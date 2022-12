Es azafato y revela las 5 cosas que los pasajeros nunca deben hacer en un avión porque son “antihigiénicas”

escuchar

Ser asistente de vuelo no se trata únicamente de trabajar en las alturas y conocer cientos de ciudades. Un azafato está disponible para los pasajeros desde que suben al avión hasta que desembarcan. Y son precisamente las largas horas de vuelo que le suman experiencia y que no todos comparten públicamente. Sin embargo, un aeromozo publicó en sus redes una lista de cosas que las personas deben evitar hacer, cueste lo que cueste.

Tommy Cimato es un joven de Arizona que comparte sus vivencias como azafato, desde las cosas más divertidas, otras menos agradables e incluso consejos para viajar sin gastar tanto dinero. A través de su cuenta de TikTok, donde ya roza los 500.000 seguidores, publica contenido que muchos consideran útil.

En un video, Cimato enumeró las cinco cosas que no se debían hacer en un avión. De esa manera, comenzó con la primera y más importante para él: una vez en el baño, no tocar directamente el botón para descargar el agua del inodoro. Al tratarse de un área donde circulan muchos gérmenes, lo recomendable era hacerlo utilizando una servilleta o papel. “Es muy antihigiénico y sumamente asqueroso”, expresó.

La segunda sugerencia se trató acerca de la hidratación. Durante el vuelo, muchas personas evitan consumir líquidos para no tener que levantarse del asiento, pasar, en algunos casos, por encima de otros pasajeros y luego hacer fila para usar el sanitario. Pero para Tommy esto es un error y recomendó que las personas bebieran, al menos, cerca de medio litro de agua. La deshidratación y las alturas no son una buena combinación.

Evitar dormir apoyado a la ventana del avión fue otro de los consejos. Nuevamente, el joven se refirió a la cantidad de gérmenes que podía haber en el vidrio. “No sabes cuántas personas apoyaron la cabeza o las manos sobre la ventanilla antes de que tú llegaras a ese asiento”, continuó.

El azafato recomendó beber al menos cerca de medio litro de agua TikTok/@tommycimato

“No vistas con shorts cuando viajes en avión”, expresó Cimato y nuevamente argumentó que al usar pantalón el pasajero era menos propenso a rozar o tocar cosas contaminadas con gérmenes.

Luego, se refirió al malestar que podrían presentar algunos pasajeros durante el vuelo y recomendó a las personas que pidieran ayuda. “No tengan miedo de decirle a los asistentes de vuelo que te sientes mal. Estamos aquí para ayudar”, continuó.

El video de Cimato tuvo tal repercusión que, hasta el momento, tiene casi cinco millones de reproducciones y miles de comentarios y Me gusta. Si bien algunos usuarios le agradecieron por los consejos, muchos criticaron el temor que el azafato manifestó hacia los gérmenes, mientras que otros opinaron que “tendrían que limpiar el avión en lugar de decirnos todo lo que no se debe hacer”.

Además de ese video, Tommy también grabó otro donde sumó otras cinco recomendaciones y le dio mucha importancia a quitarse los zapatos: aconsejó no hacerlo. “Simplemente, no es higiénico”, dijo. La lista continuó con evitar chasquear los dedos para llamar a los asistentes de vuelo; no ponerse de pie durante la turbulencia y tampoco cuando el avión aterriza y la señal de “abrocharse el cinturón permanece encendida” y atender a la demostración de seguridad que los azafatos presentan antes de iniciar el vuelo.

LA NACION