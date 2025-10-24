Escalada en el Caribe: Estados Unidos sube la apuesta y envía un portaaviones cerca de Venezuela

WASHINGTON.- El Pentágono anunció el viernes el envío de un portaaviones y sus buques de guerra correspondientes para dar apoyo a sus fuerzas ya desplegadas en el Caribe sur, cerca de las costas de Venezuela. El envío aumenta considerablemente la cantidad de tropas y aeronaves en la región.

“El Secretario de Guerra ha ordenado que el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y la ala aérea embarcada se desplacen al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)“, dice el comunicado que publicó el portavoz del Pentágono Sean Parnell en X .

STATEMENT:



In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental“, agregó el vocero.

El USS Ford se encuentra actualmente desplegado en el mar Mediterráneo junto con tres destructores y probablemente tarde varios días en llegar a Sudamérica.

Un caza F-18E despega del portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navega durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025 en el mar del Norte JONATHAN KLEIN� - AFP�

El comunicado fue publicado horas después de que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que el ejército estadounidense había llevado a cabo su décimo ataque contra un presunto barco dedicado al narcotráfico.

En una publicación en redes sociales, Hegseth indicó que el ataque se produjo durante la noche y culpó a la banda Tren de Aragua de operar la embarcación y de causar la muerte de seis personas en el Mar Caribe.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, visto en el mar del Norte durante un ejercicio de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025 JONATHAN KLEIN� - AFP�

Es la segunda vez que la administración Trump vincula una de sus operaciones con la banda originaria de una prisión venezolana.

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días, pasando de uno cada pocas semanas al inicio, a tres esta semana, causando la muerte de al menos 46 personas desde septiembre.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y Reuters