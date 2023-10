escuchar

Valeria Andrade fue árbitra asistente de la Comisión de árbitros del fútbol mexicano. Sin embargo, tras haber faltado al código de ética de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) fue despedida en febrero de 2022 al promocionar una casa de apuestas. Ahora, la joven abrió un perfil en un sitio de contenido para adultos, parecido a OnlyFans, donde comparte fotos más íntimas.

Antes de iniciarse en el mundo del contenido para adultos, Andrade tenía poco menos de 90.000 seguidores en su cuenta de Instagram, pero desde que anunció la nueva faceta de su vida profesional, incrementó exponencialmente. Hasta el momento, cuenta con una comunidad de 232 mil seguidores con tan solo 612 publicaciones. Cabe mencionar que aún conserva algunos recuerdos de su paso por la cancha.

Valeria Andrade, del futbol a las fotos sensuales @valeria_andrade / Instagram

“¡Usuarios de bSocial! Quería dedicar un momento para agradecerles por ser parte de nuestra nueva plataforma”, escribió Andrade hace algunas semanas. “En tan poco tiempo, hemos superado los 1000 usuarios y eso es increíble. Espero de corazón que estén disfrutando de la experiencia en bSocial. Su apoyo y participación son realmente valiosos”, agregó en un mensaje que acompañó con una foto en la que luce un body negro con transparencias.

Valeria Andrade fue despedida como árbitra de la FIFA por promocionar una casa de apuestas @valeria__andrade / Instagram

Su perfil en BSocial acepta donaciones, así como el pago de una suscripción por US$7,25 mensuales para tener acceso a su contenido exclusivo. El sitio, antes de ingresar para convertirse en un suscriptor, pregunta si la persona interesada es mayor de edad y, una vez adentro, despliegan sus fotos. En algunas de las instantáneas, Valeria modela lencería y en otros distintos estilos de ropa deportiva.

Actualmente, Andrade tiene solo 20 publicaciones en BSocial, plataforma social que tiene como distintivo una abeja, muy parecida a la que la red de profesionales de origen español, beBee, tiene en su marca. A su vez, le hace un guiño a Bumble, el sitio para solteros que buscan pareja. BSocial también contiene artículos de información y publicidad, entre otras opciones.

La exárbitra Valeria Andrade ahora es creadora de contenidos para adultos @valeria_andrade / Instagram

¿Qué pasó con la FIFA?

Andrade, nacida en el estado de San Luis Potosí, México, fue duramente reprendida por promocionar una casa de apuestas deportivas mientras se desempeñaba como árbitra asistente. En febrero de 2022, la joven de entonces 29 años recibió la sanción. “Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, cualquier error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pero no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, dijo la deportista a ESPN.

“Dicen que lo hice por tener otro ingreso y no es cierto, la verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios”, sumó.

¿Qué es BSocial?

La plataforma de contenido para adultos, que podría competir en el mismo rango de OnlyFans, ofrece conexiones entre personas mayores de edad y asegura que son “de primer nivel”. “Te ayudamos a conectarte profundamente en las redes sociales. Inspirándonos en el árbitro de la FIFA, Valeria Andrade, ofrecemos una experiencia única”, se lee en la descripción del sitio. “Nuestras funciones interesantes incluyen notificaciones automáticas y privacidad de primer nivel. Ya seas un influencer o un seguidor, BSocial es el lugar para estar”.

La exárbitro mexicana ahora se dedica a generar contenido para adultos @valeria_andrade / Instagram

LA NACION