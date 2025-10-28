Walmart se adelanta al Black Friday y anuncia descuentos especiales en noviembre
Los consumidores de la cadena podrán conseguir grandes ofertas durante el penúltimo mes del año
Walmart adelantará su temporada de Black Friday 2025 (previsto para el 28 de noviembre) y ofrecerá a los consumidores descuentos de hasta 60% en miles de productos. Este año, la cadena minorista realizará dos eventos especiales en noviembre que comenzarán la segunda semana del mes.
Walmart revela ofertas especiales antes de la llegada del Black Friday 2025
Walmart anunció dos eventos de compras en noviembre y antes del Black Friday, que ofrecerán mayores ahorros, nuevas marcas y compras navideñas más rápidas, según se indica en su página oficial.
Las fechas del Viernes Negro de Walmart para noviembre son las siguientes:
- Del 14 al 16 de noviembre: evento disponible en línea y en tiendas durante todo el período. Los miembros de Walmart tendrán cinco horas de acceso anticipado en línea a partir del 13 de noviembre a las 7.00 hs., (hora del este de Estados Unidos).
- Del 25 al 30 de noviembre: evento disponible solo en línea del 25 al 27 de noviembre. En línea y en tiendas, del 28 al 30 de noviembre. Los miembros de Walmart contarán con cinco horas de acceso anticipado en línea a partir del 24 de noviembre a las 7.00 hs., (hora del este de Estados Unidos).
Desde Walmart también anticiparon que el Cyber Monday se realizará el 1 de diciembre y será exclusivamente en línea. Los socios tendrán cinco horas de acceso anticipado a partir del 30 de noviembre a las 19.00 hs., (hora del este de Estados Unidos).
De cuánto serán los descuentos en Walmart
Walmart destacó que ofrecerá grandes promociones en estos eventos previos al Black Friday. La tienda aplicará descuentos de hasta 70% en marcas reconocidas y miles de productos por menos de US$20, según el portal TechNoven.
La tienda propone:
- Hasta 50% de descuento en televisores inteligentes
- Entre 30% y 40% de descuento en consolas de videojuegos
- Hasta 30% de descuento en smartphones
- Hasta 60% de descuento en electrodomésticos de cocina
- Alrededor de 40%-50% de descuento en aspiradoras
- Hasta 70% de descuento en muebles y decoración
- 50% de descuento en ropa
- Entre 30% y 40% de descuento en productos de belleza
- Hasta 60% de descuento en juguetes
- Hasta 40% en fitness trackers
- Aproximadamente 50% de descuento en equipos de gimnasio para el hogar
Cuándo será Black Friday 2025 en Estados Unidos
En EE.UU., Black Friday o Viernes Negro se celebra el día después de Acción de Gracias, el cual se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre de cada año. Este 2025, el Thanksgiving se llevará a cabo el día 27 del mes, por lo que la temporada de ofertas iniciará el día viernes 28.
Si bien no se trata de un feriado federal en el país, en más de 20 estados sí se considera el Viernes Negro como un día festivo, por lo que algunos negocios pueden permanecer cerrados, mientras que otros extienden sus horarios para ofrecer descuentos y ofertas a sus consumidores.
El origen del Black Friday tiene varias teorías. Una de las principales se remonta al año de 1869, cuando los inversores Jay Gould y James Fisk conspiraron para manipular los precios del oro. Esta acción produjo una de las crisis financieras más catastróficas de Estados Unidos, recuerda BBC.
Actualmente, el término de Viernes Negro es sinónimo de compras navideñas, por lo que cientos de establecimientos aprovechan la fecha para ofertar sus mejores productos. Desde el año 2000, la fecha se ha considerado como el mayor día de compras del año, y la tradición se ha expandido por diversos países del mundo.
