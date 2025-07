Es uno de los alimentos clásicos del desayuno en EE.UU. y por años se dijo que era “malo”, pero un estudio lo desmiente

Un estudio rompe por completo con el mito de que un alimento popular en el desayuno eleva el colesterol, y concluye que en realidad quienes lo consumen diariamente pueden mejorar sus niveles de lípidos en el cuerpo y su salud en general.

El estudio que desmiente que este alimento es “malo” para el cuerpo

El Dr. Jon Buckley, profesor e investigador de la UNISA, compartió los resultados del estudio que realizó, donde se pone a prueba al huevo de gallina, uno de los alimentos más populares a la hora del desayuno.

El huevo es un alimento altamente nutritivo, según un nuevo estudio de la Universidad del Sur de Australia (Archivo)

La investigación “Impact of dietary cholesterol from eggs and saturated fat on LDL cholesterol levels” (Impacto del colesterol dietético proveniente de huevos y grasas saturadas en los niveles de colesterol LDL) asegura que ese alimento fue injustamente “satanizado”.

Esto, después de que durante años se señalara al huevo como un alimento que elevaba los niveles de colesterol en el cuerpo y, por ende, como uno de los responsables de las enfermedades cardiovasculares asociadas al exceso de colesterol LDL, informaron los especialistas.

El estudio realizado por la UNISA se aplicó en 61 personas adultas de entre 27 y 51 años, que además tenían un IMC de 25,8 y niveles de colesterol LDL basal <3,5 mmol/L.

El experimento consistió en la asignación de tres dietas diferentes: una incluía dos huevos al día con bajos niveles de grasas saturadas, otra no incluía huevos (pero sí altos niveles de grasas saturadas) y la tercera incluía un huevo a la semana, con grasas saturadas y colesterol alto.

Comer dos huevos al día y llevar una dieta baja en grasas saturadas y grasas trans mejora los niveles de colesterol, según estudio de la UNISA (Archivo) Shutterstock

Solo 48 participantes completaron todas las fases y los resultados demostraron que las grasas saturadas son las responsables de elevar los niveles de LDL, mientras que las dietéticas, como las del huevo, reducen las concentraciones de colesterol malo en la sangre.

Cuántos huevos deben comerse al día para mantenerse saludable

En el estudio de la UNISA, los sujetos de prueba que mostraron mejorar sus niveles de colesterol en sangre fueron aquellos que consumieron dos huevos al día.

Aunque en el 2022 un estudio de Harvard expuso que comer siete huevos a la semana era lo ideal, esto fue eliminado recientemente, y se concluyó que un adulto sano puede comer hasta 14 huevos enteros a la semana sin comprometer sus niveles de colesterol malo.

Desayunar huevo todos los días tiene beneficios para la salud (Archivo)

Los beneficios del huevo y por qué es bueno para la salud

Los huevos pueden ser incluidos en una dieta saludable para el corazón, de acuerdo con Harvard Health Publishing, debido a sus niveles de proteína y a otras aportaciones nutricionales.

Un huevo de gallina grande aporta aproximadamente 70 calorías, con unos seis gramos de proteína y vitaminas A y B, además de minerales como fósforo, calcio y potasio, y antioxidantes como luteína y zeaxantina.

La proteína del huevo es una de las más completas que existen, ya que contiene los nueve aminoácidos esenciales, además de que su bajo aporte calórico los convierte en un buen alimento para las personas que buscan mantener un peso saludable.

Contrario a lo que se creyó por muchos años, la yema del huevo no afecta los niveles de colesterol en los seres humanos, por lo que incluir este alimento en el desayuno, siempre y cuando se acompañe de grasas saludables, carbohidratos, verduras, fibra y fruta, será beneficioso para la salud.

La clara y la yema del huevo aportan nutrientes necesarios para una buena salud y casi nada de colesterol (Archivo) (Foto: FreeP¡CK)

Expertos de Harvard aseguran que son las grasas saturadas y las grasas trans en grandes cantidades las que se relacionan con el aumento de LDL en sangre y con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Además, se comprobó que los huevos aumentan el colesterol bueno (HDL), aportan cantidades importantes de antioxidantes, y que tanto la clara como la yema contienen nutrientes que benefician la salud, de acuerdo con la nutricionista Andrea Ferrara en entrevista con Natgeo.