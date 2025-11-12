Es oficial: Walmart confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025

La cadena minorista Walmart confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos durante 48 horas, una por cada uno de los meses de noviembre y diciembre, como parte de sus políticas para permitir que sus empleados pasen las fiestas con sus familias.

Cuándo cerrará Walmart todas sus tiendas en Estados Unidos

De acuerdo con The Sun, las más de 4,600 tiendas de Walmart en todo el país permanecerán cerradas durante los días festivos de Acción de Gracias (27 de noviembre) y Navidad (25 de diciembre). Esto significa que no habrá servicio en tiendas físicas ni entregas a domicilio, por lo que los consumidores deberán anticipar sus compras.

El gigante minorista informó que todas las sucursales reabrirán a las 6:00 a.m. del día siguiente, es decir, el 28 de noviembre y el 26 de diciembre, respectivamente, lo que permitirá a los clientes aprovechar las ofertas del Black Friday sin inconvenientes.

Durante el resto del año, Walmart mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., aunque el 24 de diciembre (Nochebuena) cerrará temprano, a las 6:00 p.m.

Qué otras empresas cierran en Acción de Gracias y Navidad

El cierre de Walmart se enmarca dentro de una tendencia creciente entre grandes corporaciones que buscan mejorar el bienestar de sus empleados durante los días festivos.

Además de la cadena, otras empresas como Target, Kohl’s, Aldi, Lowe’s e Ikea también suspenderán sus actividades en estos dos días festivos. La lista completa, de acuerdo con Real Sophisticated Consumer, es la siguiente:

Costco

Kohl’s

Aldi

American Girl

At Home

Barnes and Noble

Belk

Best Buy

BJs Wholesale Club

Burlington Coat Factory

The Home Depot

HomeGoods

Ikea

Lidl

Lowe’s

Marshall’s

Mattress Firm

Nordstrom

Nordstrom Rack

Paragon Sports

Patagonia

P.C. Richard & Son

Petco

PetSmart

REI

Sam’s Club

Sephora

Simply Mac

Spring Mobile

Staples

Sur La Table

Target

Think Geek

TJ Maxx

Trader Joe’s

Ulta

En el caso de Walmart, durante Nochebuena tendrá un horario reducido, ya que cerrará temprano, a las 18.00 hs, permanecerá cerrado durante el 25 de diciembre, y reabrirá en su horario habitual el día 26, a partir de las 6.00 hs.

Anteriormente, de acuerdo con The Sun, algunas de las grandes tiendas solían abrir por la tarde durante Acción de Gracias, para que las personas pudieran hacer sus compras de última hora y hasta aprovechar temprano el Black Friday. Sin embargo, esto causó rechazó entre los trabajadores, quienes deseaban pasar más tiempo con sus familias.

Qué tiendas sí abrirán durante Acción de Gracias

Pese al cierre de las grandes cadenas, aún habrá opciones disponibles para los consumidores. Supermercados como Whole Foods, Kroger, HEB, Wegmans, Sprouts Farmers Market y Albertsons confirmaron que operarán con horarios reducidos el día de Acción de Gracias.

Asimismo, Dollar General abrirá sus puertas parcialmente para quienes necesiten comprar artículos de último momento, mientras que Wegmans cerrará temprano, alrededor de las 4:00 p.m.

Walmart lanza ofertas anticipadas de Thanksgiving

Para compensar el cierre durante la festividad, Walmart anunció ofertas especiales para las cenas de Acción de Gracias, con paquetes que alimentan a una familia entera por menos de cuatro dólares por persona.

Las promociones incluyen pavo, puré de papas, panecillos, salsa gravy, macarrones con queso y otros productos básicos para la cena tradicional estadounidense.

Aunque la decisión ha sido bien recibida por muchos empleados, algunos analistas advierten que el cierre podría generar picos de demanda y largas filas antes y después de las festividades, especialmente en zonas rurales o con pocas tiendas abiertas.

Sin embargo, Walmart reiteró que su prioridad es “poner a las personas por encima de las ganancias”, y que la medida se mantendrá en años futuros como parte de su compromiso con la salud mental y el descanso de su personal.