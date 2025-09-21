Daikin Park: así es el millonario estadio de los Astros de Houston, también sede del Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo y ya tiene todas sus sedes confirmadas. Una de ellas es el Daikin Park, casa de los Astros, que se encuentra ubicado en Houston, Texas. Inaugurado en el año 2000, el estadio cuenta con 25 años de historia y una capacidad máxima de 42.000 personas.

Cómo es el Daikin Park, estadio de los Astros de Houston

El Daikin Park abrirá sus puertas al Clásico Mundial de Béisbol 2026 como sede de los partidos del Grupo B, compuesto por Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil, según las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

En las instalaciones de la sede se destaca un techo retráctil que es clave para el confort climático del estadio (Instagram/@daikinpark)

El estadio fue elegido por organización del Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés), debido a sus características y espacios. Destaca su césped natural, un techo retráctil de 242 pies (73,7 metros) de altura y tecnología de última generación, según su sitio web.

En el sector izquierdo muestra las estadísticas de cada equipo y jugador, mientras que en el derecho despliega gráficos y animaciones.

La tecnología de última generación consiste en un sistema de sonido que incluye 400 parlantes distribuidos en las tribunas y casi 1000 altavoces en las explanadas.

El nivel de sonido en el Daikin Park es excelente; tiene 400 bafles dispersos por las áreas de los asientos y casi 1000 en las explanadas (Instagram/@daikinpark)

Por qué el Daikin Park se considera un estadio millonario

Aunque el valor actual del estadio no está publicado, se estima que la asociación de derechos de nombre entre Daikin y los Astros podría alcanzar los US$140 millones, según Pollstar News.

La historia de su denominación refleja acuerdos multimillonarios, pues en el año 2000 se inauguró como Enron Field, con un contrato de 30 años y US$100 millones, aunque después de que se fue a la quiebra en marzo de 2002, pasó brevemente a llamarse Astros Field.

Poco tiempo después, ese mismo año, fue rebautizado como Minute Maid Park, tras un acuerdo con la empresa de jugos, subsidiaria de Coca-Cola, por 28 años y más de US$100 millones.

Posteriormente, el 1 de enero de 2025 adoptó su nombre actual, Daikin Park, tras un contrato con Daikin Comfort Technologies North America Inc., filial de Daikin Industries Ltd., con sede en Japón.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el año 2039 y busca reforzar la presencia de la marca en Estados Unidos, consignó la agencia AP News.

El estadio cuenta con área de comida y espacios comunes para los espectadores (Instagram/@daikinpark) RANKIN WHITE

“Los Astros son el orgullo de Houston, una organización que ha construido resiliencia en tiempos difíciles y ha logrado consolidarse como un equipo ganador. La unión de ambas organizaciones simboliza nuestro amor por la ciudad y sus comunidades”, declaró Takayuki Inoue, vicepresidente ejecutivo de Daikin, citado por Diario Las Américas.

Cuáles son los estadios confirmados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los estadios confirmados para el torneo, según la MLB, son:

Estadio Hiram Bithorn (San Juan, Puerto Rico).

(San Juan, Puerto Rico). Tokio Dome (Tokio, Japón).

(Tokio, Japón). LoanDepot Park (Miami, Florida).

(Miami, Florida). Daikin Park (Houston, Texas).

El sorteo de grupos quedó definido de la siguiente manera: