Estados Unidos lanzó otro ataque contra una presunta “lancha narco” en el Caribe: ya suman 46 los muertos

CARACAS.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el viernes un ataque “contra una embarcación operada por Tren de Aragua”, en un nuevo bombardeo norteamericano desde su despliegue militar en el Caribe con la intención declarada de combatir el tráfico de drogas.

“Seis narco-terroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque (...). Los seis terroristas murieron”, indicó Hegseth vía X. El ataque llevado a cabo durante la noche fue el décimo de la campaña norteamericana contra los cárteles declarados como organizaciones terroristas y elevó a 46 el saldo de muertos.

Ataque a embarcación en el Caribe

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, aseguró el funcionario.

El mismo día, Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidiera “¡No crazy war, please!" ante el creciente despliegue norteamericano en la región.

“No a la guerra loca, ¡No crazy war! (...) Venezuela quiere paz", dijo Maduro el jueves después de que datos del sitio web de seguimiento del tráfico aéreo Flightradar24 mostraran un bombardero B-1B acerándose a la costa venezolana, antes de virar hacia el norte.

El buque de guerra de la Marina de EE. UU. USS Sampson (DDG 102) atraca en el Amador International Cruise Terminal de la Ciudad de Panamá el 30 de agosto de 2025 MARTIN BERNETTI� - AFP�

En declaraciones a la prensa, el presidente norteamericano, Donald Trump, negó el envío de aeronaves a Venezuela, aunque no escondió su descontento con las autoridades del país, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico.

“Han vaciado sus prisiones en nuestro país”, afirmó el mandatario.

“No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra” al Congreso, dijo Trump en respuesta a las presiones bipartidistas de su país para que siga los canales formales para la aprobacion de este tipo de operaciones. “Simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país”, dijo el presidente.

El décimo ataque

El ritmo de los ataques se ha acelerado en los últimos días: pasó de uno cada pocas semanas en septiembre, cuando comenzaron, a tres en una semana. Dos de los ataques de esta semana también se realizaron en el Pacífico oriental, ampliando el área en la que el Ejército estaba dispuesto a llevar a cabo las operaciones.

En un video en blanco y negro de 20 segundos del ataque publicado en redes sociales, puede verse una embarcación pequeña aparentemente inmóvil en el agua cuando un proyectil largo y delgado desciende sobre ella y provoca una explosión. El video termina antes de que la explosión disminuya lo suficiente como para volver a ver los restos de la embarcación.

El presidente norteamericano, Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

La CIA en Venezuela

El buque de guerra USS Gravely “llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago”, indicó el ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado. El buque partirá el 30 de octubre.

“La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas, Venezuela, el 23 de octubre de 2025 [e]Venezuelan Ministry of People� - XinHua�

Venezuela ha denunciado al nuevo gobierno de la isla de servir a los intereses de Washington. La primera ministra trinitense, Kamla Persad Bissessar, ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.

En uno de los más recientes bombardeos estadounidenses murieron presuntamente dos trinitenses, aunque las autoridades no lo confirmaron aún. Sin embargo, tampoco han desmentido las denuncias de familiares.

Tanto Venezuela como Colombia, también enfrentada a Washington por esta cuestión, han tachado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales”.

Trump acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el mandatario niega.

El mandatario norteamericano autorizó la semana pasada operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

“Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará”, dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

“No a la guerra loca”

Ante el despliegue estadounidense, Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario.

El jueves se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas y el miércoles aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

🇺🇸🇻🇪 | El mensaje de Nicolás Maduro a Trump:



«not war, not war, not war, yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, forever (...) no a la guerra loca». pic.twitter.com/tBG0JYRdJj — Diario Geopolítico (@Diariogeopol) October 24, 2025

"Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz", dijo el jueves en un acto con sindicalistas afines al gobierno.

Fue en ese evento donde lanzó su pedido de paz en un “inglés tarzaneado”, una forma para referirse a su manejo limitado del idioma.

“Peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war! No a la guerra loca, ¡no crazy war!“, instó el mandatario venezolano.

