Es oficial de pista y cuenta lo que nadie dice sobre la preparación para entrar en la Fórmula 1: “Es bastante fuerte”

El rugido de los motores desde las tribunas estremece, pero fue otro sonido el que provocó el llanto de Diana Romero Alva cuando debutó como oficial de pista de la Fórmula 1. “Suena el himno, pasan los aviones... Y la verdad es que cuando sonó el himno, piel chinita, lágrimas en los ojos, no había de otra y fue cuando dije: ‘wow, lo logré', realmente no sabía a dónde podía llegar”, cuenta a LA NACION con una sonrisa sobre su primer Gran Premio, el de México en 2018. Por una parte, la culminación de un objetivo marcado tiempo atrás, pero por otra, el inicio de un camino de aprendizaje permanente con la responsabilidad de no despegar los ojos de la pista.

La historia del automovilismo está repleta de leyendas mundialmente conocidas y pocas veces se habla de las mujeres que desafiaron barreras a toda velocidad, como María Teresa de Filippis, la primera pilota en recorrer un circuito de F1, quien lo hizo en 1958 en el GP de Siracusa, a bordo de un Maserati 250F. Al igual que ella, cientos de otras han encontrado su lugar en la máxima categoría, algunas detrás del volante y otras al borde de las pistas. En este sentido, Diana cuenta su experiencia: “Cuando descubrí que el automovilismo me gustaba tanto, mi siguiente paso fue decir: ‘¿cómo puedo llegar más allá de estar aquí sentada, sabiendo que como piloto no iba a lograrlo?’ Entonces dije ‘bueno, ya no estudié algo como mecánica que me pudiera involucrar un poco más’ y fue cuando vi que podía ser oficial”.

Diana Romero Alva es arquitecta de profesión y desde hace poco más de dos años vive en Michigan (Cortesía Diana Romero Alva)

Diana es mexicana, arquitecta de profesión y desde hace poco más de dos años vive en Michigan, en donde casi siempre habla español. Allí, se ha rodeado de una comunidad de connacionales y comparte con personas de diferentes partes del mundo. Pero su inquietud por ser parte de la organización de eventos tan imponentes como los Grandes Premios surgió desde que estaba en México. El camino para certificarse fue de meses y el esfuerzo no ha parado desde entonces: “Me inscribí a finales de 2017 y todo mi training empezó en 2018 y mi primer Gran Premio fue en octubre de ese año”.

Cómo se preparan

Podría parecer poco tiempo, sin embargo, es una preparación intensiva: “Tomas el curso inicial, después tu especialización: si quieres ser intervención, comunicación, pits, bombero... Y después tenemos un entrenamiento en Puebla. Es bastante fuerte, te hacen prueba física, te enseñan a correr con extintor, a entrar con coches en pista, a apagar fuego. De hecho nos prenden autos y los apagamos, te ponen varios escenarios”. Las pruebas no terminan ahí, quien quiere ser oficial de pista se somete a evaluaciones psicométricas y después teóricas sobre su especialización. Cuando parece que están dentro, hace falta recorrido en eventos nacionales antes de ser bienvenido a la experiencia internacional.

La preparación que tuvo Diana fue intensiva (Cortesía Diana Romero Alva)

Diana es oficial de intervención, su trabajo es ayudar en momentos de emergencia y riesgo: “Yo entro cuando hay algún incidente, algún auto que se queda parado o hay algún choque, algo que haga que la carrera sea un poco más peligrosa. Digamos, es cuando entramos nosotros a mover auto, a mover piezas que se llegan a quedar en la pista, a sacar los autos en la grúa, dependiendo la situación”. La concentración es de suma importancia, el fanatismo por la velocidad y los autos no se queda afuera, pero ha aprendido a no dejarse llevar por las emociones: “Cuando te dicen ‘autos en pista’, yo me convierto, me olvido de todo lo demás, estoy completamente concentrada”.

La oficial mexicana se ha ganado su lugar con trabajo y persistencia: “Desde que inicié, traté de hacer mucha presencia porque sé que somos muchos. De alguna manera, dije: ‘esto me gusta, quiero ser parte, mucho tiempo, entonces tengo que sobresalir un poco’”. Para participar en el GP de Miami, el primero fuera de su país, requirió una carta avalada por la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI): “Me la dieron sin problema porque ya tengo experiencia en Fórmula 1 y en Fórmula E que son las internacionales”.

La Fórmula 1 en Miami

El GP de Miami en mayo fue histórico, marcó el regreso de la F1 a Florida después de 63 años. Al estar ubicado en un paraíso para el turismo, todo lo que rodeó al circuito callejero en el Hard Rock Stadium fue hasta cierto punto extravagante, los lujos y los rostros de famosos marcaron la fiesta, un espectáculo a la altura de la reputación de los estadounidenses.

Diana Romero Alva cuando debutó como oficial de pista de la Fórmula 1 (Cortesía Diana Romero Alva)

Esta experiencia fue especial para Diana: “El domingo fue impactante, el himno nacional, por ejemplo, al final no era mi himno nacional, pero fue brutal escucharlo en vivo, igual los aviones y todo el tema del espectáculo. Durante el podio, sentí en algún punto que estaba en un festival de música. Decíamos: “¿en dónde estamos?”. Esto va a sonar muy chistoso, pero nos daban un agua, que vi que estaban dando en el paddock, a nosotros los oficiales nos la daban también, es un agua que traía electrolitos y la botella es de metal. Se me hizo impactante que a nosotros los oficiales y a toda la pista nos dieran esas aguas, era como si te dieran agua Fiji. Fueron cosas que cuidaron tanto en el espectáculo como en la organización y se agradece bastante porque te das cuenta de que lo hicieron parejo y no por nada ese Gran Premio va para diez años”.

La mujer en el automovilismo

De acuerdo con lo que Diana ha podido atestiguar en estos años, la Fórmula 1 trabaja en hacer más diversa su organización: “Cuando yo entré, me acuerdo que éramos como tres mujeres en el grupo y en su momento no lo noté. Hasta que me preguntaron ‘¿qué se siente estar entre puro hombre?’, pues me cayó el veinte de que estoy rodeada de hombres, pero soy arquitecta, toda la vida he estado rodeada de hombres en mi ambiente laboral. Pero sí me da gusto que ahorita se esté impulsando muchísimo a la mujer en el automovilismo. En mi primer Gran Premio no estuve con ninguna mujer, en el segundo ya fuimos dos. Cada año se han visto más y estoy segura que este año van a llegar muchas más”.

La Fórmula 1 es un aspecto importante en la vida de Diana Romero Alva (Cortesía Diana Romero Alva)

El éxito creciente de Checo Pérez, piloto mexicano de Red Bull, en la F1 ha sumado aficionadas en la tribuna y también en la organización, además del trabajo que, asegura, está haciendo la Federación Internacional de Automovilismo, para sumar a más mujeres a su equipo: “Checo ha sido un impulso enorme, el tema de tener a una figura de tu país a quien seguir está abierto a hombres y mujeres. Si a eso le sumas que las chicas van viendo que somos muchas las que estamos ahí y que podemos hacer todo, porque eso es lo bonito de donde estoy, que realmente no ha habido ninguna limitante”.

Así como tiene decenas de anécdotas que demuestran lo impresionante que es ser parte de un Gran Premio, Diana se quedó con un mal sabor cuando, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, escuchó a los aficionados acosar al piloto Lewis Hamilton con insultos racistas. El piloto de Mercedes ha sido víctima de racismo desde sus inicios en el automovilismo, incluso con ataques internos. Vivirlo tan de cerca lo convirtió en activista en defensa de las personas afrodescendientes: “Quiero que la comunidad negra sepa que estoy escuchando y que estoy detrás de ellos”, dijo por su parte el británico durante el punto cumbre del movimiento Black Lives Matter.

¿Qué le falta lograr a Diana Romero Alva? La oficial de pista se prepara para debutar en el GP de Austin y ser parte una vez más del GP de México en octubre. Pero el sueño no tiene fronteras y espera pronto cumplir el objetivo de participar en un Gran Premio europeo. Siempre con el orgullo de portar la bandera mexicana.