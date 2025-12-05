Es oficial: el sorteo del grupo de Ecuador y contra quién jugará en el Mundial 2026

Falta muy poco para que se realice el sorteo del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington D. C., donde finalmente se conocerá cómo quedarán conformados los grupos del torneo más grande en la historia del fútbol masculino organizado por la FIFA. Entre las selecciones a la expectativa está Ecuador, que espera conocer a sus primeros rivales.

Contra quién jugará Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador llega al sorteo con un puesto privilegiado. Tras finalizar en segundo lugar de las eliminatorias de la Conmebol.

La Tri quedó ubicada en el bombo 2, lo que le permitirá evitar en la fase de grupos a varias de las potencias del fútbol mundial.

Ecuador podría enfrentarse a un bombo complicado en el Mundial 2026 Imagen generada con IA

Aun así, Ecuador podría enfrentar a uno de los anfitriones —Estados Unidos, México o Canadá— o a selecciones de élite que figuran en el bombo 1, como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania.

Debido a las reglas de la FIFA, Ecuador no podrá enfrentarse en la fase de grupos a otros equipos sudamericanos que estén en bombos distintos, como Argentina y Brasil, ambos cabezas de serie, ni a Paraguay, que integra el bombo 3.

En el bombo 3, Ecuador podría tener como rivales a: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica o Panamá.

Mientras que en el bombo 4, las posibilidades incluyen a:Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao, además de las seis selecciones que aún deben clasificar vía repechaje europeo e intercontinental. Entre ellas figuran nombres fuertes como Italia y el único representante de Conmebol aún con vida en esa instancia, Bolivia.

Cómo fue la clasificación de Ecuador al Mundial 2026

La Tri jugará su quinta Copa Mundial y la segunda consecutiva, tras su participación en Qatar 2022. Ecuador firmó una notable eliminatoria en Conmebol, finalizando en segundo lugar detrás de Argentina, de acuerdo con la FIFA.

Ecuador ya está calificado para la Copa Mundial 2026 (X @LaTri)

El equipo mostró una de las defensas más sólidas del continente —solo dos goles recibidos en 12 partidos—, aunque con un ataque menos productivo, con apenas nueve tantos anotados.

La llegada de Sebastián Beccacece como director técnico después de la Copa América, sumada al buen rendimiento de jóvenes figuras que destacan en Europa como Moisés Caicedo y Willian Pacho, fortaleció el proyecto rumbo al torneo global.

Historial de Ecuador en las Copas del Mundo

Ecuador ha participado en cuatro Copas Mundiales, la primera que jugó fue la de Corea, Japón en 2002, para continuar con Alemania 2006, donde tuvo su mejor participación al llegar hasta los octavos de final.

Ecuador podría enfrentarse a un bombo complicado en el Mundial 2026 (X @LaTri)

Su tercera participación en un Mundial fue en 2014, para después regresar en la edición pasada, en Qatar 2022, donde no logró avanzar de la fase de grupos.