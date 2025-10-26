La casa prefabricada que en Amazon se vende por menos de US$50 mil y es expandible a dos pisos

Con el aumento de los precios de las viviendas, cada vez más estadounidenses ven lejano el sueño de ser dueños de su propio hogar. Aunque tener un inmueble con dos pisos y una terraza suena como un lujo, en Amazon está disponible una casa prefabricada que cumple con esas características y cuesta menos de US$50 mil.

Así se ve la casa prefabricada de dos pisos que venden en Amazon

La marca SEQ puso a la venta en Amazon una casa prefabricada que incluye desde cuatro hasta seis dormitorios, según las preferencias del comprador. La compañía describió este inmueble como una opción ideal para una familia, porque cuenta con más espacio que el promedio de las viviendas de este estilo.

Así se ve desde arriba la planta baja de la casa prefabricada (Amazon/SEQ)

Esta propiedad se vende en US$46.899,99 y posee las siguientes medidas:

Largo : 232 pulgadas (589 centímetros).

: 232 pulgadas (589 centímetros). Ancho : 261 pulgadas (663 centímetros).

: 261 pulgadas (663 centímetros). Alto: 112 pulgadas (284 centímetros) por piso.

La casa prefabricada de SEQ posee una sala de estar y un baño con gabinetes, calentador de agua, inodoro, lavabo con espejo y un área para ducharse. La cocina también cuenta con gabinetes instalados, además de un fregadero y tuberías para agua caliente y fría.

Una de las características más atractivas de este hogar está en la terraza que se encuentra en el segundo piso, a la cual se puede acceder desde el interior de la casa o a través de unas escaleras exteriores.

El lugar cuenta con ventanas de gran tamaño para permitir la entrada de luz natural; menos en el baño, para mantener la privacidad. Además, todas las puertas tienen seguro.

En la descripción de Amazon, el vendedor aseguró que se puede personalizar el número de dormitorios, el color de las paredes y la apariencia externa de la vivienda.

Cuáles son las especificaciones técnicas de este inmueble prefabricado

De acuerdo con Amazon, la estructura de la casa prefabricada de SEQ está hecha con acero aleado. Su clasificación de resistencia al fuego es de Clase A: la más alta que se puede obtener. Tanto las paredes como los techos tienen paneles de espuma ignífuga para prevenir incendios.

La sala de estar y la cocina son de diseño abierto (Amazon/SEQ)

Este inmueble también es resistente al viento (nivel 11) y a los terremotos (nivel 9). El vendedor señaló que es a prueba de agua al punto de soportar un tifón.

La descripción del producto indicó que las ventanas corredizas presentan doble acristalamiento y las paredes cuentan con aislamiento término y acústico. Los sistemas eléctricos y de fontanería cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades de Estados Unidos.

El vendedor de esta casa prefabricada aseguró que su proceso de instalación es sencillo y permite ahorrar costos de materiales y mano de obra. Esto es porque la vivienda se envía como un contenedor expandible, en el cual varias de sus partes ya están unidas y solo es necesario extenderlas y fijarlas.

El costo de las casas ha aumentado en EE.UU. durante años

Con un precio de US$46.899,99, la casa prefabricada de SEQ tiene un valor considerablemente menor al promedio de una vivienda tradicional en Estados Unidos. De acuerdo con Statista (una plataforma global de datos), el costo promedio de un hogar en 2024 alcanzó los US$512.200.

El costo por una vivienda en EE.UU. se ha incrementado con el paso de los años (Pexels/Pavel Danilyuk)

En la gráfica comparativa de Statista, se observó que los precios de los inmuebles han aumentado con el paso de los años. Por ejemplo, en 2014 el costo promedio fue de US$345.800, mientras que en 1985 fue de US$100.800.

Statista señaló que actualmente se presenta una disminución en la cantidad de hogares vendidos en el país por el incremento de las tasas hipotecarias, lo cual las vuelve más inaccesibles para los ciudadanos.

En 2023, el Índice de Asequibilidad de la Vivienda (HAI, por sus siglas en inglés) reportó un mínimo histórico de 98,1. Esto significa que una familia que percibe ingresos medios ya no es capaz de adquirir un hogar de precio medio.