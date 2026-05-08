La Corte Suprema de Virginia bloqueó un referéndum que favorecía a los demócratas

La Corte Suprema de Virginia determinó que el estado no podrá utilizar los nuevos mapas congresionales, que fueron aprobados por los electores en abril. La resolución, emitida el 8 de mayo, representa una victoria para el Partido Republicano de cara a las elecciones del 3 de noviembre, ya que bloquea unos mapas que podían favorecer a los demócratas con hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

Qué decidió la Corte Suprema de Virginia sobre los nuevos mapas

Según informó The Guardian, la corte encontró que la Asamblea General del estado no siguió el procedimiento adecuado para aprobar los mapas que la ciudadanía luego validó en un referéndum. “Esta violación constitucional contamina de forma incurable la votación resultante y anula su eficacia legal”, escribió el tribunal en su decisión oficial.

En abril, el estado había votado en un referéndum a favor de que las autoridades redibujen el mapa electoral antes del próximo proceso nacional de redistribución de distritos previsto para 2030 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

El medio citado explica que este fallo representa un revés para los esfuerzos demócratas a nivel nacional que buscan contrarrestar el gerrymandering (redistribución distrital con fines partidistas) aprobado en estados liderados por republicanos.

El objetivo del oficialismo era utilizar la mayoría obtenida en las elecciones locales previas para equilibrar la ventaja que el Partido Republicano consolidó en otros estados mediante el rediseño de distritos.

Tras la elección de la demócrata Abigail Spanberger como gobernadora en 2025, el oficialismo estatal buscó rediseñar la representación de Virginia, lo que habría puesto en riesgo a cuatro de los cinco legisladores republicanos de la delegación de 11 miembros del estado.

Richard Hudson, presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC, por sus siglas en inglés), celebró la sentencia tras haber financiado la demanda contra los mapas. “El esquema de los demócratas de Virginia para manipular el mapa ha sido aplastado en la corte, restaurando la justicia y protegiendo el futuro de la Mancomunidad”, afirmó el dirigente republicano.

La disputa por los mapas electorales en EE.UU.

La decisión en Virginia surge mientras otros estados republicanos del sur rediseñan sus mapas tras un fallo de la Corte Suprema federal que debilitó la Ley de Derechos de Votación. Ese escenario abrió la puerta, según el medio, a la división de distritos de mayoría afromericana que suelen favorecer a los demócratas en estados como Texas, Carolina del Norte y Missouri. En estos tres estados, la nueva configuración podría dejar fuera de sus distritos hasta a siete legisladores demócratas actuales.

En contraste, en California los votantes aprobaron mapas que podrían costar al Partido Republicano hasta cinco escaños. Sin embargo, la presión republicana se mantiene en otros puntos del mapa electoral.

Por otro lado, en Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó recientemente un mapa que dificultará la reelección de cuatro legisladores demócratas mediante una nueva distribución de los límites distritales.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

De acuerdo con la información de The Guardian, los estados liderados por republicanos en el sur continúan con el proceso de rediseño de sus mapas tras las decisiones judiciales que afectaron los alcances de la ley electoral federal.

El fallo del Tribunal Supremo de Virginia deja que la actual delegación republicana mantenga su configuración previa al referéndum anulado, en el marco de una disputa nacional por el control de la Cámara de Representantes.