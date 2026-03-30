No, el IRS no irá casa por casa por tu declaración: en qué casos sí puede visitar a un contribuyente
La agencia ahora prioriza notificaciones por carta y reuniones pautadas, aunque mantiene algunas excepciones para acciones de cumplimiento
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La posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) pueda presentarse en un domicilio para revisar una declaración de impuestos genera dudas entre muchos contribuyentes. Sin embargo, la agencia cambió su forma de operar en 2023 y ya no utiliza las visitas no anunciadas como práctica habitual para tratar esos asuntos fiscales. Se trata de una versión que ya no aplica en 2026, más allá de lo que sostengan ciertas versiones.
En qué casos el IRS sí hace visitas casa por casa
El criterio de la agencia federal busca reducir confusiones con fraudes, además de limitar situaciones de riesgo tanto para el personal como para los ciudadanos.
En la práctica, esto implica que la mayoría de las gestiones vinculadas con deudas, pagos pendientes o documentación tributaria ya no empiezan con una aparición inesperada en el domicilio.
Aunque estas visitas sin previo aviso dejaron de ser frecuentes, el IRS todavía conserva esa facultad en situaciones puntuales.
De acuerdo con el sitio web oficial, los escenarios son:
- La entrega formal de citaciones o requerimientos legales, cuando deben notificarse de manera directa.
- Acciones de cumplimiento delicadas, como embargos o aseguramiento de activos.
De acuerdo con esta política, estos casos son reducidos y representan una porción mínima frente a lo que ocurría en años anteriores, cuando las visitas sorpresivas eran más habituales.
Hoy, en pleno 2026, ese tipo de intervención queda reservado para procedimientos concretos y no para la revisión común de una declaración.
Cómo se comunica ahora el IRS con los contribuyentes
En la mayoría de las situaciones, el IRS ya no llega primero al domicilio, sino que envía una carta.
El mecanismo previsto es una notificación para programar una reunión, lo que permite al contribuyente saber qué tema debe resolver y qué documentación necesita reunir.
Uno de los formatos utilizados para ese paso inicial es la carta de cita 725-B, que sirve para coordinar un encuentro formal.
A partir de esa comunicación, la reunión puede organizarse con fecha, horario y lugar definidos entre las partes, en vez de surgir por una visita imprevista.
Ese esquema también le da al contribuyente margen para preparar registros, comprobantes y antecedentes fiscales antes del contacto con la agencia.
La intención oficial es que los casos puedan resolverse con más claridad y menos margen para confusión o suplantación de identidad.
Hasta cuándo se puede presentar la declaración 2026 y cómo debe enviarse
Para la temporada fiscal 2026, los contribuyentes tienen plazo hasta el miércoles 15 de abril para presentar la declaración federal correspondiente al año tributario 2025 y, en caso de corresponder, pagar el impuesto adeudado.
La agencia prevé que la mayoría de las presentaciones se realicen de forma electrónica, a través del sistema e-file, según el comunicado oficial.
También seguirán disponibles opciones como IRS Free File, formularios electrónicos, programas de ayuda gratuita y asistencia de voluntarios para quienes califiquen.
A través de su sitio web, el IRS recordó que una declaración original no debe enviarse por correo electrónico.
Los métodos válidos siguen siendo la presentación electrónica o, en determinados casos, el envío por correo postal.
Si una persona no puede cumplir a tiempo, puede analizar si reúne condiciones para pedir una prórroga formal antes del vencimiento.
Si existe una duda real sobre deudas, saldos o trámites pendientes, el camino correcto es revisar la cuenta en línea del IRS, donde las personas pueden consultar pagos, registros y obligaciones vigentes.
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