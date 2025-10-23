Es mexicano, intentó cruzar a Texas con un cargamento de más de US$1,3 millones y la CBP confiscó su Chevrolet

Un ciudadano mexicano intentó ingresar de Estados Unidos con una carga ilegal por uno de los puertos de entrada de Texas, pero fue descubierto por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En el interior de su Chevrolet 2001, los agentes hallaron una gran cantidad de droga escondida.

La CBP incautó un cargamento ilegal de droga en el Puente Internacional Los Indios, en Texas

El pasado 6 de octubre, en el Puente Internacional de Los Indios, un hombre de 37 años, oriundo de México, fue derivado a una inspección secundaria para un examen más detallado. En esa instancia, los agentes descubrieron paquetes ocultos que contenían presuntos narcóticos.

La droga incautada por los agentes en uno de los puertos texanos CBP

A través del sistema de inspección no intrusiva y con ayuda de una unidad canina, el personal migratorio incautó un total de 67 libras (30 kilogramos) de metanfetamina y 42 libras (19 kilogramos) de heroína.

De acuerdo con el informe compartido por la CBP, el valor estimado de la venta ilegal de los narcóticos descubiertos es de 595 mil dólares en metanfetamina y US$714 mil en heroína. Por lo tanto, el cargamento completo asciende a US$1.309.000.

Los oficiales incautaron los paquetes de droga y el auto del mexicano. Por su parte, los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

Tras la detención, el Director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater Ortiz, destacó el operativo: “Nuestro personal trabaja con diligencia en el desempeño de sus funciones y sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de narcóticos, al evitar que lleguen a nuestras comunidades”.

Otro gran hallazgo de la CBP en la frontera de Texas

El pasado 9 de septiembre, en el Puente Internacional de Comercio Mundial (World Trade International Bridge), en Laredo, se registró otra gran incautación por parte de la CBP: 16 millones de dólares en presunta metanfetamina se encontraban ocultos en un cargamento de mango congelado.

Un camión que se disponía a ingresar a Estados Unidos fue derivado a una inspección secundaria. Tras un escaneo, descubrieron 733 paquetes que contenían más de 800 kilos de presunta metanfetamina, tal como precisaron en un comunicado.

Oficiales de CBP incautaron paquetes que contenían más de 800 kilos de metanfetamina CBP - CBP

Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, comentó que no es inusual encontrar narcóticos fuertes mezclados con productos frescos.

“Las incautaciones de narcóticos fuertes a esta escala subrayan no solo la omnipresencia de la amenaza de las drogas, sino también nuestro firme compromiso con la seguridad de nuestra frontera”, concluyó.

En cifras: los detalles de las incautaciones de la CBP en 2025

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza opera en más de 300 puertos de entrada al territorio norteamericano, entre las vías terrestre, marítima y aérea. Uno de los objetivos principales es la detección de sustancias ilegales para combatir los delitos de narcotráfico.

Los agentes de CBP incautaron una gran cantidad de droga en el año fiscal 2025 CBP

La agencia federal comparte en su página oficial un sistema interactivo para conocer los datos sobre la incautación de sustancias ilícitas en todo Estados Unidos en el año fiscal 2025:

Marihuana: más de 77 toneladas.

Metanfetamina: 6,9 toneladas.

Cocaína: más de 29 toneladas.

Fentanilo: más de cinco toneladas.

Heroína: casi 500 kilogramos.