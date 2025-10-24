Qué decía el discurso original de Reagan que Canadá usó en un anuncio e hizo estallar a Trump

WASHINGTON.- El discurso radiofónico de 1987 del fallecido expresidente estadounidense Ronald Reagan, hoy en el centro de un nuevo conflicto entre Washington y Ottawa, fue originalmente una defensa del libre comercio “justo”. En aquella intervención, Reagan explicaba su decisión de imponer aranceles a productos japoneses en medio de una disputa comercial.

La controversia actual surgió después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el jueves la suspensión de todas las conversaciones comerciales con Canadá. Trump acusó a la provincia canadiense de Ontario de difundir un anuncio “fraudulento” que utilizaba imágenes y audio de Reagan para presentar una crítica a los aranceles.

En respuesta, la Ronald Reagan Presidential Foundation emitió un comunicado en el que sostuvo que el anuncio empleó “audio y video selectivos” que distorsionaban el mensaje original del exmandatario.

US President Trump said all trade talks with Canada were terminated following what he called a fraudulent advertisement in which late President Ronald Reagan criticized tariffs https://t.co/08zDlurAYS pic.twitter.com/JOO5yq6kao — Reuters (@Reuters) October 24, 2025

En su declaración de cinco minutos, Reagan defendía los beneficios del libre comercio, pero al mismo tiempo justificaba su decisión de la semana anterior de aplicar aranceles a Japón por lo que calificó como su incapacidad para cumplir un acuerdo sobre la producción y venta de semiconductores.

“Esperamos que nuestros socios comerciales cumplan con sus acuerdos. Como he dicho muchas veces: nuestro compromiso con el libre comercio es también un compromiso con el comercio justo”, afirmaba.

Reagan reconocía que cualquier restricción al comercio era una medida que prefería evitar, pero sostenía que, en este caso, Washington tenía pruebas de prácticas comerciales desleales. La parte del discurso que recuperó Ontario en su anuncio corresponde a la advertencia que hizo sobre los riesgos del proteccionismo: recordó cómo los altos aranceles contribuyeron al agravamiento de la Gran Depresión en los años treinta.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

“Los altos aranceles inevitablemente conducen a represalias y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales”, advertía. Ese ciclo, continuaba, termina en mercados que colapsan, industrias que cierran y millones de empleos perdidos.

El expresidente concluía señalando próximas conversaciones con el primer ministro japonés y llamando al Congreso a evitar medidas que limitaran su margen de negociación internacional. “Recordemos: están en juego los empleos y el crecimiento de Estados Unidos”, cerraba.

Guerra comercial

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en el campo de golf Kananaskis Country, en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

El cruce político con Canadá se intensificó el viernes, cuando el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, señaló que Trump está “frustrado” por el desarrollo de las negociaciones comerciales. “La frustración se ha acumulado con el tiempo. Ha sido muy difícil negociar con los canadienses”, dijo Hassett, quien citó una “falta de flexibilidad” por parte de Ottawa.

Trump también acusó a Canadá de intentar influir en la Corte Suprema estadounidense, que debe examinar un desafío a su política arancelaria global.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había reducido la mayoría de los aranceles de represalia impuestos por su antecesor y mantenía conversaciones con Washington sobre el acero y el aluminio. Tras el anuncio de Trump, Carney sostuvo que Canadá está dispuesto a retomar el diálogo en cuanto Estados Unidos lo esté.

“Las conversaciones habían mostrado progreso. Estamos listos para retomarlo cuando los estadounidenses estén preparados”, afirmó antes de partir hacia dos cumbres en Asia.

Carney agregó que Canadá debe “concentrarse en lo que puede controlar” y aceptar lo que no está en sus manos. “No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos”, dijo.

Estados Unidos y Canadá, junto con México, integran el acuerdo comercial T-MEC, actualmente bajo tensión.

Agencias AFP y Reuters