De qué murió Hulk Hogan: el ícono de la lucha libre que vivía en Florida y era cercano a Donald Trump

Terry Gene Bollea, más conocido como Hulk Hogan, ícono mundial de la lucha libre profesional y una figura clave en la expansión del entretenimiento deportivo, murió este jueves 24 de julio por la mañana a los 71 años en su casa de Clearwater, Florida. La información fue confirmada por el medio especializado TMZ, que reveló que los servicios médicos acudieron a su residencia tras recibir un llamado por un posible paro cardíaco.

Cuál fue la causa de la muerte de Hulk Hogan: su salud en los últimos meses

De acuerdo con TMZ, varias patrullas policiales y ambulancias llegaron a la casa de Hulk Hogan este jueves por la mañana. Entonces, el exluchador fue trasladado en camilla hasta el vehículo de emergencia, sin que se confirmara en ese momento su estado de salud.

El ícono de la lucha libre falleció esta mañana a los 71 años facebook.com/hulkhogan

Horas más tarde, la prensa comunicó su fallecimiento. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que hacía apenas unas semanas su esposa, Sky, había desmentido rumores de que Hogan estuviera en coma y aseguró que su corazón se encontraba “fuerte”, tras someterse a una serie de cirugías.

Según el medio citado, Hogan había compartido públicamente que estaba en recuperación de una operación en el cuello realizada en mayo pasado. En ese momento, se había instalado la versión de que se encontraba al borde de la muerte, aunque eso fue desmentido por su entorno.

Su última aparición pública fue en mayo de este año, durante el lanzamiento de Real American Freestyle, una liga amateur de lucha que planeaba debutar el 30 de agosto en Fox Nation. En esa ocasión, Hogan se mostró animado, promocionó el evento con entusiasmo y dejó entrever que seguía comprometido con el deporte que lo catapultó a la fama.

La amistad entre Hulk Hogan y Donald Trump: su show en la Convención Republicana

En los últimos años, Hogan se involucró cada vez más en la escena política, especialmente a través de su cercanía con Donald Trump. Durante la Convención Nacional Republicana de 2024, celebrada en Milwaukee, el luchador fue una de las grandes sorpresas de la noche final. Subió al escenario con su habitual musculosa, anteojos oscuras y bandana roja, y ofreció un discurso cargado de emoción que generó gritos del público.

El discurso apasionado en la Convención Republicana 2024 vestido con una musculosa "Trump/Vance" ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a miles de asistentes, se quitó la camisa para mostrar una musculosa con el logo “Trump-Vance”, en referencia a la fórmula que competía contra Kamala Harris y Tim Walz, y declaró: “Después de todo lo que ha pasado en nuestro país en estos cuatro años, ya no puedo quedarme callado”.

En esa alocución, afirmó que Trump era su “héroe” y lo describió como “el líder que puede unir al país, un verdadero estadounidense”. La ovación fue ensordecedora cuando cerró su intervención con la frase: “¡Que trumpamanía vuelva a reinar, hermano! ¡Que trumpamanía haga a América grande otra vez!”

En esa misma jornada, Hogan recordó que había dudado en apoyar públicamente a Trump, pero que todo cambió después del intento de asesinato al mandatario ocurrido una semana antes. “Cuando lo vi levantarse con el puño en alto, con sangre en la cara, entendí que eso es lo que necesita Estados Unidos: un guerrero, un líder”, dijo en Fox News antes de su discurso.

De héroe a villano: la evolución de Hulk Hogan

La carrera de Hogan estuvo marcada por hitos que transformaron por completo la industria del entretenimiento deportivo. En los años ochenta, con su estilo teatral, su carisma y sus músculos exagerados, logró que la lucha libre dejara de ser un espectáculo marginal para convertirse en un fenómeno familiar, seguido por grandes y chicos.

De héroe infantil en los 80 a villano icónico en los 90: su transformación y liderazgo del NWO revolucionaron la narrativa del wrestling Instagram

Uno de los giros más icónicos de su trayectoria ocurrió en 1996, cuando abandonó el rol de héroe para encarnar a un villano dentro de la empresa World Championship Wrestling (WCW). Así nació “Hollywood Hulk Hogan”, líder del grupo New World Order (NWO), que redefinió los relatos en el wrestling e impulsó aún más la popularidad del deporte.

Su aporte fue reconocido en múltiples ocasiones. Hogan ingresó por primera vez al Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2005, aunque fue expulsado en 2015 por comentarios racistas filtrados en un video íntimo publicado por Gawker Media. Tras una batalla legal que ganó, fue indemnizado con 140 millones de dólares y volvió a ser incluido en el Hall of Fame en 2020, esta vez como parte del NWO.

Participó de clásicos del cine como "Rocky III" "Mr Nanny" y "Suburban Commando", además de su reality "Hogan Knows Best" Instagram

Además de su impacto sobre el ring, Hogan tuvo una carrera destacada en el cine y la televisión. Su debut cinematográfico fue en 1982 con Rocky III, donde interpretó a Thunderlips. Luego protagonizó películas como Suburban Commando (1991), Mr. Nanny (1993) y No Holds Barred (1989). También encabezó su propio reality show familiar, Hogan Knows Best (2005-2007), junto a su exesposa Linda y sus hijos Nick y Brooke.