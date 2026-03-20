Hasta luego, Newsom: quién lidera las encuestas para gobernador de California en marzo 2026

Nuevas encuestas sobre las primarias a gobernador del 2 de junio muestran el panorama actual de cara a los comicios en California. Los dos sondeos más recientes arrojan resultados distintos: uno refleja una ventaja republicana, mientras que el otro ubica a los demócratas al frente. En este proceso, el Estado Dorado elegirá al sucesor de Gavin Newsom.

La última encuesta en California sostiene que hay dominio republicano

El estudio más reciente que se conoció sobre la intención de voto de los candidatos a gobernador del Estado Dorado favorece a la fuerza opositora.

El sondeo estuvo a cargo del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley.

La encuesta muestra al republicano Steve Hilton en el primer lugar para las elecciones primarias a gobernador de California Instagram/@calvarychapelchinohills

En esta encuesta, que se llevó a cabo del 9 al 15 de marzo y contó con la participación de 5019 votantes registrados, dos candidatos republicanos se afirman en los primeros puestos.

Concretamente, los porcentajes de intención de voto fueron:

Los mencionados son los nombres principales, ya que el siguiente en la lista es Xavier Becerra con un 5%. Por su parte, el alcalde de San José, Matt Mahan, obtuvo un 4%.

Estos números se alinearían con la estrategia republicana que entusiasma al partido con dominar las elecciones generales.

Dado que los dos candidatos más votados de las primarias, sin importar su partido, avanzan a las elecciones generales, los republicanos se ilusionan con que ambos sean nombres de su espacio.

El análisis se desprende de la alta cantidad de demócratas que se presentan en California. Eso podría hacer que el voto oficialista se diluya y que los dos primeros contendientes sean republicanos.

Steve Hilton propone reducir las tarifas de las matrículas

Los números de esa encuesta favorecen esa hipótesis. Si estos resultados se repitieran en las primarias del 2 de junio, los votantes del Estado Dorado deberían decidir entre Hilton y Bianco, dos republicanos, en noviembre.

Otra encuesta reciente favorece a los demócratas en California

Contrario a lo que mostró el mencionado sondeo, una investigación de Emerson College presentó no solo que el nombre con mejor intención de voto es demócrata, sino también que los republicanos pierden votos.

Según la encuesta, realizada entre el 7 y 9 de marzo con la participación de 1000 posibles electores, estas fueron las cifras:

Eric Swalwell: 17%

17% Steve Hilton: 13%

13% Chad Bianco: 11%

11% Tom Steyer: 11%

11% Katie Porter: 8%

Además de que los números presentan un liderazgo demócrata, la alerta para los republicanos también es la pérdida de votos con respecto a sondeos anteriores.

Según presenta Emerson College, Swalwell creció del 14% en febrero al 17% actual, mientras que Hilton bajó de 17% a 13% y Bianco de 14% a 11%.

El sondeo de Emerson College muestra al demócrata Eric Swalwell como el candidato más fuerte en California Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Todos los candidatos a gobernador de California para las elecciones primarias del 2 de junio

Según la recopilación de Ballotpedia, esta es la lista completa de aspirantes a suceder a Newsom en los comicios:

Partido Demócrata

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Che Ahn

Independientes y otros partidos