Es oficial: los Astros de Houston confirman su Spring Training y jugarán vs. la selección de Venezuela en Florida
Sus entrenamientos iniciarán en febrero y terminarán a finales de marzo tras varios juegos como visitantes y locales
Los Astros de Houston revelaron cuál será su calendario oficial de Spring Training, en el que tendrán un juego de exhibición en contra de la selección de Venezuela, y otros duelos importantes ante diferentes equipos de las Grandes Ligas del Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Estas son las fechas y sedes de cada uno de los juegos programados.
Calendario de Spring Training de los Astros de Houston
Durante la jornada del pasado miércoles 5 de noviembre, los Astros de Houston compartieron el calendario oficial de sus entrenamientos de primavera que se llevarán a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2026, según sus redes sociales.
Los juegos programados para el Spring Training de los “Stros”, como los apodan los locales, son:
- 21 de febrero vs. Washington Nationals, como visitantes
- 22 de febrero vs. St. Louis Cardinals, como locales
- 24 de febrero vs. New York Mets, visitantes
- 25 de febrero vs. Miami Marlins, visitantes
- 26 de febrero vs. New York Mets, locales
- 26 de febrero vs. St. Louis Cardinals, visitantes
- 27 de febrero vs. Washington Nationals, visitantes
- 28 de febrero vs. Pittsburgh Pirates, locales
- 1 de marzo vs. New York Mets, visitantes
- 2 de marzo vs. Washington Nationals, locales
- 3 de marzo vs. Venezuela, locales
- 4 de marzo vs. Baltimore Orioles, visitantes
- 5 de marzo vs. Miami Marlins, visitantes
- 6 de marzo vs. Washington Nationals, locales
- 7 de marzo vs. Miami Marlins, locales
- 8 de marzo vs. Washington Nationals, visitantes
- 9 de marzo vs. St. Louis Cardinals, locales
- 17 de marzo vs. Pittsburgh Pirates, visitantes
- 18 de marzo vs. St. Louis Cardinals, visitantes
- 19 de marzo vs. New York Mets, locales
- 20 de marzo vs. Miami Marlins, locales
- 21 de marzo vs. New York Mets, visitantes
- 10 de marzo vs. Baltimore Orioles, locales
- 11 de marzo vs. Miami Marlins, visitantes
- 12 de marzo vs. Washington Nationals, locales
- 13 de marzo vs. St. Louis Cardinals, visitantes
- 14 de marzo vs. New York Mets, locales
- 15 de marzo vs. Miami Marlins, locales
- 22 de marzo vs. St. Louis Cardinals, locales
Durante su temporada de entrenamientos, los Astros enfrentarán a Washington Nationals, St. Louis Cardinals, New York Mets y Miami Marlins, en seis juegos por equipo. Además de un par de duelos contra Baltimore Orioles y Pittsburgh Pirates, de acuerdo con la MLB.
Astros de Houston se enfrentan a Venezuela
La Selección de Venezuela llegará a territorio estadounidense para jugar en contra de los Astros de Houston, de cara a su preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
La novena venezolana se medirá ante selecciones del mejor beisbol a nivel internacional en el Spring Training de la MLB. Esta sería la segunda ocasión en la que se encuentran después del duelo que protagonizaron en 2023, de acuerdo con Swing Completo.
El encuentro entre ambos equipos será amistoso y posterior a ese juego, Venezuela también se medirá con los Washington Nationals, ambos juegos de manera consecutiva, programados para el 3 y el 4 de marzo en el estadio de West Palm Beach, Florida.
El camino de Venezuela rumbo al Mundial de Beisbol
La novena latina se enfrentará a otros retos en el grupo D del Clásico Mundial de Beisbol, con duelos clave en los que deberán probarse antes de competir por convertirse en la mejor novena de todo el mundo, según Swing Completo.
Tras sus juegos con equipos norteamericanos de las Grandes Ligas, el equipo venezolano se enfrentará el 6 de marzo ante Países Bajos y después jugará en contra de Israel, ambos partidos en el Loandepot Park de Miami.
Podrán descansar un día y el 9 de marzo reanudarán su jornada en contra de Nicaragua, para finalmente cerrar en un juego con República Dominicana el 11 del mismo mes y en la misma sede.
