Walmart le hace competencia a Aldi y presenta el paquete de Thanksgiving 2025 por menos de US$40

Con el Día de Acción de Gracias cerca, los supermercados inician una guerra de precios para atraer a sus clientes con costos bajos. En esta ocasión, Walmart compite directamente con Aldi y presenta el paquete de Thanksgiving 2025 por menos de US$40.

Walmart ofrece un paquete de Thanksgiving más económico que Aldi

La tienda Walmart lanzó una oferta que permite ahorrar dinero al preparar el banquete de Acción de Gracias. El director ejecutivo y presidente de la compañía, John Furner, reveló en Good Morning America que los compradores obtendrán una canasta a un mejor precio que en 2024, informó People.

Productos de la canasta de Acción de Gracias de Walmart (Captura/Walmart)

Este paquete resulta mucho más accesible que el anunciado días atrás por Aldi, que ofrece una selección de 25 artículos a un precio de US$39,92 para 10 personas.

Entre los productos que abarca se incluye un pavo de poco más de seis kilos, salsa de arándanos, panecillos, macarrones con queso, puré de papas y calabaza. Con esta estrategia, Aldi busca diferenciarse de la competencia y permitir que los consumidores eviten gastar una fortuna en esta fecha.

Sin embargo, desde el sitio oficial de Walmart emitieron un comunicado en el que aseguran que ofrecen una canasta con más de 20 productos de marcas nacionales y privadas para 10 personas por menos de US$40. Además, brindan entrega exprés gratuita a quienes utilizan por primera vez el programa de Recogida y Entrega.

“Estamos muy entusiasmados con lo que hemos planificado para este año en Acción de Gracias”, afirmó John Furner. Y agregó: “Esta es una época en la que la gente tiene muchas ocupaciones. No quieren sacrificar la calidad, y queremos facilitar que celebren la festividad a su manera. Además, buscamos ofrecerlo de forma muy asequible y con mucho valor”.

La canasta de Walmart para Acción de Gracias es para 10 personas y cuesta menos de US$40 (Captura/Walmart)

Qué incluye la canasta de Walmart

Algunos productos de la canasta de Acción de Gracias de Walmart son:

Pavo Butterball, 13,5 lb. (US$0,97 por libra/kilo)

Cebollas fritas Kinder’s, 4,5 oz.

Sopa crema de champiñones Campbell’s, 10,5 oz. (1 lata)

Relleno de pavo para estufa, paquete doble 2 x 6 oz.

Panecillos para la cena Great Value, 12 u.

Papas rojizas frescas, 5 lb.

Arándanos frescos, 355 g

Zanahorias baby Great Value, 900 g

Maíz Great Value, 400 g (3 latas)

Ejotes Great Value, 425 g (3 latas)

Macarrones con queso artesanales Great Value, 355 g (3 cajas)

Mezcla para salsa marrón Great Value, 225 g (2)

Masa para tarta Great Value

Leche evaporada Great Value, 355 g (12 onzas líquidas)

Calabaza 100 % pura Great Value, 400 g (15 onzas líquidas)

Furner indicó que el precio bajó “alrededor de un 25%” respecto de lo que los clientes pagaron en 2024, lo que representa un ahorro aproximado de US$14. La canasta incluye más de 20 artículos, incluso postre, para disfrutar de la festividad.

“Desarrollamos esta idea para que toda la canasta fuera fácil de adquirir y de armar. Este año ofrecemos los mejores precios en cestas desde que comenzó el programa”, señaló el CEO.

Los compradores podrán solicitar la canasta con entrega exprés gratuita si usan por primera vez el servicio de Recogida y Entrega. La canasta, disponible en línea y en tiendas, estará a la venta hasta el 25 de diciembre.

El Día de Acción de Gracias suele festejarse con un pavo y otros productos típicos (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Un clásico de Walmart desde 2022

Lanzada por primera vez en 2022, la comida de Acción de Gracias de Walmart se convirtió rápidamente en un clásico de las fiestas, al ahorrar dinero a las familias y entregar sus productos favoritos, destacan desde el sitio web.

La canasta resalta los siguientes aspectos, según la cadena:

Valor: ofrece una comida completa a un precio accesible.

ofrece una comida completa a un precio accesible. Abundancia: contiene todos los ingredientes que componen las comidas de Acción de Gracias favoritas en Estados Unidos, incluyendo marcas nacionales y privadas.

contiene todos los ingredientes que componen las comidas de Acción de Gracias favoritas en Estados Unidos, incluyendo marcas nacionales y privadas. Conveniencia: se puede comprar en la tienda o en línea de forma sencilla.

Este año, Walmart también propuso opciones de comida alternativas, como un menú de Acción de Gracias sin gluten y una canasta de costillas de primera calidad.