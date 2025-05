Es cubana y muestra cómo se alimentan en la isla a diario: “Esta es mi realidad”

Melanye Sánchez vive en Cuba y decidió grabar un video para mostrar cómo se alimentan a diario en la isla. Sin ocultar la escasez de productos ni disfrazar las dificultades con la que se enfrentan cada día ella y la gran mayoría de sus compatriotas, compartió con sus seguidores las cuatro comidas que consumió durante una jornada típica en su país. “Esta es mi realidad”, dijo.

El desayuno en Cuba, según una joven que vive allí

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Melanye —una joven creadora de contenido cubana— contó que arrancó el día con un traspié: la leche se había cortado. También señaló que, en vez de tirarla, su madre buscó una alternativa para poder aprovecharla. “Hizo dulce de leche”, dijo. Luego, agregó que compraron “panetela y refresquito” porque la leche se había echado a perder, por lo que ese fue su desayuno. “A mí me encantó y gracias a mamá por ingeniársela siempre”, expresó.

Cubana cuenta cómo es la alimentación en la Isla

Alimentación en Cuba: ¿qué comió para el almuerzo?

Para el mediodía, el menú fue sencillo y económico. La joven explicó que comió arroz blanco, plátanos recogidos de su patio y sardinas. “Dime qué vives en una costa sin decirme qué vives en una costa”, comentó con ironía, mientras mostraba el plato frente a cámara.

De este modo reflejó cómo los cubanos aprovechan los productos que tienen más a mano, como el pescado y los plátanos, y los incorporan a sus platos cotidianos, a raíz de la crisis y económica y de las limitaciones que tienen para acceder a otros alimentos y productos que no sean originarios de la isla.

Melanye mostró qué comidas hace su madre con los ingredientes a los que acceden en la Isla Instragram: @im____melanye

Por la tarde, Melanye salió a merendar con una amiga. Eligió pan con macabí, un tipo de pescado, acompañado de jugo de chirimoya, una fruta tropical. “Estaba divino, a mí me encanta ir a este lugar”, comentó. Y destacó que esa combinación poco común le resultó especialmente sabrosa.

La cena, el plato fuerte del día en Cuba

Antes de mostrar su cena, la joven destacó que ese había sido el plato de la jornada que más le había gustado. “Uno siempre deja lo mejor para la noche”, afirmó Melanye. En esta oportunidad la familia cerró el día con carne en cazuela, arroz blanco, col y plátano frito.

La publicación de la creadora de contenido se viralizó y, en poco tiempo, tuvo más de 670 mil visualizaciones y cientos de comentarios. En muchos de ellos, otros usuarios de redes sociales destacaron su honestidad. “Es el primer video creíble que veo de esta tendencia”, escribió una persona en los comentarios. Otra agregó: “Gracias por mostrar la verdad sin adornos”.

Dos de los platos que se comen en un día común en la Isla Instragram: @im____melanye

Una internauta celebró su actitud natural: “Me encanta ver como no tienes que fingir ser alguien que no eres. Ojalá haya más personas como tú en este mundo”.

También hubo quienes pusieron en contexto la situación del país caribeño. “Eres afortunada de tener todo eso allá porque muchos no lo tienen”, escribió un usuario. Melanye no tardó en responder: “Agradezco hasta lo mínimo y siempre trato de ayudar". De todos modos, la chica aclaró que su familia no tiene “ni la mejor, ni la peor situación en Cuba”.