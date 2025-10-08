Todos los partidos que se jugarán en octubre por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026
La segunda ronda de partidos de las eliminatorias mundialistas podría definir a los clasificados del siguiente año
- 4 minutos de lectura'
Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entran en una etapa clave durante el mes de octubre, cuando las selecciones nacionales de la región volverán a enfrentarse en busca del anhelado pase a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Cuáles son los partidos de octubre de Concacaf
La tercera edición de un Mundial con sede compartida contará con 48 equipos, lo que abre nuevas oportunidades para las escuadras del continente. Sin embargo, solo los mejores de esta fase final lograrán asegurar su boleto directo al torneo más importante del fútbol.
La última fase de las eliminatorias mundialistas comenzó en septiembre y continuará durante octubre y noviembre de 2025. Al término de esta ronda, los primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos avanzarán al repechaje intercontinental.
Los encuentros programados para octubre son los siguientes:
Jueves, 9 de octubre de 2025
- Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua – 20:00 (hora del Este de EE. UU.)
- Honduras vs. Costa Rica – Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula – 22:00 (hora del Este de EE. UU.)
Viernes, 10 de octubre de 2025
- Surinam vs. Guatemala – Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo – 17:00 (hora del Este)
- Bermuda vs. Trinidad y Tobago – Bermuda National Sports Centre, Devonshire – 19:00 (hora del Este)
- Curazao vs. Jamaica – Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este)
- El Salvador vs. Panamá – Estadio Cuscatlán, San Salvador – 21:00 (hora del Este)
Lunes, 13 de octubre de 2025
- Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa – 20:00 (hora del Este)
- Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José – 22:00 (hora del Este)
Martes, 14 de octubre de 2025
- Curazao vs. Trinidad y Tobago – Stadion Ergilio Hato, Willemstad – 19:00 (hora del Este)
- Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá – 20:00 (hora del Este)
- Jamaica vs. Bermuda – National Stadium, Kingston – 20:00 (hora del Este)
- El Salvador vs. Guatemala – Estadio Cuscatlán, San Salvador – 22:00 (hora del Este)
Cómo es la clasificación al Mundial 2026 de Concacaf
En esta etapa final participan 12 selecciones nacionales, divididas en tres grupos de cuatro equipos. Cada combinado jugará seis partidos —tres de local y tres de visitante— entre los meses de septiembre y noviembre de 2025.
Los tres primeros lugares de cada grupo obtendrán su pase directo a la Copa del Mundo. Por su parte, los dos mejores segundos de los tres grupos avanzarán al repechaje intercontinental, donde buscarán representar a la región en el torneo clasificatorio que se celebrará en marzo de 2026 en México.
De concretarse, esta sería la primera vez en la historia que la Concacaf podría tener hasta ocho representantes en una Copa Mundial de la FIFA.
Cómo va la tabla de clasificaciones de Concacaf
Con los primeros encuentros disputados en septiembre, los grupos comienzan a perfilar a los favoritos que podrían conseguir su boleto al Mundial 2026. Algunas sorpresas —como el buen rendimiento de Surinam y Curazao— mantienen viva la emoción de la competencia.
La tabla de clasificaciones de los tres grupos queda de la siguiente manera (hasta el 8 de octubre):
Grupo A
- Surinam – 4 puntos
- El Salvador – 3 puntos
- Panamá – 2 puntos
- Guatemala – 1 punto
Grupo B
- Jamaica – 6 puntos
- Curazao – 4 puntos
- Trinidad y Tobago – 1 punto
- Bermuda – 0 puntos
Grupo C
- Honduras – 4 puntos
- Costa Rica – 2 puntos
- Haití – 2 puntos
- Nicaragua – 1 punto
A nivel general, los tres mejores equipos hasta el momento son:
- Curazao – 4 puntos
- El Salvador – 3 puntos
- Costa Rica – 2 puntos
Otras noticias de Deportes USA
- 1
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 6 de octubre
- 2
Buenas noticias para los trabajadores de Florida: ya entró en vigor el nuevo salario mínimo
- 3
Cuál es la ciudad de Florida más segura para los inmigrantes en 2025, según la inteligencia artificial
- 4
Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi