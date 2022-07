“Era un 10″ como novio, pero dos episodios en restaurantes la alertaron para tomar una drástica decisión

Cada vez es más común que en una pareja se dividan los gastos, especialmente si se trata de salir a algún lugar, ya sea para comer o divertirse. El novio de Carola no pensó en los gustos de su pareja y quiso aprovecharse de ella en más de una ocasión. Esta joven compartió su triste historia a través de un video de TikTok y de inmediato se hizo viral. Recibió todo tipo de comentarios, por lo que aseguró que lo compartía con el objetivo de que la tomaran como referencia y que no les pasara lo que le sucedió a ella.

La tiktoker se subió al trend llamado Era un 10, el cual se utiliza para hacer referencia a que alguna persona era perfecta, hasta que sus defectos relucieron de repente. En este caso, ella compartió que había conocido al chico perfecto, pero que algunos detalles sobre él la hicieron alejarse y darse cuenta de que no era ideal para ella.

Una tiktoker compartió su agria experiencia en el amor y alertó a muchas otras

Todo comenzó cuando recién conoció a un joven bastante atractivo, según dijo, y ella estaba muy interesada en él. En una ocasión, de las primeras veces que salía con él, recibió la primera alerta, pero decidió hacer caso omiso y continúo con su cita: ella comía alitas de pollo junto a sus padres en un restaurante, a lo que el chico le comentó que estaba antojado también de ese plato y la tiktoker lo invitó a comer con ellos, pero él se negó.

Más tarde, el joven le dijo de comer en el mismo lugar pese a que ella ya había acudido con sus papás: “Oye sí me antojaste las alitas, sé que ya comiste con tus padres pero, ¿y si me acompañas?”, fueron las palabras del saliente. Ella aceptó porque realmente le agradaba mucho y fue el pretexto perfecto para verlo.

Al llegar, él pidió una orden gigante de estos alimentos, en conjunto con las bebidas y otros aperitivos, mientras que Carola solo pidió una cerveza, ya que tiempo atrás había comido con sus papás. Entonces, al momento de pagar la cuenta, él le dijo que no tenía a la mano su billetera y ella se vio en la necesidad de desembolsar por algo que ni siquiera había consumido.

Eso no fue todo, sino que a pesar de eso sí lograron ser novios y estuvieron por un tiempo juntos. Quizá ella pensó que aquel momento incómodo había quedado en el pasado, pero no fue así: en una ocasión, la invitó a comer sushi para después dejarla sola en el establecimiento y con la cuenta de los dos encima.

Carola expuso cómo fue que su exnovio la dejó comiendo sola en un restaurante

“Él me había invitado a cenar y en ese momento le habló uno de sus amigos para invitarlo a algún lugar. Él se comió deprisa todo el sushi, me dio un beso y salió corriendo del sitio, a pesar de que yo todavía tenía mi comida intacta. La mesera solo se me miró y nuevamente yo tuve que pagar toda la cuenta”, recordó la influencer.

Por supuesto, esta situación generó malos comentarios hacia el sujeto, en especial de aquellas mujeres que habían atravesado por muchas situaciones parecidas. “No era un diez, era un cero”, fue uno de los comentarios de las usuarias. No se limitaron a expresar su sentir y compartieron tanto el video que ya sobrepasó los seis millones de reproducciones.