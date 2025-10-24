Escalada en el Caribe: Estados Unidos sube la apuesta y envía un portaaviones cerca de Venezuela
El Pentágono lo anunció después del décimo ataque contra una lancha en su campaña contra el narcotráfico en la región; ya son 46 los muertos
- 2 minutos de lectura'
WASHINGTON.- El Pentágono anunció el viernes el envío de un portaaviones y sus buques de guerra correspondientes para dar apoyo a sus fuerzas ya desplegadas en el Caribe sur, cerca de las costas de Venezuela. El envío aumenta considerablemente la cantidad de tropas y aeronaves en la región.
“El Secretario de Guerra ha ordenado que el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y la ala aérea embarcada se desplacen al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)“, dice el comunicado que publicó el portavoz del Pentágono Sean Parnell en X .
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025
In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.…
“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental“, agregó el vocero.
El USS Ford se encuentra actualmente desplegado en el mar Mediterráneo junto con tres destructores y probablemente tarde varios días en llegar a Sudamérica.
El comunicado fue publicado horas después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que el ejército estadounidense había llevado a cabo su décimo ataque contra un presunto barco dedicado al narcotráfico.
En una publicación en redes sociales, Hegseth indicó que el ataque se produjo durante la noche y culpó a la banda Tren de Aragua de operar la embarcación y de causar la muerte de seis personas en el Mar Caribe.
Es la segunda vez que la administración Trump vincula una de sus operaciones con la banda originaria de una prisión venezolana.
El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno cada pocas semanas al inicio, a tres esta semana, causando la muerte de al menos 46 personas desde septiembre.
Noticia en desarrollo
Agencias AP y Reuters
Otras noticias de Estados Unidos
Más allá del rescate financiero. El Gobierno avanza con reuniones en Estados Unidos en búsqueda de inversiones y dólares frescos
Escalada diplomática. Qué decía el discurso original de Reagan que Canadá usó en un anuncio e hizo estallar a Trump
Tensión en el Caribe. Estados Unidos lanzó otro ataque contra una presunta “lancha narco” cerca de Venezuela: ya suman 46 los muertos
- 1
Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto
- 2
Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial
- 3
Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas
- 4
Patinar sobre hielo en el Rockefeller Center de Nueva York en 2025: cuánto cuesta la entrada y el alquiler de patines