Se supo cómo fue la entrega del Mayo Zambada por parte de uno de los chapitos: “Engañado y sedado”

La declaración de Joaquín Guzmán López en la justicia de EE.UU. permitió reconstruir por primera vez cómo cayó Ismael “Mayo” Zambada: según el testimonio del hijo del “Chapo”, el excapo narco fue “engañado y sedado” antes de quedar en manos del gobierno norteamericano.

Así fue la operación para capturar al Mayo Zambada y entregarlo a EE.UU., según Joaquín Guzmán López

El hijo del Chapo, uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, reconoció que él mismo orquestó una operación para atraer al veterano narco a una reunión privada, reducirlo por la fuerza, sedarlo y subirlo a un avión que los llevó directamente a territorio estadounidense.

Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, los hijos del capo narco "Chapo" Guzmán Archivo,Archivo

Su versión, según detalló CNN, describe un secuestro planificado al detalle y ejecutado bajo engaño, una maniobra que coincide con lo dicho por la defensa del Mayo: “Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente”, dijo el abogado Frank Pérez.

Según la declaración de culpabilidad, Guzmán López citó al Mayo a una reunión en Sinaloa el 25 de julio de 2024. La convocatoria se presentó como un encuentro necesario para resolver un “desacuerdo”, pero en realidad formaba parte de un plan previamente coordinado.

El documento judicial detalla que el hijo del Chapo condujo a Zambada hasta una habitación privada de la que había sido retirada una ventana grande. Una vez allí, “Guzmán López cerró la puerta con llave”. Acto seguido, entraron por el hueco de la ventana varios hombres armados.

Ismael "El Mayo" Zambada alega que fue secuestrado en México por Joaquín Guzmán López, que lo metió en un avión y entregó a EE.UU. EPA

“Esposaron al Individuo A y le colocaron una bolsa en la cabeza”, afirma el texto. Después lo subieron a la parte trasera de una camioneta, en la que también viajaba Guzmán López. Luego, se dirigieron durante alrededor de 15 minutos hacia una pista de aterrizaje donde esperaba una avioneta.

El viaje a EE.UU.: sedantes, avioneta y la entrega del Mayo Zambada

En la aeronave, el operativo continuó sin resistencia posible. “Los hombres armados subieron al Mayo al avión. El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos”, describe el documento.

Ya en pleno vuelo, Guzmán López dijo que preparó una bebida mezclada con sedantes, “parte de la cual bebió él mismo y le dio la otra al Individuo A”. La aeronave voló de México a Nuevo México, donde agentes del FBI detuvieron a los dos líderes del cartel.

Funcionarios familiarizados con la operación encubierta confirmaron a CNN que el Mayo había sido engañado para volar hacia Estados Unidos, donde finalmente quedó bajo custodia.

Tras la detención, Washington informó que ambos enfrentaban cargos “por liderar las operaciones criminales del cartel, incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

Qué dice la defensa del Mayo Zambada

La nueva versión de Guzmán López no solo busca explicar su rol, sino que coincide con lo que la defensa del Mayo había denunciado desde 2024.

En una comunicación con CNN, el abogado Frank Pérez sostuvo que Zambada fue capturado de manera violenta: “Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares, así como por Joaquín”.

Ismael "El Mayo" Zambada permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn Federal Bureau of Prisions (BOP)

Pérez también había descrito que su cliente fue llevado a la parte trasera de una camioneta, trasladado a una pista y obligado a subir a la aeronave. “Las únicas personas que viajaban en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente”, detalló en su declaración.

Mientras tanto, el propio Guzmán López reconoció en su confesión que actuó con la esperanza de obtener créditos por cooperación para él y para su hermano Ovidio. Sin embargo, el documento judicial es explícito: “El gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro, ni él ni su hermano recibirán créditos por cooperación”.

Tras la caída de Zambada y Guzmán López, el gobierno de Estados Unidos describió al Cartel de Sinaloa como “decapitado”, aunque advirtió que la lucha contra estas organizaciones continuará.

El Mayo Zambada, que en septiembre de 2024 se había declarado inocente, cambió su postura en agosto de este año al aceptar cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua.