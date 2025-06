Es cubana, interpretó a Tina Turner y triunfa en una exitosa versión del musical más visto del mundo

Una cantante cubana logró lo que muchos artistas sueñan: ser parte de uno de los musicales más vistos del mundo. Se trata de Luna Manzanares, quien cada noche sube al escenario en Ciudad de México y se pone en la piel de Sarabi, la reina de la manada, en la versión en español de El Rey León, el musical más taquillero de la historia.

De Cuba a los escenarios del mundo: la carrera de Luna Manzanares

Luna Manzanares comenzó a ganarse un lugar en el teatro musical con Carmen la cubana, una adaptación con espíritu latino basada en la ópera clásica de Bizet. La obra se presentó en el Chatelet de París y en escenarios de Alemania e Inglaterra. Su interpretación del icónico personaje le permitió brillar y, además, recibir la distinción Caballero de las Artes y las Letras, que otorgó el Estado francés.

Lista para la función de El Rey León Instagram: @luna_manzanares

“Estrenar el primer musical cubano en París fue uno de esos grandes momentos de mi vida que me acompañarán siempre”, expresó Luna en ese momento, según consignó Cubalite.

Tras aquel éxito como Carmen, en 2021 fue elegida para protagonizar Tina, un espectáculo que retrata la vida de la estrella del soul Tina Turner. Más adelante, protagonizó la gira española de El guardaespaldas, donde interpretó a Rachel Marron, papel que inmortalizó Whitney Houston en la película de 1992.

“El guardaespaldas apareció después de hacer Tina, que fue una experiencia dura, aunque a la vez maravillosa”, relató en el podcast El Chicle.

La convocatoria para actuar en El Rey León: la obra récord de taquilla

En 2023, cuando le quedaban pocas funciones con el musical El guardaespaldas, Luna recibió una propuesta que la emocionó: sumarse al elenco de El Rey León. La convocaron para interpretar a Sarabi, la madre de Simba, en la versión en español de la obra. “Ya terminando con El guardaespaldas, me dicen que querían verme para el musical y yo dije para adentro: ‘Ay, mi musical favorito’”, reveló.

La obra, basada en la película de Disney, que debutó en Broadway en 1997 y se convirtió en la más taquillera de la historia, llegó a España en 2011 y luego desembarcó en México. Según BBC, entre cine y teatro, esta producción superó los US$10.000 millones de recaudación global.

En enero, Luna anunció a través de su cuenta de Instagram que se uniría a la versión mexicana de El Rey León. “Estoy muy feliz de anunciar oficialmente que… vuelvo a la Sabanaaaa!!! ”. La obra estrenó el 1° de abril en el Teatro Telcel de Ciudad de México y permanecerá en cartelera hasta el 31 de agosto.

Luna Manzanares, en el rol de Sarabi, la reina de la manada en El Rey León Instagram: @luna_manzanares

Sus primeros pasos en la actuación y sus proyectos para el futuro

Luna conoció su vocación artística de niña. A sus 10 años, estudió canto coral en Cuba y luego continuó con su formación en el Conservatorio Amadeo Roldán, en La Habana.

En 2006, cuando cursaba el segundo año del conservatorio, obtuvo la primera mención en interpretación en la categoría de menores del concurso JoJazz. “Yo me sentía atraída por el jazz desde que era pequeña, gracias a la formación artística y estética que me dio mi familia”, explicó.

Manzanares también interpretó a Rachel, en el musical El guardaespaldas Instagram: @luna_manzanares

Su carrera como solista se disparó gracias a la telenovela Bajo el mismo sol, donde interpretó la canción “Tanta soledad”. Luego puso su voz en “Canto a la tierra”, tema de apertura otra novela, Tierras de fuego.

Durante años lideró The Spirit of The Beatles, una banda de covers con la que rindió homenaje a íconos como Donna Summer, Adele, Aretha Franklin y Tina Turner, y en 2017 sacó el disco Luna Manzanares en concierto y varios sencillos. Ahora, en paralelo con su presentación en el Rey León, prepara un nuevo álbum.