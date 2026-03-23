Qué hacer si eres migrante y el ICE te aborda en un aeropuerto en marzo 2026: derechos y 5 pasos a seguir

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a desplegarse este lunes 23 de marzo en aeropuertos de EE.UU., en el marco del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la escasez de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Tom Homan, el denominado zar de la frontera de la administración Trump, confirmó que los agentes continuarán ejecutando controles migratorios mientras realizan tareas de apoyo a la TSA. Para los migrantes que ingresan legalmente al país, la presencia de los agentes genera preguntas: qué pueden hacer, qué no y cómo actuar ante una inspección.

Qué autoridad tiene el ICE en un aeropuerto y cuáles son sus límites

Como agentes federales de inmigración, los oficiales del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar a cualquier persona en cualquier punto del país que consideren deportable.

Esa facultad les permite interrogar viajeros, revisar documentos y retener a personas que sospechen que están en violación de las leyes migratorias, con base en el estatuto federal 8 U.S.C. 1357.

Homan señaló que los agentes del ICE no operarán las máquinas de rayos X porque no tienen esa capacitación, y que su función se limitaría a áreas que no requieren la especialización de la TSA.

Los cinco pasos si un agente del ICE te aborda en el aeropuerto

La ACLU y el National Immigration Law Center (NILC) establecen un protocolo claro para migrantes con estatus legal.

Antes de detallarlo, hay una distinción fundamental: el control de ingreso a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y un eventual abordaje del ICE ya dentro de la terminal son dos situaciones con reglas distintas.

Responder con precisión ante CBP al ingresar . En el control migratorio de entrada, toda persona tiene obligación legal de responder las preguntas del oficial, presentar su documentación vigente y declarar el motivo del viaje. No hacerlo puede derivar en una denegación de ingreso. Este no es el momento de invocar el derecho al silencio.

. En el control migratorio de entrada, toda persona tiene obligación legal de responder las preguntas del oficial, presentar su documentación vigente y declarar el motivo del viaje. No hacerlo puede derivar en una denegación de ingreso. Este no es el momento de invocar el derecho al silencio. Una vez en la terminal, preguntar si se puede retirar . Si ya se superó el control de CBP y un agente del ICE se acerca dentro del aeropuerto, el viajero puede preguntar: “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es afirmativa, puede retirarse con calma. También puede solicitar que el agente se identifique y muestre sus credenciales.

. Si ya se superó el control de CBP y un agente del ICE se acerca dentro del aeropuerto, el viajero puede preguntar: “¿Soy libre de irme?”. Si la respuesta es afirmativa, puede retirarse con calma. También puede solicitar que el agente se identifique y muestre sus credenciales. Mantener la calma y no huir . Si el agente indica que no se puede retirar, hay que permanecer en el lugar sin correr ni oponer resistencia física, incluso si se considera que la detención es injusta. Cualquier reacción de ese tipo puede agravar la situación legal posterior.

. Si el agente indica que no se puede retirar, hay que permanecer en el lugar sin correr ni oponer resistencia física, incluso si se considera que la detención es injusta. Cualquier reacción de ese tipo puede agravar la situación legal posterior. Presentar los documentos correspondientes al estatus migratorio vigente . El NILC recomienda llevar siempre copias físicas de la documentación en regla. Según el estatus, eso incluye la tarjeta de residencia permanente (green card), la visa vigente con el pasaporte, la aprobación de DACA (Formulario I-797) con la tarjeta de autorización de empleo o cualquier trámite pendiente ante el Uscis con número de caso. No se deben presentar documentos vencidos ni correspondientes a un estatus que haya sido rescindido.

. El NILC recomienda llevar siempre copias físicas de la documentación en regla. Según el estatus, eso incluye la tarjeta de residencia permanente (green card), la visa vigente con el pasaporte, la aprobación de DACA (Formulario I-797) con la tarjeta de autorización de empleo o cualquier trámite pendiente ante el Uscis con número de caso. No se deben presentar documentos vencidos ni correspondientes a un estatus que haya sido rescindido. No firmar ningún documento sin asesoramiento legal. En caso de detención, un agente puede presentar formularios para firma inmediata. Ninguna persona está obligada a firmar sin consultar antes a un abogado. Hacerlo puede equivaler a renunciar al derecho de permanecer en el país. Se puede solicitar una lista de opciones de representación legal gratuita o de bajo costo.

El despliegue del ICE en aeropuertos podría extenderse más allá de esta semana MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quiénes tienen mayor exposición incluso con estatus legal

El NILC advierte que incluso los titulares de DACA y otras formas de acción diferida pueden ser detenidos: el ICE ha arrestado a personas con ese estatus en el pasado.

También están en mayor riesgo quienes tenían estatus legal temporal que el gobierno rescindió, incluidos beneficiarios de los programas CHNV, Uniting for Ukraine y CBP One.

En ningún caso se recomienda resistirse físicamente, huir ni presentar documentos falsos o vencidos, ya que esas acciones pueden ser utilizadas en procesos migratorios posteriores.

Como agentes federales de inmigración, los oficiales del ICE tienen autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar a cualquier persona en cualquier punto del país que consideren deportable MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Congreso aún no ha alcanzado un acuerdo de financiamiento para el DHS, por lo que el despliegue del ICE en aeropuertos podría extenderse más allá de esta semana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.