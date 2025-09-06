Esta ciudad de Estados Unidos ofrece casas por un dólar: “Es una oportunidad”

Comprar una casa en EE.UU. implica un gasto promedio que supera los US$350 mil. Si a ese precio se le suma el incremento del costo de vida, se explica por qué a algunos estadounidenses se les dificulta tener una vivienda propia. Por eso fue inesperado cuando una ciudad de Kentucky anunció que pondría a la venta hogares que cuestan US$1.

Cuál es la ciudad en EE.UU. que vende casas en US$1

Craig Greenberg, el alcalde de Louisville, Kentucky, anunció el 22 de agosto de 2025 que la ciudad será sede de un evento llamado Landbank-A-Rama. Esta iniciativa fue propuesta por la Louisville Landbank Authority, una organización enfocada en darle uso a las propiedades locales que se encuentran en estado de abandono.

La misión de la Louisville Landbank Authority es encontrarle nuevos residentes a las casas vacías de la ciudad para aumentar el valor de las mismas, incrementar la actividad económica y reducir las tasas de delincuencia.

El organismo aseguró en su página web que, al alcanzar estos objetivos, los residentes percibirán una mejoría en la calidad de vida en el vecindario.

Como parte de esta estrategia, las autoridades de Louisville, en conjunto con dicha organización, aprobaron la venta de 31 casas que tendrán un precio de US$1.

A modo de comparación, el costo promedio de una vivienda en EE.UU. es de US$368.581, de acuerdo con el sitio de bienes raíces Zillow. En el caso específico de Kentucky, el valor promedio es de US$224.303.

“Todos los residentes de todos los vecindarios merecen estar y sentirse seguros. Esta es una oportunidad para revitalizar las comunidades y abordar las causas fundamentales de la delincuencia”, expresó el alcalde Greenberg.

Dónde se encuentran las 31 propiedades a la venta

Como señaló el gobierno local, todas las propiedades se encuentran en Louisville. Según la administración de la ciudad, los 31 inmuebles que todavía están disponibles se ubican en las siguientes direcciones:

Todas las casas en venta están abandonadas y necesitarán reparaciones (Louisville/Jefferson County Metro Government)

209 N 34th St

330 N 23rd St

2307 W Madison St

2729 W Jefferson S

2614 Greenwood Ave

421H N 28th St

2513 Rowan St

1903 Lytle St

2531 Rowan St

1329 S 22nd St

823 S 36th St

1824 W Lee St

1743 Dumesnil St

641 Dr W J Hodge St

3111 Bank St

3709 Cliff Ave

2302 W Kentucky St

711 Cecil Ave

1525 Dumesnil St

845 S 26th St

3102 Hale Ave

1518 Dumesnil St

437 N 28th St

1105 Cecil Ave

2506 Cedar St

2002 Standard Ave

2626 Grand Ave

3504 W Main St

2642 Alford Ave

847 Sutcliffe Ave

225 N 19th St

Como aseguraron las autoridades, todas las casas tendrán el mismo costo, incluso aunque el tamaño de las viviendas sea distinto. Por ejemplo, el número de habitaciones puede ir de una hasta cinco.

Todas las propiedades cuentan con uno o dos baños completos, y fueron calificadas como aptas para una sola familia.

Qué opinaron los vecinos de Louisville sobre esta iniciativa

El medio local WLKY reportó que el gobierno no le vendería las casas a cualquier persona que tuviera US$1. Para convertirse en dueño de uno de estos inmuebles, los interesados tendrán que ser residentes de Kentucky y explicar qué planean hacer con las viviendas.

Aunque las casas se encuentran en Louisville, cualquier residente de Kentucky puede aplicar para la compra (Wikimedia Commons/Sarah Stierch)

WLKY conversó con algunos de los residentes de las calles que tendrán propiedades a la venta. La mayoría de los entrevistados se mostraron optimistas hacia los posibles resultados a futuro.

“Hay muchas familias como la nuestra, con mal historial crediticio, que no pueden comprarse una casa nueva. Pero si tuviéramos una oportunidad como esta, podríamos hacerlo y eso ayudaría a los vecindarios”, dijo John Maddox, quien está interesado en adquirir una de las viviendas porque su hogar de un solo dormitorio ya no es suficiente para su familia.