cerúndolo derrota a Alcaraz, frente al que ha sucumbido en sus tres enfrentamientos anteriores en torneos de ATP.

En caso de que el número uno mundial agrande esa racha, la jornada se alargará a un cuarto partido entre el alemán Alexander Zverev (Europa) y el estadounidense Taylor Fritz (Mundo).

Alcaraz ya saltó a la pista del Chase Center en el primer turno del domingo para darle una victoria crucial al equipo Europa en dobles junto al noruego Casper Ruud.

Ambos derrotaron a la dupla estadounidense Reilly Opelka y Alex Michelsen por 7-6 (7/4) y 6-1 y reavivaron las esperanzas del equipo Europa, que había arrancado el día con una desventaja de 9-3.

Noah de rodillas

La noche del sábado, Alcaraz había perdido su primer juego individual en el torneo frente al local Fritz, en una actuación muy apagada.

Este domingo, el murciano recuperó su magia en varios puntos que levantaron al público del Chase Center, como una dejada imposible en la red que hizo que su capitán, el francés Yannick Noah, se arrodillara para felicitarlo.

La pareja europa no consiguió concretar ninguna de las ocho pelotas de break que tuvo en el primer set, pero consiguió embolsárselo tras levantar una desventaja de 4-1 en el tiebreak.

"Llegamos al tiebreak después de haber tenido muy mala suerte, para ser honesto, con muchos puntos de quiebre y oportunidades", señaló Alcaraz.

“Luego estuvimos 4-1 abajo pero los tiebreaks pueden cambiar en un solo punto y nos mantuvimos ahí”.

El español y el noruego encontraron después el camino despejado en el segundo set, en el que arrasaron con los cinco primeros juegos.

A continuación, el checo Jakub Mensik perdió la oportunidad de colocar un empate en el marcador global al caer frente al australiano Alex De Miñaur por 6-3 y 6-4.

De Miñaur, de padre uruguayo y madre española, ya le había dado cuatro puntos al equipo Mundo el sábado con un triunfo individual y otro formando pareja con Michelsen.

El Equipo Europa, que defiende el título logrado el año pasado en Berlín, se ha impuesto en cinco de las siete ediciones disputadas de la Laver Cup.

-- Resultados del domingo en la última jornada de la Laver Cup:

Carlos Alcaraz/Casper Ruud (ESP-NOR/Europa) derrotaron a Reilly Opelka/Alex Michelsen (USA/Mundo) 7-6 (7/4), 6-1

Alex De Miñaur (AUS/Mundo) a Jakub Mensik (CZE/Europa) 6-3, 6-4

En juego:

Carlos Alcaraz (ESP/Europa) vs Francisco Cerúndolo (ARG/Mundo)

Si es necesario:

Alexander Zverev (GER/Europa) vs Taylor Fritz (USA/Mundo)

