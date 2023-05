Paseaba por Central Park, se encontró con un animal que pensó era un perro sin correa, pero se llevó una gran sorpresa

escuchar

Recientemente, en su visita al icónico Central Park de Nueva York, un observador de aves se encontró con un inesperado animal salvaje mientras esperaba encontrar otra especie muy diferente. Como amante de la fotografía tenía la esperanza de captar a Flacco, un famoso búho que se escapó del zoológico de la zona en febrero.

De acuerdo con el relato que David Lei compartió en su cuenta de Twitter, a las nueve de la noche del lunes pasado, entró con un monocular térmico para encontrar a su objetivo. Sin embargo, a lo lejos, vio lo que creía era un perro, que después lo tomó por sorpresa cuando logró apreciarlo con mayor claridad. Así, tuiteó: “Coyote oriental patrullando en Central Park anoche. Buscaba un búho con monoculares térmicos cuando vi algo grande y de cuatro patas. Pensé que podría ser un perro sin correa; me quedé sin aliento cuando un coyote se enfocó en mi cámara”.

El coyote sorprendió al fotógrafo, quien lo confundió con un perro sin correa @davidlei

De acuerdo con las declaraciones de Lei para Patch, esta no es la primera vez que ve un coyote en Central Park, pero la última había ocurrido años atrás. “Es un suceso afortunado, pero no me gustaría que un montón de personas deambularan por allí con la esperanza de verlo y quizás molestar a otras criaturas de la zona”.

¿Un coyote que vive en Central Park?

Desde 2021, hay reportes de algunos encuentros de coyotes en el célebre parque de Manhattan. En otro mensaje en su cuenta de Twitter, el fotógrafo añadió: “Uno (tal vez dos) han vivido aquí durante años, pero muy rara vez lo han visto los observadores de aves y entusiastas de la vida silvestre. Los paseadores de perros que salen temprano y tarde, así como los empleados del parque, parecen tener más suerte”.

Este no es el primer encuentro con un coyote del fotógrafo @davidlei

Sobre el fotógrafo que capturó esta escena, se describe como un observador apasionado de la fauna salvaje en los parques urbanos en el área metropolitana de Nueva York, especializado en búhos de la ciudad. A su vez, detalla que siempre toma sus imágenes con cuidado y sin molestar a los animales.

La publicación, que compartió el pasado 23 de mayo, generó múltiples reacciones, sobre todo entre los neoyorquinos que se unieron a la sorpresa de Lei: “Hermosa foto, y este coyote se ve bien. Hay algunos en la mayoría de los parques de Nueva York. Si encuentran pareja, sus cachorros se irán a otros parques de la zona cuando crezcan”; “Es increíble ver la fauna que existe en Central Park”; “Residente desde hace mucho tiempo. El primer coyote conocido en Manhattan fue avistado en 1999, en Central Park”, escribieron.

¿Qué hacer en caso de encontrar un coyote?

El Departamento de Parques de Nueva York señala cómo actuar ante el encuentro con un coyote, dado que son comunes en todo el estado, especialmente en el Bronx. Las autoridades señalan que aunque puede ser una experiencia estimulante o alarmante, hay que guardar la calma. “La mayoría de los coyotes no son peligrosos para las personas”.

Entre las recomendaciones para evitar los incidentes se aconseja no alimentarlos y mantener una distancia considerable. Si el animal se llega a acercar, habrá que hacer ruidos fuertes para asustarlo.

