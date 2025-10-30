Es abogado del IRS y fue suspendido por el cierre del gobierno, pero cumple su sueño de trabajar en un carrito de hot dogs

Un abogado del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sustituyó su oficina ubicada en Washington D.C. por un carrito de hot dogs en las calles de la capital de Estados Unidos. El profesional se encuentra en suspensión temporal debido al cierre parcial del gobierno federal que se inició el 1º de octubre de 2025.

El negocio alternativo en un carrito de hot dogs de un abogado del IRS

Isaac Stein cumplió su sueño de la infancia en estas circunstancias, que se originó cuando tenía 12 años y se puso por primera vez detrás de un carrito de hot dogs durante un partido de baloncesto de su escuela. El negocio se denomina Shysters y tiene un menú de oferta especial liderado por el abogado del IRS.

La idea surgió antes del cierre del gobierno de EE.UU., cuando el hombre de 31 años planeaba abrir este negocio para tener un emprendimiento los fines de semana. Pero los recortes de empleados federales le obligaron a rediseñar su estrategia y, tras más de un mes, lo convirtió en su estilo de vida, según indicó a Reuters.

“La única estafa honesta de D.C.” es el lema que abandera el negocio de Stein en las calles de la ciudad. El representante legal invirtió una suma de cinco cifras en el proyecto, que lleva como nombre una referencia de cómo se describe en el mundillo a los “abogados sin escrúpulos”.

Tras su suspensión temporal en el IRS, Stein abrió un carrito de hot dogs Archivo-Captura/REUTERS

Así, pasó de redactar reglamentos sobre planes de jubilación en un edificio de oficinas a vender salchichas, Moon Pies y RC Cola a los residentes. Una rutina que le permitió su licencia temporal y que él mismo definió como “un proyecto artístico lleno de alegría”.

Cómo es el carrito de hot dos a cargo de un abogado del IRS en Washington D.C.

Desde obreros de construcción y empleados públicos hasta trabajadores tecnológicos se acercan al puesto en medio de su jornada laboral para degustar la especialidad del negocio de Stein. Además, su ubicación estratégica cerca del metro y de un supermercado Harris Teeter conllevan una mayor atracción de clientela.

Aunque planea regresar a su puesto habitual cuando cese el cierre del gobierno, tiene pensado mantener el carrito los fines de semana. “Hay una conexión con la gente. Está la charla informal de preguntarles cómo les fue el día. Es como leer viñetas en una novela y te sientes realmente conectado”, puntualizó.

El abogado ofrece opciones especiales a sus clientes y otorga un toque de humor al negocio Freepik

Su menú especial radica en “la única opción correcta”, que consta de un hot dog al estilo de Chicago, un Hebrew National con giardinera, y una RC Cola. Se trata de una salchicha al vapor, mostaza picante y chucrut. También ofrece galletas para las mascotas.

“Si alguien recita la importancia histórica de la RC Cola y los Moon Pies, le descuento cinco centavos”, señaló.

El curioso detalle que preserva el abogado del IRS en su carrito de hot dogs

Hay un aspecto que Stein no abandonó tras dejar su oficina del organismo gubernamental en Washington D.C. A pesar de no necesitarlo y de desentonar con las prácticas que conllevan la manipulación de la comida, el profesional decidió seguir utilizando su traje en las calles de la capital.

“Forma parte del espectáculo”, señaló al medio mencionado. Y añadió: “Intento ofrecer mi versión del viejo Washington refinado en plena calle. La ropa en esta ciudad tiene mucho que ver con la posición social, así que es algo subversivo a propósito”.