Misterio en Florida por una nueva operación secreta de SpaceX y el Ejército de EE.UU.

Un mini transbordador militar estadounidense despegó el jueves por la noche desde Cabo Cañaveral, Florida, en una misión que la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF, por sus siglas en inglés) calificó como parte de sus “experimentos clasificados”. La nave, conocida como Vehículo de Prueba Orbital X-37B, partió a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX en lo que representa su octavo vuelo desde 2010.

¿Qué se sabe de la misión del X-37B?

El jueves a las 23.50 horas, el vehículo aeroespacial despegó sin tripulación con el objetivo de probar comunicaciones láser intersatélite y un sistema de navegación mejorado que utiliza el sensor inercial cuántico de mayor rendimiento, según explicó la USSF.

De acuerdo a Associated Press, se trata de tecnologías consideradas estratégicas para reforzar las capacidades militares y de seguridad nacional estadounidense más allá de los sistemas satelitales convencionales.

La aeronave reutilizable, desarrollada por Boeing, mide 29 pies (nueve metros) de largo y 15 pies (cuatro metros y medio) de envergadura. Está equipada para realizar reentrada y aterrizaje autónomos, lo que le permite completar múltiples misiones en diferentes condiciones de trayectoria.

Misión X-37B: un historial de operaciones prolongadas

El programa X-37B inició en 2010 y ha acumulado 4208 días en órbita. Sus expediciones previas se extendieron desde algunos meses hasta varios años. La última, concluida en marzo, se prolongó por más de un año. Fue la primera en utilizar un cohete Falcon Heavy de SpaceX, la empresa de Elon Musk.

El general Chance Saltzman, jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, destacó en marzo que “la séptima misión abrió nuevos caminos al demostrar la capacidad de la nave de cumplir de forma flexible sus objetivos de prueba y experimentación en diferentes regímenes orbitales”.

En aquella oportunidad, el mini transbordador militar ensayó con éxito la maniobra de aerofrenado, que permite alterar la trayectoria al utilizar la resistencia atmosférica con un consumo mínimo de combustible, según explicó Saltzman en Newsweek.

Lo que dicen los jefes militares sobre el X-37B

El general Saltzman volvió a pronunciarse en julio previo a este nuevo lanzamiento: “Esta misión trata de más que innovación. Se trata de hacer que nuestra Fuerza Conjunta esté más conectada, más resiliente y lista para operar frente a cualquier desafío. Así es como la Fuerza Espacial de Estados Unidos asegura los intereses de nuestra nación en, desde y hacia el espacio”.

Por su parte, William Blauser, subdirector de la Oficina de Capacidades Rápidas de la Fuerza Aérea, señaló que esta operación “ejemplifica el estatus del X-37B como la principal plataforma de pruebas de la Fuerza Espacial de EE.UU. para las tecnologías espaciales críticas del mañana”.

Por su parte, la Fuerza Espacial de EE.UU. indicó antes del lanzamiento que “misiones anteriores demostraron con éxito la capacidad de la nave espacial para alterar su trayectoria orbital”. Utilizaron sistemas del Laboratorio de Investigación Naval diseñados para aprovechar la energía solar y transmitir energía a la Tierra.

¿Cuánto durará la misión de SpaceX?

Aunque aún no se sabe cuánto tiempo permanecerá en órbita el X-37B, el historial de operaciones sugiere que podría extenderse por varios meses o incluso más de un año. De acuerdo a AFP, una ventana adicional de lanzamiento estará disponible a las 23.50 horas del viernes.