Es oficial: el Senado confirma a Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.

El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes al republicano Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con una votación de 54 a 45. Mullin, de 48 años y representante por Oklahoma, reemplaza a Kristi Noem, quien fue destituida a comienzos de marzo por el presidente Donald Trump en medio de críticas bipartidistas por su gestión del departamento. Asume con el DHS parcialmente cerrado desde el 14 de febrero, con más de 100.000 de sus 260.000 empleados trabajando sin cobrar, y en el mismo día en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzaron a desplegarse en aeropuertos de todo el país para apoyar a la TSA.

Mullin asume con el cierre del DHS sin resolución y presión sobre el financiamiento

El nuevo secretario, nominado por Trump, hereda un departamento bajo presión presupuestaria y política. Los demócratas han condicionado la reanudación del financiamiento a reformas concretas en la operatoria del ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de operar en zonas sensibles como escuelas e iglesias y el fin del uso de máscaras durante los operativos.

Noem fue destituida tras acumular críticas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante un operativo de inmigración en Minneapolis en enero, y por el manejo de un contrato publicitario de 220 millones de dólares destinado a promover la autodeportación.

El Senado no ha alcanzado aún un acuerdo de financiamiento para el DHS. Los senadores tienen como objetivo cerrar negociaciones antes del receso de Semana Santa, que comienza a fin de esta semana.

Mullin promete órdenes judiciales y un ICE menos protagónico en los operativos

Durante su audiencia de confirmación del 18 de marzo, Mullin señaló que exigirá a los agentes de inmigración obtener órdenes judiciales para ingresar a domicilios y lugares de trabajo, una respuesta directa a las demandas demócratas.

Nacido en Tulsa el 26 de julio de 1977, Mullin asistió a la secundaria Stilwell y luego cursó en el Missouri Valley College con una beca de lucha libre Manuel Balce Ceneta - AP

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí, que los protegemos y que trabajamos con ellos”, declaró Mullin ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, de acuerdo con CNN.

Dos demócratas cruzaron la línea y Rand Paul fue el único republicano en votar en contra

La confirmación se aprobó con respaldo cruzado. Los senadores demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México votaron a favor.

El único voto republicano en contra fue el del senador Rand Paul de Kentucky, quien preside el Comité de Seguridad Nacional y cuestionó públicamente el temperamento de Mullin durante la audiencia.

Antes de dedicarse a la política, compitió como artista marcial mixto profesional y acumuló un récord invicto de 5-0 Instagram/@markwaynemullin

“Markwayne no es alguien a quien se pueda intimidar para que cambie sus opiniones, y espero tener un secretario que no reciba órdenes de Stephen Miller”, declaró Heinrich en referencia al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, según CNBC.

Quién es Mullin: de luchador invicto de MMA a jefe del DHS

Nacido en Tulsa el 26 de julio de 1977, Mullin asistió a la secundaria Stilwell y luego cursó en el Missouri Valley College con una beca de lucha libre.

Completó sus estudios en 2010 con una licenciatura en Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal de Oklahoma, según consigna su biografía oficial en el Senado.

El único voto republicano en contra fue el del senador Rand Paul de Kentucky J. Scott Applewhite - AP

Antes de dedicarse a la política, compitió como artista marcial mixto profesional y acumuló un récord invicto de 5-0. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016.

Es miembro inscrito de la Nación Cherokee y el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de Estados Unidos en casi dos décadas.

Fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2012, cumplió cinco mandatos y asumió como senador en 2023 tras ganar las elecciones especiales convocadas para cubrir la vacante del republicano Jim Inhofe.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.