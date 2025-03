Es oficial: la razón por la que el IRS te cobrará intereses por tu multa

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) cobra intereses sobre las multas que impone a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Esta medida aplica en diversos casos, como no presentar la declaración de impuestos a tiempo, no pagar los impuestos adeudados o cometer errores en las declaraciones.

Todos los tipos de multas del IRS

El IRS impone distintas sanciones a los contribuyentes que no cumplen con sus responsabilidades fiscales. Las principales son las siguientes:

Multa por no presentar la declaración de impuestos: si no presenta su declaración de impuestos antes de la fecha límite, el IRS cobrará una multa por cada mes de retraso.

si no presenta su declaración de impuestos antes de la fecha límite, el IRS cobrará una multa por cada mes de retraso. Multa por no pagar los impuestos adeudados : si no paga el monto total que debe antes de la fecha de vencimiento, el organismo comenzará a cobrar intereses sobre la multa.

: si no paga el monto total que debe antes de la fecha de vencimiento, el organismo comenzará a cobrar intereses sobre la multa. Multa por error en la declaración: si comete errores al declarar sus ingresos, deducciones o créditos fiscales, la agencia podría imponer una sanción adicional.

si comete errores al declarar sus ingresos, deducciones o créditos fiscales, la agencia podría imponer una sanción adicional. Multa por falta de presentación de declaraciones informativas: el IRS también penaliza a aquellos contribuyentes que no presentan sus declaraciones informativas de manera correcta y a tiempo.

La multa por incumplimiento se aplica si no se presenta la declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento Shutterstock

Cómo calcula el IRS los intereses y multas por retraso en la declaración

El IRS impone multas a los contribuyentes que no presentan su declaración dentro del plazo legal, que este año se extiende hasta el 15 de abril. La penalización se aplica tanto a personas físicas como a empresas que deben entregar formularios como el 1040 (individuos) o el 1120 (corporaciones).

El interés sobre las multas incrementa el monto total que debe pagarse, hasta que se salde la deuda Canva - Archivo

Multa por presentación tardía

El IRS cobra un 5% mensual sobre el saldo adeudado si no se presenta la declaración a tiempo.

Esta sanción tiene un tope: no puede superar el 25% del impuesto que se debe.

Si la demora supera los 60 días, el IRS impone una multa mínima de US$485 o el 100% del impuesto adeudado, lo que sea menor.

Multa adicional por no pagar

Cuando el contribuyente tampoco paga a tiempo, se suma una penalidad adicional:

Se aplica un 0,5% mensual sobre el impuesto no pagado.

Este cargo también tiene un máximo acumulado del 25%.

Por ejemplo, si una persona debe US$2000 y presenta la declaración cinco meses tarde, la multa por retraso será de US$500 (0,5% mensual por cinco meses). Si además no pagó el monto adeudado, se sumará un 2,5% extra por falta de pago.

Intereses sobre las multas

Además de las multas, el IRS cobra intereses desde la fecha de vencimiento original hasta que la deuda se pague en su totalidad. Estos intereses se calculan mensualmente y se aplican sobre el monto de la multa no pagada.

La tasa de interés se ajusta cada trimestre y está compuesta por la tasa federal a corto plazo más un 3% adicional. En general, los intereses comienzan a aplicarse desde el 16 de abril, un día después de la fecha límite para presentar y pagar los impuestos.

Si no es posible pagar el monto total, el contribuyente puede solicitar un plan de pago a plazos directamente al IRS Freepik

Reducción de sanciones y planes de pago del IRS

El organismo permite reducir o eliminar algunas multas si el contribuyente demuestra una causa razonable, como emergencias médicas, desastres naturales o errores razonables.

Si se establece un plan de pagos, la multa por falta de pago se reduce del 0,5% al 0,25% mensual mientras el acuerdo esté vigente. Sin embargo, la multa por presentación tardía no se reduce bajo este esquema.

Cómo actuar en caso de recibir una multa del IRS

Se recomienda pagar lo antes posible para evitar que la deuda siga creciendo.

Si no es posible pagar el monto total, el contribuyente puede solicitar un plan de pago a plazos directamente al IRS.

Para más información o para iniciar un acuerdo, se puede visitar el sitio oficial.