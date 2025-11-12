Es oficial: Walmart confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025
La firma minorista cerrará sus más de 4000 sucursales en todo el país por 48 horas en las próximas semanas
- 4 minutos de lectura'
La cadena minorista Walmart confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos durante 48 horas, una por cada uno de los meses de noviembre y diciembre, como parte de sus políticas para permitir que sus empleados pasen las fiestas con sus familias.
Cuándo cerrará Walmart todas sus tiendas en Estados Unidos
De acuerdo con The Sun, las más de 4,600 tiendas de Walmart en todo el país permanecerán cerradas durante los días festivos de Acción de Gracias (27 de noviembre) y Navidad (25 de diciembre). Esto significa que no habrá servicio en tiendas físicas ni entregas a domicilio, por lo que los consumidores deberán anticipar sus compras.
El gigante minorista informó que todas las sucursales reabrirán a las 6:00 a.m. del día siguiente, es decir, el 28 de noviembre y el 26 de diciembre, respectivamente, lo que permitirá a los clientes aprovechar las ofertas del Black Friday sin inconvenientes.
Durante el resto del año, Walmart mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., aunque el 24 de diciembre (Nochebuena) cerrará temprano, a las 6:00 p.m.
Qué otras empresas cierran en Acción de Gracias y Navidad
El cierre de Walmart se enmarca dentro de una tendencia creciente entre grandes corporaciones que buscan mejorar el bienestar de sus empleados durante los días festivos.
Además de la cadena, otras empresas como Target, Kohl’s, Aldi, Lowe’s e Ikea también suspenderán sus actividades en estos dos días festivos. La lista completa, de acuerdo con Real Sophisticated Consumer, es la siguiente:
- Costco
- Kohl’s
- Aldi
- American Girl
- At Home
- Barnes and Noble
- Belk
- Best Buy
- BJs Wholesale Club
- Burlington Coat Factory
- The Home Depot
- HomeGoods
- Ikea
- Lidl
- Lowe’s
- Marshall’s
- Mattress Firm
- Nordstrom
- Nordstrom Rack
- Paragon Sports
- Patagonia
- P.C. Richard & Son
- Petco
- PetSmart
- REI
- Sam’s Club
- Sephora
- Simply Mac
- Spring Mobile
- Staples
- Sur La Table
- Target
- Think Geek
- TJ Maxx
- Trader Joe’s
- Ulta
En el caso de Walmart, durante Nochebuena tendrá un horario reducido, ya que cerrará temprano, a las 18.00 hs, permanecerá cerrado durante el 25 de diciembre, y reabrirá en su horario habitual el día 26, a partir de las 6.00 hs.
Anteriormente, de acuerdo con The Sun, algunas de las grandes tiendas solían abrir por la tarde durante Acción de Gracias, para que las personas pudieran hacer sus compras de última hora y hasta aprovechar temprano el Black Friday. Sin embargo, esto causó rechazó entre los trabajadores, quienes deseaban pasar más tiempo con sus familias.
Qué tiendas sí abrirán durante Acción de Gracias
Pese al cierre de las grandes cadenas, aún habrá opciones disponibles para los consumidores. Supermercados como Whole Foods, Kroger, HEB, Wegmans, Sprouts Farmers Market y Albertsons confirmaron que operarán con horarios reducidos el día de Acción de Gracias.
Asimismo, Dollar General abrirá sus puertas parcialmente para quienes necesiten comprar artículos de último momento, mientras que Wegmans cerrará temprano, alrededor de las 4:00 p.m.
Walmart lanza ofertas anticipadas de Thanksgiving
Para compensar el cierre durante la festividad, Walmart anunció ofertas especiales para las cenas de Acción de Gracias, con paquetes que alimentan a una familia entera por menos de cuatro dólares por persona.
Las promociones incluyen pavo, puré de papas, panecillos, salsa gravy, macarrones con queso y otros productos básicos para la cena tradicional estadounidense.
Aunque la decisión ha sido bien recibida por muchos empleados, algunos analistas advierten que el cierre podría generar picos de demanda y largas filas antes y después de las festividades, especialmente en zonas rurales o con pocas tiendas abiertas.
Sin embargo, Walmart reiteró que su prioridad es “poner a las personas por encima de las ganancias”, y que la medida se mantendrá en años futuros como parte de su compromiso con la salud mental y el descanso de su personal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Staten Island. Las casas modulares resistentes a tormentas en Nueva York: se construyen como si fueran autos y en solo ocho días
En 2026. Escaneo de esclerótica y ADN: los migrantes que deberán proporcionar datos biométricos al DHS
En Ohio. Frío extremo en EE.UU.: cómo y quiénes pueden acceder a la ayuda para cubrir los gastos de calefacción
- 1
El escandaloso motivo por el que Miss Chile podría ser descalificada de Miss Universo 2025
- 2
Decreto para el permiso de autos chocolate en México: qué dice y qué significa para los compradores
- 3
De Nueva York a Texas: el mapa de la nieve en EE.UU. y hacia dónde se dirige la ola de frío en los próximos días
- 4
Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva Jersey