LA NACION

Escalada en el Caribe: Estados Unidos sube la apuesta y envía un portaaviones cerca de Venezuela

El Pentágono lo anunció después del décimo ataque contra una lancha en su campaña contra el narcotráfico en la región; ya son 46 los muertos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El portaaviones Gerald R. Ford, llega a Halifax el 28 de octubre de 2022
El portaaviones Gerald R. Ford, llega a Halifax el 28 de octubre de 2022Andrew Vaughan - The Canadian Press

WASHINGTON.- El Pentágono anunció el viernes el envío de un portaaviones y sus buques de guerra correspondientes para dar apoyo a sus fuerzas ya desplegadas en el Caribe sur, cerca de las costas de Venezuela. El envío aumenta considerablemente la cantidad de tropas y aeronaves en la región.

“El Secretario de Guerra ha ordenado que el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y la ala aérea embarcada se desplacen al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)“, dice el comunicado que publicó el portavoz del Pentágono Sean Parnell en X .

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental“, agregó el vocero.

El USS Ford se encuentra actualmente desplegado en el mar Mediterráneo junto con tres destructores y probablemente tarde varios días en llegar a Sudamérica.

Un caza F-18E despega del portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navega durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025 en el mar del Norte
Un caza F-18E despega del portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navega durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025 en el mar del NorteJONATHAN KLEIN - AFP

El comunicado fue publicado horas después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que el ejército estadounidense había llevado a cabo su décimo ataque contra un presunto barco dedicado al narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, Hegseth indicó que el ataque se produjo durante la noche y culpó a la banda Tren de Aragua de operar la embarcación y de causar la muerte de seis personas en el Mar Caribe.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, visto en el mar del Norte durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025
El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, visto en el mar del Norte durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025JONATHAN KLEIN - AFP

Es la segunda vez que la administración Trump vincula una de sus operaciones con la banda originaria de una prisión venezolana.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno cada pocas semanas al inicio, a tres esta semana, causando la muerte de al menos 46 personas desde septiembre.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y Reuters

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Estados Unidos
  1. Trump indulta al fundador de Binance y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto
    1

    Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto

  2. Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial
    2

    Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial

  3. Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo
    3

    Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas

  4. Patinar sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York: cuánto cuesta la entrada y el alquiler de patines
    4

    Patinar sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York en 2025: cuánto cuesta la entrada y el alquiler de patines

Cargando banners ...