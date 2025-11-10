Es oficial: Aldi confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025
Varias cadenas minoristas tampoco abrirán sus puertas durante esta fecha en todo el país
- 3 minutos de lectura'
La cadena Aldi confirmó que cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el jueves 27 de noviembre de 2025, con motivo del Día de Acción de Gracias, por lo que todas sus operaciones estarán suspendidas durante 24 horas.
Cuándo cierra Aldi sus tiendas en Estados Unidos en noviembre 2025
Debido a Acción de Gracias, que se celebrará este año el 27 de noviembre, Aldi confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos durante este día feriado, según detalló la cadena minorista a USA Today.
El cierre significa que los clientes no podrán realizar compras de último minuto durante el feriado, ya que no habrá servicio en ninguna sucursal física ni a través de plataformas de entrega, por lo que la cadena recomendó a los consumidores planificar sus compras con anticipación.
No obstante, Aldi detalló que todas las tiendas reabrirán el viernes 28 de noviembre en su horario habitual, de 9:00 a 21:00 hs, para coincidir con el inicio de las promociones del Black Friday, una de las jornadas de ventas más importantes del año.
Qué tiendas cierran sus puertas durante Acción de Gracias
Aldi no será la única firma que bajará sus cortinas durante el feriado. Otras grandes cadenas minoristas como Walmart, Costco, Target y Sam’s Club también cerrarán sus puertas el Día de Acción de Gracias, en una tendencia que busca dar más tiempo libre a los empleados para pasar la fecha con sus familias, según Real Sophisticated Consumer.
La lista de tiendas que no operarán incluye también:
- Kohl’s
- American Girl
- Barnes & Noble
- Best Buy
- The Home Depot
- Ikea
- Lowe’s
- Marshalls
- Nordstrom
- Petco
- REI
- Sephora
- Trader Joe’s
- Ulta Beauty
- TJ Maxx, entre otras.
De acuerdo con The Sun, años atrás muchas de estas cadenas abrían por la tarde durante Thanksgiving para atender a los compradores de último minuto, pero tras las críticas de empleados y sindicatos, la mayoría decidió adoptar cierres totales durante el feriado.
Qué tiendas si abren durante Acción de Gracias
Aunque la mayoría de las minoristas permanecerán cerradas, algunas cadenas sí ofrecerán servicio con horarios limitados. Entre ellas, Kroger, que abrirá selectas tiendas en distintos estados con horarios reducidos, dependiendo de cada sucursal.
Esto incluirá también a todas las marcas de la familia Kroger que son Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s Food and Drug.
Food Lion también operará con horario reducido en Acción de Gracias, cuando cerrará casi todas sus tiendas a las 15.00 hs, con excepción de sus sucursales en cuatro regiones de Virginia: Roanoke, Lynchburg, Blacksburg y Charlottesville, que cerrarán a las 16.00 hs.
Whole Foods es otra firma que abrirá todas sus sucursales durante Thaksgiving, con un horario de 6.00 a 17.00 hs, en prácticamente todo el país, excepto en sus tiendas ubicadas en Massachusetts, Maine y Rhode Island.
De igual manera, Harris Teeter abrirá todas sus tiendas este día festivo y cerrará sus puertas a las 14.00 hs. Mientras que Wegmans hará lo mismo, pero concluirá la jornada laboral a as 16.00 hs.
Otras noticias de Agenda EEUU
Fechas y posibles alineaciones. Cuándo juega Guatemala sus dos últimos partidos de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
La Selecta. Cuándo juega El Salvador sus dos últimos partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Mercurio retrógrado. El horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 10 al 16 de noviembre
- 1
Cambios en la visa B1/B2 de EE.UU.: nuevas actualizaciones en las entrevistas en 2025
- 2
Cuándo llega el próximo frente frío al sur de Florida y cuántos grados bajará la temperatura
- 3
EE.UU. publica el video de un un nuevo ataque a narcos en el Pacífico y la ONU habla de “ejecuciones extrajudiciales”
- 4
La lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU.