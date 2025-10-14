España vs. Bulgaria: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Europeas

Después de golear a Georgia hace unos días, la selección de España repite como local en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, donde recibirá a Bulgaria con la intención de mantener el paso perfecto y asegurar su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente llega en gran forma, con dos triunfos consecutivos que la colocan en la cima del Grupo E , destacando la contundente victoria por 6-0 sobre Turquía y el sólido 3-0 frente a Bulgaria en septiembre.

Por su parte, el conjunto búlgaro atraviesa un momento complicado. Acumula varias derrotas consecutivas en esta fase clasificatoria y necesita sumar de manera urgente si desea mantener vivas sus aspiraciones de pelear por un lugar en el repechaje de la UEFA.

España se enfrenta a Georgia en las eliminatorias de la UEFA (X @SEFutbol)

A qué hora y dónde ver el partido de España vs. Bulgaria desde Estados Unidos

El encuentro entre España y Bulgaria se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, a las 14:45 hs (hora del Este) de Estados Unidos.

Los aficionados en territorio estadounidense podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+ , Fox Sports , Fubo TV y ViX , según la UEFA .

, , y , según la . Además, Apple TV transmitirá todos los duelos de las eliminatorias europeas con resúmenes exclusivos y repeticiones para sus suscriptores.

Cómo llegan España y Bulgaria a su duelo de octubre

En su último enfrentamiento, disputado en septiembre, España se impuso sin dificultades ante Bulgaria con un 3-0 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino. El conjunto ibérico dominó el encuentro de principio a fin y demostró el buen momento de forma que atraviesa.

Si vuelve a perder, Bulgaria quedaría fuera del Mundial 2026 (FB BulgarianNationalTeam)

Bulgaria, por su parte, no ha logrado sumar puntos en esta etapa clasificatoria. Sus derrotas ante España y Georgia la han dejado al fondo del grupo, con pocas posibilidades de alcanzar la zona de clasificación o repechaje..

Alineaciones del partido España vs. Bulgaria de las eliminatorias mundialistas

Aunque las alineaciones oficiales se confirmarán poco antes del encuentro, estas podrían ser las formaciones iniciales según los últimos partidos disputados por ambas selecciones:

Le restan dos partidos más a Bulgaria en las eliminatorias mundialistas (FB BulgarianNationalTeam)

España: Unai Simón; Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Nico Williams.

Bulgaria: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nuernberger; Chochev, Panayatov, Gruev; N. Minkov, Kolev y Kirilov.

Cuántos partidos restan de las eliminatorias mundialistas de UEFA

Tras los compromisos de octubre, los equipos del continente europeo —repartidos en 12 grupos de cuatro y cinco selecciones— cerrarán la fase de clasificación en noviembre de 2025. Cada escuadra disputará dos partidos más antes de definir a los 12 clasificados directos al Mundial.

Bulgaria no ha conseguido puntos en la última ronda de las eliminatorias de UEFA (FB BulgarianNationalTeam)

En el caso de Bulgaria, sus últimos compromisos serán:

15 de noviembre: vs. Turquía (13:00 hs ET)

vs. Turquía (13:00 hs ET) 18 de noviembre: vs. Georgia (15:45 hs ET)

Mientras tanto, España buscará cerrar su camino a la Copa del Mundo con paso invicto y afianzarse como uno de los favoritos del torneo.