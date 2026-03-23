El Senado de EE.UU. avanzó con la nominación del exluchador de MMA Markwayne Mullin como secretario del DHS

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo con la designación de Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al aprobar su nominación. El candidato, impulsado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Kristi Noem, es senador por Oklahoma y exluchador de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés).

El exluchador de MMA que será secretario del DHS y ya recibió la confirmación del Senado

Luego de la destitución de Noem en medio del escándalo por las operaciones migratorias en Minnesota, la nominación de Mullin recibió el jueves la aprobación por 8 a 7 por parte del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

El senador Markwayne Mullin, nuevo secretario del DHS, adelantó que recortar fondos a las ciudades santuario sería su "último recurso" Markwayne Mullin

Después, según Reuters, su nominación avanzó el domingo hacia la confirmación final, con 54 votos a favor y 37 en contra. El resultado marcó el pleno apoyo de los republicanos de la Cámara Alta y dos votos demócratas clave.

Ahora, resta una votación de confirmación en el pleno del Senado prevista para este lunes. De recibir el visto bueno en esta jornada, el senador sería designado oficialmente para el cargo.

El contexto del DHS y la crisis del presupuesto

El nuevo secretario del DHS asumiría en un tenso escenario, suscitado por los reclamos por la muerte de dos ciudadanos en las redadas de enero y la falta de un acuerdo para el presupuesto que obliga a muchos empleados a trabajar sin cobrar su salario.

La desavenencia entre legisladores demócratas y republicanos llevó a un punto límite a muchos trabajadores federales, como los de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Esto sucede en medio de la ajetreada temporada de viajes por el Spring Break en Estados Unidos.

El sábado se registró la mayor tasa de ausencias de agentes de la TSA en los aeropuertos desde que comenzó el cierre del gobierno, informó ABC News. En este contexto, el presidente Trump anunció el fin de semana que desplegará funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para cumplir tareas de seguridad.

Quién es Markwayne Mullin: exluchador de MMA y senador de Oklahoma en EE.UU.

Nacido en Tulsa en 1977 y criado en el pequeño pueblo de Westville, ubicado en el condado de Adair, Oklahoma, el senador se describe en su sitio web oficial como un “exitoso empresario, ganadero de vacas y terneros, y orgulloso esposo desde hace 28 años”.

Terminó la escuela en la institución secundaria Stilwell y luego asistió al Missouri Valley College con una beca de lucha libre hasta los 20 años. En ese momento, su padre, Jim, enfermó, y Mullin y su esposa, Christie, pospusieron sus estudios para salvar el negocio familiar, Mullin Plumbing.

Posteriormente, en 2010, completó sus estudios universitarios y se licenció en Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal. En 2018 recibió un doctorado honoris causa del Bacone College.

Markwayne Mullin dirigió sesiones matutinas de entrenamiento de MMA en el Senado y forjó lazos con senadores de ambos partidos Markwayne Mullin

Antes de dedicarse a la política, compitió como artista marcial mixto profesional. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016 y, pese a que ya se retiró, se ha mantenido activo en la comunidad de lucha libre.

Además de su trabajo como senador, en la actualidad se dedica a sus hijos y a otros jóvenes atletas en torneos de lucha libre por todo el país en su tiempo libre.

En el ámbito político, fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2012 para representar al 2° Distrito Congresional de Oklahoma, según consignó The Washington Times.

Tras cumplir cinco mandatos, se presentó a las elecciones especiales de 2022, en las que obtuvo el escaño para ocupar la vacante en el Senado que dejó el republicano Jim Inhofe.

En paralelo, es miembro inscrito de la Nación Cherokee y el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de Estados Unidos en casi dos décadas. También, es el segundo ciudadano de la Nación Cherokee que forma parte de la cámara alta.

Cuál es la visión de Markwayne Mullin para el puesto de secretario del DHS

Conocido por su estrecha amistad con Trump, Mullin dirigió sesiones de entrenamiento matutinas en el gimnasio de la Cámara de Representantes, exclusivo para los miembros. Esto lo ayudó a forjar lazos con miembros de ambos partidos, detalló The Washington Post, lo que también lo ubicó como un negociador en Washington.

Al margen de su relación con los legisladores, se espera que mantenga una visión similar a la del gobierno federal. Antes de ser nombrado para el cargo, era un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes del ICE.

“Puedo tener opiniones diferentes a las de todos los presentes en esta sala, pero como secretario de Seguridad Nacional, protegeré a todos”, expresó durante su audiencia de confirmación.

La mención de Donald Trump a Markwayne Mullin antes de su llegada al DHS

Ahora, su primer desafío será restablecer la financiación del DHS, que ha estado bloqueada desde mediados de febrero. Durante la jornada del domingo, adelantó algunas medidas con las que podría conciliar a los legisladores de ambos partidos.

En este punto, indicó que los agentes estarían obligados a usar una orden judicial firmada por un juez para entrar a un domicilio, salvo en circunstancias excepcionales. Además, reconoció la preocupación que tienen algunas comunidades por la construcción de enormes centros de detención del ICE y sostuvo que recortar los fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran sería su último recurso.