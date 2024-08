Es latina y consiguió su primer trabajo en Estados Unidos sin saber inglés y sin experiencia

Emigrar a otro país y conseguir trabajo no siempre es una tarea sencilla, mucho menos cuando no se domina el idioma. Sin embargo, tampoco es imposible. Así lo demostró una joven usuaria de TikTok, que compartió cómo le hizo su madre para obtener su primer empleo en Estados Unidos: “Sin saber inglés”.

La joven y su mamá, durante la búsqueda laboral Tiktok: @holaesangiee

Angie, una inmigrante de origen latino que vive con su familia en el estado de Alabama, Estados Unidos, publicó en su cuenta de TikTok (@holaesangiee) una serie de videos sobre la búsqueda de trabajo de su mamá. Según relató, la mujer no sabe hablar inglés y tampoco tiene experiencia laboral en ese país.

Dónde y cómo es el empleo que consiguió en EE.UU. sin hablar inglés

En un clip del martes 20 de agosto, la joven anunció feliz que su madre ya tenía empleo. “¡Mi mamita consiguió su primer trabajo en Estados Unidos!”, celebró. La chica contó que la nueva ocupación de su madre es “en una empresa que ofrece servicios de catering institucional”, donde relató que gozará de una serie de importantes beneficios como “holidays (vacaciones) pagas, uniforme y alimentación”.

Los beneficios del trabajo que consiguió la madre de la tiktoker Tiktok: @holaesangiee

En las imágenes se puede ver cómo la joven traslada su madre a su primer día de trabajo. La mujer, que viste su uniforme y lleva en su cabeza una redecilla para el cabello, se muestra sonriente y saluda feliz.

En los comentarios del video, otros usuarios de la red social felicitaron a la mujer y a su hija por el nuevo trabajo. Sin embargo, no todos reaccionaron del mismo modo.

Las felicitaciones en TikTok a la mujer que consiguió su primer trabajo en EEUU sin saber inglés TikTok: @holaesangiee

“He visto algunos comentarios expresando: ‘con papeles es fácil’”, dijo la protagonista del popular video. Y si bien admitió que esto “es verdad”, la latina quiso poner en contexto la situación. Desde su perspectiva, la búsqueda de empleo de su madre no fue sencilla, sobre todo porque no puede comunicarse en inglés.

“Les comento que nosotros vivimos en Alabama, en donde el porcentaje de población hispana es de solo el 6 %, comparado con otros estados como Texas, Florida y Nueva York, que tienen un promedio del 30 por ciento de hispanohablantes”, señaló la joven.

Por ello, la chica destacó lo conseguido por su madre. “Para nosotros es un logro y sobre todo para mi mami”, dijo. Y agregó que está feliz porque la mujer “ha expresado que se siente bienvenida” en su nueva empresa y que “le va bien”.

Buscar trabajo en EE.UU. cuando la minoría es latina

En otros videos publicados en esa misma red social, la usuaria había registrado el proceso de búsqueda de trabajo de su madre. Allí contó que, a través de internet, la mujer había aplicado a dos búsquedas laborales en Alabama. Una para un puesto de empleada de limpieza en un hotel y, la segunda, para el puesto que finalmente obtuvo en la empresa de catering institucional.

Según explicó la tiktoker, en todo el proceso hubo honestidad y transparencia, por lo que al momento de llenar las solicitudes remarcaban que la mujer no sabía hablar inglés y pese a ello obtuvo dos entrevistas.

LA NACION