Es oficial: el plan de SpaceX para lograr que más celulares tengan internet de Starlink en cualquier rincón del planeta

La compañía espacial SpaceX puso en marcha una estrategia para conseguir un mayor alcance de la red de internet Starlink en teléfonos celulares en Estados Unidos. La empresa de Elon Musk lanzó una estrategia de expansión con nuevas alianzas y tecnología que busca ampliar la cobertura sin necesidad de terminales específicas.

SpaceX y Starlink: la estrategia para ampliar internet satelital en celulares

El 8 de septiembre pasado, la compañía publicó un comunicado en el que anunció un acuerdo entre SpaceX y EchoStar, que implica la compra de frecuencias para 50 MHz de espectro inclusivo en banda S en EE.UU. Este plan representó una inversión de 17.000 millones de dólares para la empresa de Musk.

La compañía de Elon Musk firmó un acuerdo para expandir la red Starlink Susan Walsh - AP

De esta forma, la firma aeroespacial pretende desarrollar aún más el servicio “Direct to Cell“, para permitir la conexión de los teléfonos inteligentes a la red Starlink sin necesidad de una terminal específica.

El método para llevar a cabo este desarrollo es la instalación de microchips que conecten al servicio satélite, a través del espectro inalámbrico de EchoStar.

Este plan no solo se extenderá en EE.UU., sino que pretende proporcionar banda ancha a dispositivos a nivel mundial. En enero de 2024, el 20% del territorio norteamericano y el 90% del planeta no poseían cobertura terrestre, previo al despliegue de satélites Starlink, señaló la compañía de Musk. En la actualidad, se encontraría en poco más del 50% del total.

Las novedades que traerá para la conectividad el nuevo acuerdo de SpaceX freepik

Cuáles son las novedades de la conexión Direct to Cell de los satélites Starlink

En más de año y medio que transcurrió desde el primer lanzamiento de estos dispositivos, este plan consolidó la cobertura 4G satelital en zonas remotas del mundo, con más de seis millones de usuarios.

Si bien los titulares de teléfonos con conexiones 4G LTE (dispositivos con mayor precisión y velocidad) tenían acceso en zonas remotas a la recepción de alertas de emergencia y el envío de mensajes de texto hasta el momento, el acuerdo firmado recientemente presentó ciertas novedades.

Con la nueva disposición satelital, los usuarios con esos dispositivos que se ubiquen en un espacio donde se pueda ver el cielo pueden acceder también a redes sociales como Instagram, Facebook, X o WhatsApp, y a aplicaciones como Google Maps y AccuWeather.

(Archivo) Los usuarios de este tipo de telefonía podrán acceder a aplicaciones como redes sociales

Además, la empresa de Musk anunció que, con la adquisición del espectro de banda S de 50 MHz de EchoStar en Estados Unidos, podría incrementar la banda ancha y las licencias globales y, de esta manera, se contemplará un “cambio radical en el rendimiento de Starlink Direct to Cell” junto con la capacidad de 5G.

Qué teléfonos celulares pueden acceder al internet de Starlink

Previo al acuerdo con EchoStar, la empresa se asoció con T-Mobile en Estados Unidos y proporcionó un servicio móvil directo para celulares con la última actualización de software y compatibilidad LTE satelital.

En ese sentido, T-Satellite presentó dispositivos compatibles como los iPhone del 13 al 16 (el 17, cuando llegue a los usuarios, también lo tendrá) en cualquier modelo, el Motorola G Power 5G 2025, el Galaxy S25 Edge o el Galaxy XCover6 Pro; entre otros.