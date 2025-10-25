La regla del IRS en EE.UU. que modifica las escalas para pagar impuestos y entra en vigor en 2026

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció el ajuste anual por inflación del año fiscal 2026, que modifica ciertos aspectos tributarios y límites, como la escala de tasas impositivas. Estos son los cambios que los contribuyentes deben tener en cuenta para el año próximo.

Cuáles son los ajustes fiscales del IRS para 2026

El ajuste por inflación del IRS para el próximo año fiscal afectó más de 60 disposiciones tributarias. Una de las más relevantes es la actualización de los límites de las categorías impositivas. Con esta modificación, declarar ingresos nominales más elevados en 2026 no implicará necesariamente una mayor carga tributaria en determinados casos.

El IRS detalló las modificaciones tras la implementación de la One Big Beautiful Bill Act Google Maps

A causa de esta regla, los contribuyentes que declaren en 2026 la misma cantidad de ingresos que este año podrían ver una reducción en sus impuestos. Esto se debe a que el IRS elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital, por lo que existe la posibilidad de que su carga fiscal sea mayor que en 2025 y, aun así, califiquen para porcentajes impositivos más bajos.

El organismo detalló las modificaciones que se implementaron a raíz de la “gran y hermosa ley” (“One Big Beautiful Bill Act”) de Donald Trump, como el aumento de la deducción estándar en un 7,3% para aquellos que superen la tasa de 2025, que se aplica de la siguiente forma:

Parejas casadas con declaración conjunta: 32.200 dólares (en 2025 era de US$31.500).

con declaración conjunta: 32.200 dólares (en 2025 era de US$31.500). Solteros o casados que presentan una declaración por separado: US$16.100 (en 2025 era de US$15.750).

o casados que presentan una declaración por separado: US$16.100 (en 2025 era de US$15.750). Jefes de familia: US$24.150 (en 2025 era de US$23.625).

Cuáles son las tasas impositivas para el año fiscal 2026 Freepik

Cambios en las tasas impositivas del IRS para 2026

La tasa impositiva máxima para el año fiscal 2026 se mantiene en el 37% para los contribuyentes solteros que cuenten con ingresos superiores a US$640.600 y para las parejas casadas con declaración conjunta de más de US$768.700. El resto de variables que anunció el IRS son:

Del 35% : para solteros con ingresos superiores a US$256.225 y de US$512.450 para parejas en declaración conjunta.

: para solteros con ingresos superiores a US$256.225 y de US$512.450 para parejas en declaración conjunta. Del 32% : para solteros con ingresos superiores a US$201.775 y de US$403.550 para parejas en declaración conjunta.

: para solteros con ingresos superiores a US$201.775 y de US$403.550 para parejas en declaración conjunta. Del 24% : superiores a US$105.700 en el primer índice y a US$211.400 en el segundo.

: superiores a US$105.700 en el primer índice y a US$211.400 en el segundo. Del 22% : de US$50.400 y US$100.800, respectivamente.

: de US$50.400 y US$100.800, respectivamente. Del 12% : de US$12.400 y US$24.800, respectivamente.

: de US$12.400 y US$24.800, respectivamente. Del 10%: de hasta US$12.400 y de hasta US$24.800, respectivamente.

El IRS detalló los límites de ingresos que entran en vigor en el año fiscal 2026 Google Maps

En tanto, según detalló CNBC, las personas con ingresos imponibles de hasta US$49.450 dólares y las parejas con declaración conjunta con montos de hasta US$98.900 estarán sujetas a una tasa del 0%.

Otros cambios anunciados por el IRS para el año fiscal 2026

El organismo indicó los elementos que presentaron cambios debido a la indexación de la ley. Algunos de ellos son: