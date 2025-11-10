Es oficial: Aldi confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025

La cadena Aldi confirmó que cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el jueves 27 de noviembre de 2025, con motivo del Día de Acción de Gracias, por lo que todas sus operaciones estarán suspendidas durante 24 horas.

Cuándo cierra Aldi sus tiendas en Estados Unidos en noviembre 2025

Debido a Acción de Gracias, que se celebrará este año el 27 de noviembre, Aldi confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos durante este día feriado, según detalló la cadena minorista a USA Today.

Aldi ofrece una canasta de cena de Acción de Gracias este 2025 aldi.com

El cierre significa que los clientes no podrán realizar compras de último minuto durante el feriado, ya que no habrá servicio en ninguna sucursal física ni a través de plataformas de entrega, por lo que la cadena recomendó a los consumidores planificar sus compras con anticipación.

No obstante, Aldi detalló que todas las tiendas reabrirán el viernes 28 de noviembre en su horario habitual, de 9:00 a 21:00 hs, para coincidir con el inicio de las promociones del Black Friday, una de las jornadas de ventas más importantes del año.

Qué tiendas cierran sus puertas durante Acción de Gracias

Aldi no será la única firma que bajará sus cortinas durante el feriado. Otras grandes cadenas minoristas como Walmart, Costco, Target y Sam’s Club también cerrarán sus puertas el Día de Acción de Gracias, en una tendencia que busca dar más tiempo libre a los empleados para pasar la fecha con sus familias, según Real Sophisticated Consumer.

El paquete para Acción de Gracias de esta tienda incluye varios artículos y resulta accesible al bolsillo (Pexels/Kaboompics.com-Aldi)

La lista de tiendas que no operarán incluye también:

Kohl’s

American Girl

Barnes & Noble

Best Buy

The Home Depot

Ikea

Lowe’s

Marshalls

Nordstrom

Petco

REI

Sephora

Trader Joe’s

Ulta Beauty

TJ Maxx, entre otras.

De acuerdo con The Sun, años atrás muchas de estas cadenas abrían por la tarde durante Thanksgiving para atender a los compradores de último minuto, pero tras las críticas de empleados y sindicatos, la mayoría decidió adoptar cierres totales durante el feriado.

Qué tiendas si abren durante Acción de Gracias

Aunque la mayoría de las minoristas permanecerán cerradas, algunas cadenas sí ofrecerán servicio con horarios limitados. Entre ellas, Kroger, que abrirá selectas tiendas en distintos estados con horarios reducidos, dependiendo de cada sucursal.

ALDI tiene cuatro veces más tiendas que Trader Joe's en EE.UU. Foto: Marques Thomas, Unsplash

Esto incluirá también a todas las marcas de la familia Kroger que son Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s Food and Drug.

Food Lion también operará con horario reducido en Acción de Gracias, cuando cerrará casi todas sus tiendas a las 15.00 hs, con excepción de sus sucursales en cuatro regiones de Virginia: Roanoke, Lynchburg, Blacksburg y Charlottesville, que cerrarán a las 16.00 hs.

Whole Foods es otra firma que abrirá todas sus sucursales durante Thaksgiving, con un horario de 6.00 a 17.00 hs, en prácticamente todo el país, excepto en sus tiendas ubicadas en Massachusetts, Maine y Rhode Island.

De igual manera, Harris Teeter abrirá todas sus tiendas este día festivo y cerrará sus puertas a las 14.00 hs. Mientras que Wegmans hará lo mismo, pero concluirá la jornada laboral a as 16.00 hs.