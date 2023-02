Está de novia con un fotógrafo y bromea con una situación recurrente

escuchar

Ser fotógrafo es equivalente a querer capturar miles de mágicos momentos en cualquier lugar y en medio de múltiples escenarios. Sin embargo, esta profesión también requiere de algunas habilidades para lograr la instantánea deseada. En ese sentido, la novia de un joven que desempeña esta actividad bromeó sobre una situación que es muy recurrente en su entorno. Su contenido se volvió viral y divirtió a muchas personas.

El cómico momento quedó grabado en un video de TikTok que publicó en su cuenta @theloverspassport. Allí, Giselle mostró a sus más de 300.000 seguidores cómo es salir de viaje con un fotógrafo. En las imágenes se aprecia que el joven se levanta a las 6 de la mañana, asombrado por la luz que entra en su habitación, y después abre impacientemente las ventanas para ver el amanecer.

La pareja de viajeros comparte sus cómicos momentos en TikTok @theloverspassport/TikTok

Tras quedar asombrado por el espectáculo en el cielo, el chico sale disparado de la suite con su cámara y trípode en mano. Su pareja, la tiktoker, lo sigue asombrada, para ver cómo hace su trabajo y toma esa instantánea digna del recuerdo, incluso durante las vacaciones y a primerísima hora del día.

El fotógrafo corrió y dejó todo para tomarle instantáneas al amanecer durante las vacaciones

El video se volvió viral, acumuló hasta el momento 1,7 millones de reproducciones y enamoró a miles de personas. En consecuencia, algunos usuarios compartieron sus experiencias similares y elogiaron a la pareja por disfrutar de los pequeños instantes que regala la vida: “Por esa vista, no me molestaría despertarme. Total, me puedo dormir luego nuevamente”; “Pensé que mi novio era el único, quiere fotografías de todos los amaneceres”.

Los mejores lugares en EE.UU. para contemplar el amanecer

Aun si no se dedican a la fotografía, hay miles de personas que aman ver el amanecer y contemplar el cielo en los distintos momentos del día. El portal de turismo Reserve America publicó recientemente cuáles son los siete lugares más increíbles para avistar hermosos paisajes matutinos. Son los siguientes:

1. Senderos Beachcroft y Champlain South Ridge . Están ubicados en el Parque Nacional de Acadia, en Maine, específicamente sobre la había de Frenchman.

. Están ubicados en el Parque Nacional de Acadia, en Maine, específicamente sobre la había de Frenchman. 2. Sendero Discovery Point . Los visitantes del Parque Nacional del Lago Cráter, en Oregon, pueden disfrutar de la bella vista en un paseo familiar.

. Los visitantes del Parque Nacional del Lago Cráter, en Oregon, pueden disfrutar de la bella vista en un paseo familiar. 3. Dunas de Mesquite Flat . Está ubicado en el Parque Nacional de Death Valley, entre el sur de California y Nevada. Allí, los viajeros no solo disfrutarán el bello amanecer en medio de la nada, también podrán apreciar la Vía Láctea mientras caminan por las crestas y sombras de las dunas.

. Está ubicado en el Parque Nacional de Death Valley, Allí, los viajeros no solo disfrutarán el bello amanecer en medio de la nada, mientras caminan por las crestas y sombras de las dunas. 4. Sendero West Ridge al Monte Evans . El amanecer en Idaho Springs, en Colorado, es de los más bellos, según la publicación. Los turistas pueden acceder a él a través de varias rutas del monte Spaulding.

. El amanecer en Idaho Springs, en Colorado, es de los más bellos, según la publicación. Los turistas pueden acceder a él a través de varias rutas del monte Spaulding. 5. Senderos del Borde Sur a Yaki Point . Ubicado en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, promete dar una experiencia única a sus visitantes. A pesar de que no se puede llegar con auto, los excursionistas pueden caminar por la zona hasta acceder.

. Ubicado en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, promete dar una experiencia única a sus visitantes. A pesar de que no se puede llegar con auto, los excursionistas pueden caminar por la zona hasta acceder. 6. Arch Rock: La isla Mackinac, en Michigan. Se trata de un destino de fácil acceso pero complicado de escalar. Quienes deseen, pueden arriesgarse a subir hasta la cumbre, pero también se puede apreciar el amanecer desde una silla en el Adirondack, frente al mar.

