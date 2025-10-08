Todos los partidos que se jugarán en octubre por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entran en una etapa clave durante el mes de octubre, cuando las selecciones nacionales de la región volverán a enfrentarse en busca del anhelado pase a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuáles son los partidos de octubre de Concacaf

La tercera edición de un Mundial con sede compartida contará con 48 equipos, lo que abre nuevas oportunidades para las escuadras del continente. Sin embargo, solo los mejores de esta fase final lograrán asegurar su boleto directo al torneo más importante del fútbol.

La última fase de las eliminatorias mundialistas comenzó en septiembre y continuará durante octubre y noviembre de 2025. Al término de esta ronda, los primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos avanzarán al repechaje intercontinental.

Los encuentros programados para octubre son los siguientes:

Jueves, 9 de octubre de 2025

Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua – 20:00 (hora del Este de EE. UU.)

– Estadio Nacional, Managua – 20:00 (hora del Este de EE. UU.) Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula – 22:00 (hora del Este de EE. UU.)

Viernes, 10 de octubre de 2025

Surinam vs. Guatemala – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo – 17:00 (hora del Este)

– Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo – 17:00 (hora del Este) Bermuda vs. Trinidad y Tobago – Bermuda National Sports Centre, Devonshire – 19:00 (hora del Este)

– Bermuda National Sports Centre, Devonshire – 19:00 (hora del Este) Curazao vs. Jamaica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este)

– Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este) El Salvador vs. Panamá – Estadio Cuscatlán, San Salvador – 21:00 (hora del Este)

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa – 20:00 (hora del Este)

– Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa – 20:00 (hora del Este) Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José – 22:00 (hora del Este)

Martes, 14 de octubre de 2025

Curazao vs. Trinidad y Tobago – Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este)

– Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este) Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá – 20:00 (hora del Este)

– Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá – 20:00 (hora del Este) Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston – 20:00 (hora del Este)

– National Stadium, Kingston – 20:00 (hora del Este) El Salvador vs. Guatemala – Estadio Cuscatlán, San Salvador – 22:00 (hora del Este)

Cómo es la clasificación al Mundial 2026 de Concacaf

En esta etapa final participan 12 selecciones nacionales, divididas en tres grupos de cuatro equipos. Cada combinado jugará seis partidos —tres de local y tres de visitante— entre los meses de septiembre y noviembre de 2025.

Los tres primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase directo a la Copa del Mundo. Por su parte, los dos mejores segundos de los tres grupos avanzarán al repechaje intercontinental, donde buscarán representar a la región en el torneo clasificatorio que se celebrará en marzo de 2026 en México.

De concretarse, esta sería la primera vez en la historia que la Concacaf podría tener hasta ocho representantes en una Copa Mundial de la FIFA.

Cómo va la tabla de clasificaciones de Concacaf

Con los primeros encuentros disputados en septiembre, los grupos comienzan a perfilar a los favoritos que podrían conseguir su boleto al Mundial 2026. Algunas sorpresas —como el buen rendimiento de Surinam y Curazao— mantienen viva la emoción de la competencia.

La tabla de clasificaciones de los tres grupos queda de la siguiente manera (hasta el 8 de octubre):

Grupo A

Surinam – 4 puntos

– 4 puntos El Salvador – 3 puntos

– 3 puntos Panamá – 2 puntos

– 2 puntos Guatemala – 1 punto

Grupo B

Jamaica – 6 puntos

– 6 puntos Curazao – 4 puntos

– 4 puntos Trinidad y Tobago – 1 punto

– 1 punto Bermuda – 0 puntos

Grupo C

Honduras – 4 puntos

– 4 puntos Costa Rica – 2 puntos

– 2 puntos Haití – 2 puntos

– 2 puntos Nicaragua – 1 punto

A nivel general, los tres mejores equipos hasta el momento son: